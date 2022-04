Tale vrhunska kamera je navdušila Davida Urankarja

Voditelj, model in vplivnež David Urankar je pri svoji novi tehnološki igrački, pametnem telefonu Xiaomi 12 Pro , najbolj navdušen nad kamero, ki mu je pri pametnem telefonu res pisana na kožo. "Funkcionalnost Xiaomija 12 Pro je izjemna, všeč pa sta mi tudi hitrost in kakovost v kombinaciji z velikim pomnilnikom."

Xiaomi 12 omogoča snemanje posnetkov studijske kakovosti ne glede na razmere, pa naj gre za zahtevne svetlobne pogoje ali premikajoče se objekte. Xiaomi 12 se ponaša s profesionalnim naborom trojnih kamer za vsestransko fotografiranje, v katerem je glavna širokokotna kamera s 50 MP in zmožnostjo snemanja videoposnetkov v 8K.

Posnetke lahko uporabi tudi v televizijski oddaji

"Fotografije in videoposnetki so res na visoki ravni. Kamera lahko snema v kakovosti 8K in se je že zgodilo, da smo posnetke s telefona uporabili celo v televizijski oddaji. Včasih pri sebi nimaš snemalca in zelo priročno je, ko lahko hitro in kakovostno zajameš vsebino kar sam. Tudi na potovanjih se super obnese. Ko gremo na pot z otrokoma, ob vseh stvareh ni prostora še za profesionalni fotoaparat, ki ga Xiaomi 12 Pro v veliki meri nadomesti. Presenečen sem tudi, kako se z vsako generacijo nadgradi nočni način fotografiranja," pove tehnološki navdušenec.

Kaj v sebi še skriva serija Xiaomi 12? Poleg impresivne strojne opreme gresta telefona iz serije 12, Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12, korak naprej tudi ko gre za Xiaomijeve patentirane algoritme umetne inteligence. Te inovacije uporabnikom olajšajo delo, saj posnamejo vsak trenutek v njegovi popolnosti, tudi pri šibki svetlobi ali premikajočih se motivih. Xiaomi ProFocus inteligentno identificira in sledi objektom ter preprečuje zamegljene ali neizostrene posnetke premikajočih se ali zastrtih predmetov. Novosti vključujejo tudi zmogljivosti samodejnega ostrenja oči in zaznavanja obraza. Ultra Night Video uporablja Xiaomijeve patentirane algoritme za snemanje videa tudi pri izjemno šibki svetlobi, kar pomeni, da so razpoloženjski posnetki bolj jasni kot kadarkoli prej. Način AI Cinema, ki je na voljo na vseh treh napravah, z enim samim dotikom ponuja številne ustvarjalne možnosti za urejanje videoposnetkov, kot so načini Parallel World, Freeze Frame Video in Magic Zoom.

Funkcija SOUND BY Harmon Kardon

Nobena kinematografska izkušnja ni zares popolna brez profesionalnega zvoka. Serija Xiaomi 12 ima funkcijo SOUND BY Harmon Kardon in ustvarja impresivno zvočno izkušnjo, ki jo poganja tehnologija Dolby Atmos®. Ta zagotavlja prostorski zvok z osupljivimi podrobnostmi, jasnostjo in realizmom za popolno zabavo. Zvočniki quad Xiaomi 12 Pro – v obliki dveh visokotoncev in dveh nizkotoncev – zagotavljajo jasne podrobnosti in pokrivajo osupljiv obseg zvoka. Xiaomi 12 in Xiaomi 12X zagotavljata uravnotežen stereo zvok, ki je idealen za poglobljeno igranje iger ali predvajanje videa.

Vmesnik MIUI 13

Za dodatno optimizacijo osnovne uporabniške izkušnje serija Xiaomi 12 vključuje vmesnik MIUI 13, ki je bil globalno predstavljen v začetku letošnjega leta. Posodobitev vključuje hitrejše shranjevanje, večjo učinkovitost procesa v ozadju, pametnejšo obdelavo in daljšo življenjsko dobo baterije. Nove funkcije vključujejo Xiaomijevo patentirano tekoče shranjevanje (Liquid Storage), razpršen pomnilnik (Atomized Memory), usmerjene algoritme (Focused Algorithms) in pametno ravnovesje (Smart Balance).

Polnjenje prihodnje generacije

Da lahko serija Xiaomi 12 zagotavlja profesionalne kinematografske in zabavne izkušnje ves dan, se naprave ponašajo s hitrostjo in varnostjo polnjenja nove generacije.

Xiaomi 12 Pro ima polnilnik Xiaomi HyperCharge z neverjetno močjo 120 W. Izjemno zmogljiva baterija 4.600 mAh je v načinu Boost popolnoma napolnjena v samo 18 minutah. Xiaomi 12 Pro ponuja zmogljivost polnjenja naslednje generacije, ki gre v korak z zahtevami uporabnikov.

Telefon napolni prej, kot pogleda tekmo

"Včasih sem telefon polnil ponoči, malo za šalo, malo zares, skoraj vso noč. To, da se telefon od nič do sto odstotkov napolni v 20 minutah, je zame izjemnega pomena. Še zlasti na celodnevnih snemanjih, ko vmes preverjam informacije, fotografiram in snemam. Poleg tega pa je zaslon veliko časa prižgan, ker imam na njem scenarije in besedila."