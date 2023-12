To so Slovenci letos največkrat iskali na Googlu

Med priljubljenimi iskanji na Googlu so bile še cene, knjige in filmi. Med cenami je na prvem mestu pristala splošna primerjava cen, na drugem in tretjem mestu pa cene goriv in vinjet. Sledile so nove cene cigaret in cena goriva na Hrvaškem.

Slovenci so letos na spletu najpogosteje iskali informacije o umrlem radijskem in televizijskem voditelju Sašu Hribarju. Na drugem mestu je bilo iskanje gesla Best FM, na tretjem pa partnerica premierja Roberta Goloba Tina Gaber, kažejo podatki Googla o najpogostejših splošnih iskanjih v letu 2023.

Brskalnik Google je med drugim objavil tudi seznam najbolj iskanih oseb. "Najbolj iskana oseba v Googlu v preteklem letu je bil radijski in televizijski voditelj, satirik in oponašalec Sašo Hribar, ki je tudi najbolj priljubljeno iskanje v letu 2023. Sledi mu partnerka predsednika vlade Roberta Goloba Tina Gaber, na tretjem mestu pa je najuspešnejša rock pevka vseh časov Tina Turner," so rezultate iskanj povzeli v komunikacijski agenciji Grayling.

Da so leto 2023 zaznamovali koncerti, po njihovih navedbah dokazuje tudi drugo najpogostejše splošno iskano geslo v letošnjem letu – Best FM. Najbolj iskani koncerti letošnjega leta so bili poleg Best FM še koncerti Halida Bešlića, Severine, Siddharte in koncert Stopimo skUPAJ za Urbana.

Med knjigami, ki so jih prebivalci Slovenije največkrat poiskali v iskalniku Google, so dela Nine Osenar Kontrec, Klemna Selakoviča in Martina Goloba. Med peterico sta bili še knjiga Matthewa Perryja in Henryjeva knjiga.

Od covid-19 do splošnejših vprašanj

"Medtem ko je med najbolj priljubljenimi filmi na prvem mestu Oppenheimer, biografski triler iz leta 2023, ki ga je napisal in režiral Christopher Nolan, sledijo najuspešnejši film studia Warner Bros Barbie, romantična komedija Nekaj sladkega, film režiserja Alejandra Monteverdeja Zvok svobode in napeti kriminalni triler Zlom," so nanizali v agenciji Grayling.

Pogled na najbolj iskana vprašanja, ki se začnejo z vprašalnico "kako", pa se je letos odmaknil od pandemije covid-19 in se osredotočil na splošnejša iskanja. Slovence je v letu 2023 tako najbolj zanimalo, kako preveriti veljavnost vinjete, kako je padlo drevo, kako diha ligenj, kako porabiti beljake in kako znižati pritisk.