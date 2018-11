Tak nastop si lahko privošči samo Bill Gates

Ustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft in drugi najbogatejši človek na svetu je na konferenci na Kitajskem pred mednarodno skupnostjo politikov in vplivnih gospodarstvenikov med svojim nastopom na oder prinesel kozarec, v katerem so bili človeški iztrebki. Gatesu se ni zmešalo, temveč je z vsebino kozarca želel pokazati, s čim se vsakodnevno v veliko večjih količinah srečuje ogromno prebivalcev tistih delov sveta, kjer ni dostopa do sanitarij ali celo kanalizacije.