Tiskalnik, s katerim nikoli ne boste ostali brez črnila

Tiskalniki HP+ so pripravljeni kadarkoli in kjerkoli

Običajne večfunkcijske naprave so preteklost. Kajti na trg, ali bolje v domače pisarne, so vstopili pametni tiskalniki nove generacije, ki jih je preprosto upravljati kadarkoli in kjerkoli. Pametni tiskalniki prihranijo čas in denar ter pripomorejo k večji produktivnosti. Poleg tega je tiskanje s pametnimi napravami varno in izjemno prilagodljivo.

Pametna tehnologija je revolucionirala vse od domače do poslovne uporabe. Pametne naprave vedo, kaj in kdaj potrebujemo. Pametni senzorji na delovnem mestu opozarjajo, da bo morda napočil čas za vzdrževanje opreme, poiščejo manjkajoča sredstva in povečajo učinkovitost delovanja na optimalno raven. Tiskalniki so bili do zdaj pogosto spregledani kot del pametne tehnologije.

Delo na daljavo ni namenjeno le izbranim strokovnjakom

Pandemija je mnogo delavcev poslala na delo od doma. Organizacije so bile primorane v upravljanje in opremljanje delavcev na daljavo, prodaja tehnološke opreme je narasla, vse več posameznikov, družin in na novo nastalih lastnikov domače pisarne pa se zaveda potrebe po kakovostni strojni opremi - tudi pogosto zanemarjenem tiskalniku.

Ko so doma ostali še šolarji, domači tiskalniki nenadoma niso bili več le zbiralci prahu. Mnogi od nas doma še vedno potrebujemo tiskanje, skeniranje in kopiranje, morda občasno tudi faks. In če v teh časih, ko nam covid predstavlja izziv, težko najdete kakovosten tiskalnik, berite dalje in preverite prednosti pametnega HP+ tiskanja.

Ne gre samo za udobje brezžičnega tiskanja

Pametni tiskalniki predstavljajo rešitev za vrzel v poslovni inteligenci, ki jo ustvarjajo staromodni laserski in brizgalni tiskalniki. Pametni tiskalnik se poveže z vašim omrežjem. Omogoča več nadzora, energetsko učinkovitost, namige za odpravljanje težav, dvostransko tiskanje in varnostne funkcije za preprečevanje nepooblaščene uporabe.

Iskanje prave naprave za pravo delo

Prednost večnamenskega tiskalnika je nedvomno ta, da imamo vse storitve v eni napravi. Združuje funkcionalnosti več naprav v eno, kar prihrani prostor in denar, ko potrebujete eno samo enoto za opravljanje več nalog. Vse v enem je odlično orodje za povečanje produktivnosti za vsakega uporabnika, ne glede na to, ali ste utrujeni od sprehajanja v tiskarne ali pa preprosto želite nadgraditi svoje zmogljivosti.

Pametni tiskalnik je videti enako in deluje tako kot tipičen omrežni tiskalnik. Vendar pa ima to pomembno lastnost, da je priključen na sistem za upravljanje tiskanja, ki zagotavlja celoten nadzor in poročanje. Ta kombinacija tehnologij združuje tudi nižje stroške.

Pri iskanju najboljšega "vse v enem" tiskalnika za majhno domačo pisarno je treba upoštevati več dejavnikov. Ne glede na to, ali želite zamenjati starejšo napravo ali kupite prvi večnamenski tiskalnik, lahko izbira vpliva na to, kako delate, zato je ključno, da najdete pravo napravo.

Za večino uporabnikov je kritično vprašanje, kako pogosto ali koliko natisnete. Ker vsak večnamenski tiskalnik ponuja dodatne funkcije, se morate predvsem osredotočiti na količino tiskanja in posebne funkcije, na primer, ali dejansko potrebujete možnost pošiljanja faksa.

Pametni tiskalnik = pametna naložba HP+ je pameten sistem tiskanja, ki misli vnaprej, zato je vaš tiskalnik pripravljen, ko ste vi, je bolj varen, bolj storilen in bolj trajnosten kot kadarkoli. S funkcijo pametnega oblaka tiskalniki HP+ samodejno zaznajo težave in jih odpravijo, še preden nastanejo zastoji. Nenehno so posodobljeni, varni in pripravljeni za tiskanje. Tiskalnik je pripravljen, ko ste vi.

Tiskalnike lahko povežete tako rekoč z vsako napravo ali aplikacijo tako doma in v pisarni kot na poti. Natisnite vsebine, ki jih boste prebrali pozneje, otrokovo domačo nalogo na poti do doma in celo fotografije, ko ste na počitnicah. Ne glede na to, kdaj, kje in kako želite tiskati, so tiskalniki HP+ pripravljeni.

Poskrbite, da bo tiskanje zasebno. Ko pritisnete gumb za tiskanje, vam ni treba takoj pohiteti k tiskalniku. Tiskalniki HP+ s funkcijo osebnega prevzema omogočajo, da dokumente natisnete zdaj in jih prevzamete pozneje, ko ste pri tiskalniku. ​

Upravljajte tiskalnik na enem mestu s pametno nadzorno ploščo HP+, od nadzorovanja ravni črnila do upravljanja naročnin, varnosti in povezave.​ Nameščena in nenehno delujoča zaščita Smart Security pomaga ščititi vaše podatke. Izberite tiskalnik HP+ in nikoli več ne boste ostali brez črnila Z nakupom tiskalnika HP+ se lahko v roku sedem dni prijavite v storitev HP Instant Ink in si zagotovite šest mesecev brezplačnega tiskanja do 1500 strani na mesec. Če tiskalnik že imate, preverite, ali podpira storitev HP Instant Ink, ter se v storitev po želji prijavite ter pri nakupu črnila prihranite do 70 odstotkov.

Kaj je storitev HP Instant Ink in zakaj se nanjo naročiti?

HP Instant Ink je storitev dostave črnila do vašega doma. Ko vam ga začne zmanjkovati, tiskalnik o tem pošlje obvestilo, potrebno kartušo pa vam nato samodejno dostavijo do vrat. Če se naročite na storitev, pri črnilu prihranite do 70 odstotkov. Izberite naročniški paket, ki vam najbolj ustreza. Če tiskate malo ali veliko – za vas imajo pravi naročniški paket. Naročnina vključuje črnilo, pravočasno brezplačno dostavo in recikliranje. Z vašo pomočjo bodo namreč vrnili plastiko v tiskalnike, saj ponudba vključuje že plačano storitev recikliranja.

Uživajte v popolni fleksibilnosti, saj lahko paket kadarkoli spremenite, začasno zamrznete ali prekinete brez dodatnih stroškov. Brez letne naročnine. Če na mesec tiskate manj, se strani prenesejo. Če tiskate več, lahko kupite dodatne strani.

Tiskajte, skenirajte, faksirajte prek mobilnega telefona

Z aplikacijo HP Smart lahko tiskate in skenirate z napravo v rokah. Uživajte v naprednem skeniranju, mobilnem faksu in funkcijah storilnosti. Pogodbe, računi s poslovnih potovanj in otrokove risbice – hkrati skenirajte poljubno število strani. Zaradi naprednih funkcij imate v rokah skener profesionalne ravni, ki obrezuje, izravnava in gladi dokumente ter omogoča njihovo urejanje.

Zdaj za pošiljanje faksa ne potrebujete telefaksa. Mobilno faksiranje omogoča preprosto pošiljanje varnega faksa kar iz telefona. Ne glede na to, kaj morate faksirati, lahko to naredite popolnoma brezplačno.