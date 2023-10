"Tehnologija ne more nadomestiti zdravnikov, jim pa lahko zelo pomaga"

Strokovna delegacija iz Severne Makedonije se je seznanila z delujočimi rešitvami telemedicine in e-oskrbe, ki jih je razvil Telekom Slovenije v sodelovanju s partnerji iz zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

Strokovna delegacija iz Severne Makedonije se je seznanila z delujočimi rešitvami telemedicine in e-oskrbe, ki jih je razvil Telekom Slovenije v sodelovanju s partnerji iz zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Foto: Ana Kovač

Na Telekomu Slovenije jih je gostil vodja e-oskrbe in e-zdravja pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik, ki jim je skupaj s sodelavci predstavil že delujoče rešitve telemedicine in e-oskrbe. Te je Telekom Slovenije razvil v sodelovanju s partnerji iz zdravstva in socialne oskrbe ter jih uvedel v slovenskem zdravstvu in za starejše oskrbovance, ki so tako lahko nadaljevali kakovostnejše življenje v svojem domačem okolju brez potrebe po institucionalizaciji.

Video: Peter Pustatičnik o tem, kaj so predstavili gostom iz Makedonije

"Tehnologiji v medicini se ni mogoče izogniti"

"Stroji in tehnologija imajo neprecenljivo vlogo v medicini, a vendarle ne morejo nadomestiti zdravnikov in njihovega strokovnega znanja, jim pa lahko zelo pomagajo," je povedal profesor psihiatrije na skopski univerzi in univerzitetni psihiatrični kliniki v Skopju ter eden od pionirjev telemedicine v Severni Makedoniji in vodja delovne skupine za digitalizacijo pri ministrstvu za zdravje Severne Makedonije prof. dr. Kadri Hadžihamza.

"Telemedicina bo še uspešnejša, ko bo ustrezala posebnim potrebam različnih medicinskih strokovnjakov in večjega števila specialistov," je poudaril profesor Hadžihamza. Opozoril je še, da "tehnologija, ki smo ji priča danes, lahko jutri postane zastarela", a vendarle ne dvomi, da "se tehnologiji v medicini ni mogoče izogniti in da lahko na koncu koristi tako zdravnikom kot bolnikom".

Vodja delovne skupine za digitalizacijo pri ministrstvu za zdravje Severne Makedonije prof. dr. Kadri Hadžihamza Foto: Ana Kovač

"Upor do tehnologije ni povezan s starostno skupino"

"Končne odločitve bodo vedno sprejemali zdravniki in ne stroji," je zatrdil profesor Hadžihamza, ob tem pa poudaril, da odpor do vključevanja tehnologije v medicino ni vezan na posamezno starostno skupino, saj ga izražajo zdravniki vseh starostnih skupin. "Obstajajo mlajši zdravniki, ki so bolj prestrašeni, in starejši zdravniki, ki so napredni," je delil svoje izkušnje.

"Jasno je, da je prihodnost telemedicine odvisna od njene sposobnosti prilagajanja in nemotenega vključevanja v svet medicine," je svoje misli po obisku na Telekomu Slovenije za Siol.net strnil makedonski strokovnjak.

Praktični prikaz delovanja storitev telemedicine Telekoma Slovenije, ki so že del klinične prakse v slovenskem zdravstvu. Foto: Ana Kovač

Od zdravnikov do predstavnikov državne zdravstvene zavarovalnice in računalničarjev

V makedonski delegaciji, ki je med tokratnim obiskom v Sloveniji spoznala tudi več zdravstvenih ustanov po državi in kolege s slovenskega ministrstva za zdravje, so bili poleg vodilnega prof. Hadžihamze še vodja enote pri direktoratu za e-zdravje pri ministrstvu za zdravje Severne Makedonije Žaklina Čagoroska, vodja oddelka za koordinacijo z regijskimi poslovalnicami in tehnično podporo sektorja za informacijsko tehnologijo sklada za zdravstveno zavarovanje Severne Makedonije Ardijan Reshidi, državni svetovalec za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Severne Makedonije dr. Nikola Grpcevski in specializant nevrologije pri univerzitetni nevrološki kliniki v Skopju dr. Dragan Cibrev.