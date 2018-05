Med vzponom na Mount Everest umrla Japonec in Makedonec Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: STA

Foto: Reuters

Med vzponom na Mount Everest sta v nedeljo in danes umrla makedonski in japonski alpinist, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Skupaj so v letošnji plezalni sezoni, ki se je začela aprila, med vzponom na najvišjo goro sveta umrli trije ljudje.