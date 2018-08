Top pametnih pripomočkov za vaš dom, ki jih morate imeti

Pametni dom ni več vizija prihodnosti, temveč zelo dosegljiva resničnost, ki si jo lahko privoščite še danes. In kateri so tisti pripomočki, zaradi katerih je naš dom še pametnejši?

Predstavljajte si takšen scenarij: big brother v vaši hiši, ki vam bo omogočil, da boste prek zaslona imeli ves čas vpogled v dogajanje v svojem domu, žarnice, ki se samodejno ugašajo in prižigajo, termostat, ki bo ogreval prostor glede na vaše bivalne navade. Ne gre za podlago za novo hollywoodsko uspešnico, ampak resnično napredno udobje, ki omogoča, da bo vaš dom dejansko razmišljal namesto vas.

Pametni dom tako poskrbi po eni strani za popolno udobje po meri vašega življenjskega sloga in vam hkrati zagotavlja večjo varnost. Pametno pa bo poskrbel tudi za vaše stroške, saj bo premišljeno uravnaval uporabo energije.

Zaženite delovanje gospodinjskih aparatov na daljavo, nadzorujte osvetljevanje prostorov ali preverite, ali so se otroci že varno vrnili iz šole. Pokukajte, kaj počne vaš hišni ljubljenček, ko vas ni doma, in preverite, ali ste varno zaprli vsa okna in vhodna vrata. To je samo delček udobja, ki vam ga pričara pametni dom. Ste torej pripravljeni na popolnoma novo pustolovščino?

In kateri so pripomočki, ki vam bodo izboljšali kakovost bivanja?

#A1 Smart Home večnamenski senzor: gre za osnovni pripomoček, ki bo zaznaval in beležil dogajanje v vašem domu. Meril pa bo tudi temperaturo in intenzivnost svetlobe.

#A1 Smart Home notranja kamera: bi radi pogledali, kaj se dogaja pri vas doma, ko boste v službi ali na poti? Pametna kamera vam omogoča celovit pogled, zahvaljujoč 115-stopinjskemu zornemu kotu in pretakanju podatkov v HD ter nočnim načinom. V kombinaciji s senzorji A1 Smart Home bo kamera zaznala nepričakovane dogodke in jih posnela.

#A1 Smart Home pametni termostat: to zimo vam bo doma vedno ravno prav toplo. Pametni termostat se bo namreč naučil vašega življenjskega ritma in bo iz dneva v dan pametnejši. Individualno določite, kdaj in kje želite, da se temperatura zviša ali zmanjša, ogrevanje pa nadzorujte od koderkoli.

#A1 Smart Home pametni senzor za vrata in okna: nikoli več vas ne bo skrbelo, ko boste šli od doma. S to majhno napravo boste vedno vedeli, ali so vrata in okna doma odprta in imeli tako vedno pod nadzorom vse bivalne prostore in vhode v hišo.

#A1 Smart Home pametna žarnica: žarnica še nikoli ni bila tako vsestransko uporabna! Omogoča namreč udobno nadzorovanje osvetlitve v vašem domu. Namenjena je za ročno in samodejno krmiljenje svetlobe. Z njo boste lahko od koderkoli enostavno določili barvni ton in intenzivnost svetlobe.

#A1 Smart Home pametna vtičnica: inovativni pripomoček, ki bo nedvomno poskrbel za varnost in za zmanjšanje uporabe električne energije. Napravo lahko uporabljate kot stikalo za vse električne naprave, ki napajajo z elektriko iz vtičnice. Tako se boste lahko vedno prepričali, ali je likalnik res izklopljen. Če nastavite čas delovanja, lahko naprava poskrbi, da bo vaš kruh odlično pečen in da bo posoda v pomivalnem stroju pomita, ko boste prišli domov.

#A1 Smart Home notranja sirena: odženite nepridiprave in se zavarujte pred nezaželenimi gosti. Če bo kdo vstopil v vaš dom, bo notranja sirena A1 Smart Home oddala glasen zvok, ki bo v takšnih primerih najboljša pomoč. Če so senzorji odmaknjeni predaleč od prehoda, bo sirena delovala tudi kot ojačevalnik.

#A1 Smart Home detektor dima: naprava bo obvestila takoj, ko bo zaznala nevarnost požara. Javljalnik dima Smart Home je namenjen opozarjanju na požarne vire in obveščanju o njih. Fotoelektrični in temperaturni senzorji zagotavljajo maksimalno zaščito pred plameni in tlenjem. Vaš dom bo varen in ne bo vam treba več skrbeti glede potencialnih požarnih virov. Doma ali na poti boste vedno vedeli, ali je med vašimi štirimi stenami vse v najlepšem redu.

Kako do pametnega doma?

Takšna napredna tehnologija je na dosegu roke, zahvaljujoč inovativni rešitvi A1 Smart Home, ki predstavlja popolno storitev in je na voljo tudi naročnikom drugih operaterjev, saj deluje na vseh slovenskih omrežjih. Poleg enostavne aplikacije, s katero boste upravljali dogajanje v domu na daljavo, pa lahko izbirate med različnimi napravami.

A1 vam omogoča, da se boste v trenutku počutili kot popotnik v vesolju, predvsem pa vam bo zagotavljal neprimerljivo udobje, o katerem ste že tako dolgo sanjali.

Dogajanje doma boste lahko spremljali kar prek svojega pametnega telefona: v živo ali prek posnetka, ki se vam bo shranil v aplikaciji. Aplikacijo odlikuje enostavna uporaba in preglednost. Samo nekaj klikov vas bo vedno ločevalo od doma.

Do pametnega doma vas ločijo samo trije koraki:

1. Naročite A1 Smart Home: sklenite naročnino na A1 Smart Home na enem od centrov A1.

2. Izberite paket ali naprave: naročite enega izmed priporočenih paketov in ga enostavno dopolnite z dodatnimi napravami ali si sestavite paket po svoji meri.

3. Naložite si aplikacijo: Aplikacija A1 Smart Home Solution vas bo vodila skozi celoten proces namestitve, v njej pa boste našli tudi vse informacije o namestitvi in uporabi vseh pametnih naprav v svojem domu.