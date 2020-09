Telemach že drugič prejel certifikat za najboljše mobilno in fiksno omrežje

Oglasno sporočilo

Potem ko je družba Telemach v začetku leta prejela certifikat za najboljše mobilno in fiksno omrežje glede na uporabniško izkušnjo, ji ga je mednarodno podjetje Umlaut, ki opravlja neodvisne raziskave, podelilo še drugič zapored. Pametna vizija in več kot 100 milijonov naložb v razvoj fiksnega širokopasovnega in mobilnega omrežja dokazujeta, da Telemach uporabnikom v Sloveniji potrjeno ponuja najboljšo uporabniško izkušnjo tako na področju mobilnih kot fiksnih storitev.

Pretekli meseci so potrdili, kako zelo pomembne so telekomunikacije. Zaradi spremenjenih uporabniških izkušenj in digitalizacije družbe so potrebna vedno zmogljivejša omrežja, hkrati pa se je med epidemijo še toliko bolj pokazalo, kako močno so telekomunikacije vpete v vse segmente, med drugim so vitalnega pomena za delovanje institucij. Odzivnost in stabilnost omrežja sta torej ključnega pomena, saj omogočata nemoteno delovanje marsikatere storitve.

Podjetje Umlaut, ki je že lani raziskovalo področje telekomunikacij v Sloveniji, je meritve opravljalo tudi v preteklih šestih mesecih. Tudi tokrat se je izkazalo, da ima najboljše fiksno širokopasovno in mobilno omrežje po uporabniški izkušnji podjetje Telemach – največji ponudnik plačljivih videovsebin na trgu, drugi največji ponudnik dostopa do širokopasovnega interneta ter najhitreje rastoči ponudnik mobilnih storitev.

"Drugi zaporedni certifikat je res laskavo priznanje, dokaz, da podjetje ne spi na lovorikah, ampak nenehno stremi k napredku in izboljšavam, saj lahko le na ta način izkušnja naših uporabnikov še naprej ostaja najboljša. Certifikat je rezultat nenehnih vlaganj v omrežje, da je to stabilnejše, vedno bolj kakovostno ter omogoča uporabo naprednih tehnologij," je ob "virtualnem" prejemu nagrade iz rok Hakana Ekmena, predsednika uprave družbe Umlaut, dejal Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha.

Telemach bo uporabnikom omogočal hitrosti do 10 Gbps

Telemachovo omrežje GIGA bo uporabnikom z nadgradnjo na tehnologijo DOCSIS 3.1 kmalu omogočalo dostop do širokopasovnega interneta s hitrostmi kar do 10 Gbps. Visoke hitrosti so prikazali tudi na današnji novinarski konferenci. Z nadgradnjo s trenutne tehnologije DOCSIS 3.0 na tehnologijo DOCSIS 3.1 bodo tako omogočali še višje hitrosti in s tem še naprej sledili trendom sodobne digitalne družbe. V tem trenutku je za prehod na novo tehnologijo pripravljenega že 80 odstotkov omrežja.

Se pa pri Telemachu poleg nadgradnje hibridnega optično-koaksialnega omrežja osredotočajo tudi na nadgradnjo optičnega omrežja. Tehnologijo GPON nadgrajujejo v XGSPON, ki omogoča simetrične hitrosti prenosa podatkov do 10 Gbps. "Obe tehnologiji, tako DOCSIS 3.1 kot XGSPON, bosta hitri, zanesljivi in pripravljeni na aplikacije prihodnosti, ob tem pa tudi energetsko učinkovitejši od trenutnih," ob tem poudarja Adrian Ježina.

Jesen pa prinaša tudi občutno višje hitrosti v paketih EON. Po nedavni nadgradnji platforme EON bodo v septembru nadgradili tudi internetne hitrosti tako od kot do uporabnika. Te bodo po novem znašale do 600/60 Mbps ter uporabnikom omogočale še hitrejše in najnaprednejše storitve.

Paketi VEČ praznujejo 5 let

Telemachovi najbolj prodajani mobilni paketi družine VEČ septembra praznujejo 5 let obstoja na trgu, v tem času pa so bili deležni nenehnih nadgradenj in povečanja količine prenosa podatkov. Zadnje je bilo izvedeno 1. septembra, ko so v paketu ŠE VEČ z dozdajšnjih 50 GB povečali količine na 60 GB prenosa podatkov v Sloveniji ter z 8 GB na 10 GB prenosa podatkov v EU/EEA.

"Z zadovoljstvom lahko povem, da so naši paketi VEČ še naprej najbolj prodajani mobilni paketi. Nadgradnje tako za obstoječe kot nove uporabnike bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj se zavedamo, da je treba slediti trendom in uporabniškim navadam, da bi ohranjali zaupanje naročnikov," je dodal Adrian Ježina.

Ne čudi torej, da ima Telemach danes že več kot 550.000 zadovoljnih uporabnikov in se z 28,2-odstotnim tržnim deležem uvršča na 2. mesto med ponudniki internetnih širokopasovnih storitev, z 22,7-odstotnim pa na 3. mesto med ponudniki mobilnih storitev.

Naročnik oglasnega sporočila je Telemach.