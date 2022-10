Telekom Slovenije in Samsung: že 15 let skupne podpore v boju proti raku dojk

Donacijo je v imenu združenja Europa Donna Slovenija prejela predsednica Tanja Španić, predali pa so jo vodja marketinga Tomaž Semič v imenu družbe Samsung Slovenija ter v imenu Telekoma Slovenija članica uprave in delavska direktorica Špela Fortin in Manica Šegš, ki je osebno premagala to kruto bolezen ob pomoči članic in aktivnosti združenja Europa Donna Slovenija.

Vsako leto več kot 1.500 žensk v Sloveniji izve slabo novico

Združenje Europa Donna Slovenija že 25 let izvaja aktivnosti za osveščanje o raku dojk ter nudi podporo bolnicam in njihovim svojcem ob diagnozi tega najpogostejšega raka med ženskami, ki letno v Sloveniji prizadene več kot 1.500 žensk.

Simbol boja proti raku dojk je rožnata pentljica, ki si jo pripnemo v oktobru. Poveže nas v solidarnosti, sočutju in dobrodelnosti, hkrati pa širi zavedanje o raku dojk in drugih oblikah raka ter opozarja na možnosti preprečevanja in zdravljenja tovrstnih bolezni. Letošnja "rožnata telefona" sta Samsung Galaxy A13 2022 in Samsung Galaxy A53 5G 128 GB. Foto: Ana Kovač Delovanje združenja Europa Donna Slovenija že 15. leto podpirata tudi Telekom Slovenije in Samsung, in sicer z vsakoletno donacijo v višini deset tisoč evrov in posebnima "rožnatima telefonoma", ki dodatno simbolizirata dobrodelno akcijo dveh tehnoloških podjetij.

Kot so pojasnili pri Telekomu Slovenije, sta letošnja "rožnata telefona", ki sta tako na voljo po posebni ceni, Samsung Galaxy A13 2022 in Samsung Galaxy A53 5G 128 GB.

"Tovrstna pomoč nam res veliko pomeni"

"Iskreno smo veseli dolgoletne podpore Telekoma Slovenije in Samsunga, s katerima smo že 15 let povezani v osveščanju o raku dojk," je povedala predsednica združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić. "Z doniranimi sredstvi smo skozi vsa ta leta razvijali in nadgrajevali naše programe za podporo bolnicam in njihovim svojcem, zato nam tovrstna pomoč res veliko pomeni."

"Skupaj si prizadevamo za zgodnejše odkrivanje bolezni, manjšo umrljivost in boljšo kakovost življenja obolelih na podlagi hitreje dostopnih informacij in socialne podpore, kar obolelim in njihovim svojcem omogoča lažje soočanje z boleznijo," je ob predaji podpore povedal Tomaž Semič iz družbe Samsung. "Trdno verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in trdnim sodelovanjem tudi v prihodnje presegli prav vse izzive, ki nam jih prinaša ta bolezen."

"Ponosni smo, da prispevamo svoj delež"

"Soočanje z boleznijo je velik izziv tako za obolele kot njihove družine. Zato je izjemno pomembno, da imajo na voljo celovito podporo, pri čemer mislim tako zdravstveno kot socialno in čustveno, saj je prav človeški stik tisti, ki močno olajša težke trenutke," je povedala Špela Fortin iz Telekoma Slovenije. "Kot odgovorno podjetje smo ponosni, da že 15 let prispevamo svoj delež pri osveščanju o raku dojk in raku rodil, pa tudi pomenu preventive in zdravega načina življenja."

Rak dojk je dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato je pomembno redno mesečno samopregledovanje in ob morebitnih spremembah pravočasen posvet z zdravnikom. Foto: Getty Images

