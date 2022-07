Svetovni popotnik, ki mu je uspelo z idejo o izletih po Sloveniji

Večina slovenskih startupov in tistih, ki želijo svoje ideje popeljati v svet, vse stavi na digitalizacijo. Žiga Rejc , ljubitelj izletov in potovanj, pa je to svojo strast prenesel na papir. Kaj točno počne, je povedal Lovru Prešičku, ki ga je obiskal na njegovem domu, tam pa ga je presenetil "analogni" zvonec.

Slovenija je majhna dežela, a s svojimi raznolikimi območji ponuja vrsto možnosti tako za enodnevne kot večdnevne izlete. Kljub temu se ljudje pogosto ne znamo odločit, kam iti, ne glede na to, ali želimo kam z otroki, psičkom ali pa kar sami oz. v družbi prijateljev. Tako se zgodi, da obiskujemo le ene in iste kraje, ki so nam sicer všeč. Če se najdete v opisu, vam Žiga Rejc ponuja rešitev. In to analogno rešitev.

Ker je imel tudi sam enako težavo, torej da se je vsak konec tedna odpravil nekam, kjer je bil že ničkolikokrat, se je v njem porodila želja, da bi raziskal različne kotičke po Sloveniji, ki jih do zdaj še ni odkril ali so mu bili manj poznani. Pri tem je za svoje potrebe želel narediti tudi knjižico, kamor bi lepil fotografije z različnih izletov, ki bi jih lahko pogledal tudi čez 15 let. Danes imamo namreč vse preveč fotografij, ki pozabljene ostajajo na naših računalnikih in mobilnih napravah. In tako je nastala zbirka izletnikov pod imenom Jaz pa pojdem, kjer vsak zase lahko najde ideje za izlet.

Kljub številnim potovanjem je bila Sloveniji neraziskana

Žiga Rejc veliko potuje po svetu in v nekem trenutku je ugotovil, da premalo pozna Slovenijo in njene lepote, ki so mu vsak dan na dosegu. Kot že omenjeno, se je iz želje spoznati Slovenijo in vse, kar ponuja, rodila ideja o izletniku.

Zadnji izletnik, ki ga je napisal, je namenjen družinam z majhnimi otroki. "Zanj sem se odločil zato, ker tako moji prijatelji kot moja sestra potujejo z njimi in na teh izletih starši potrebujejo vsaj pet minut miru. S tem namenom so v izletniku zbrane ideje za otrokom zanimive izlete, vmes so dodane ideje za igre, s katerimi se otroci v času izleta zaposlijo." Pred tem je izdal izletnik, namenjen posameznikom, ki potujejo s psički. "Ideja se je porodila ob prihodu psičke Bine. Po tem sem začel opažati, da je v Sloveniji veliko krajev, plaž, restavracij, kjer so psički dobrodošli. Tako sem želel lastnikom psov ponuditi destinacije, kjer jih ne bodo zavrnili."

Ker je Žiga človek, ki si vse s svinčnikom zapisuje na papir, sta ti dve stvari obvezni opremi v njegovem potovalnem nahrbtniku. Poleg vzame fotoaparat ali kakšno kamero za pod vodo, da dokumentira vse, kar doživi. V poletnem času pa so nepogrešljive slušalke, da med poležavanjem na plaži lahko posluša svojo najljubšo glasbo.

Njegov digitalni kotiček

Čeprav je Žiga po srcu analogni človek, pa je digitalna oprema tista, ki mu olajša življenje na njegovih izletih po Sloveniji in svetu in brez katere preprosto ne gre. S pomočjo računalniške in mobilne opreme namreč lahko vso komunikacijo z uporabniki in naročniki njegovih izletnikov ureja s kateregakoli konca sveta. Pa tudi zato, ker je še študent, v zadnji fazi pisanja diplome, si življenja brez digitalne opreme ne more predstavljati.

Kot vsi študentje je tudi Žiga prejemnik digitalnih bonov. Sam jih bo porabil za nakup miške in tipkovnice, ki mu bosta prav prišli tako za pisanje zaključne naloge na fakulteti kot za njegov posel. Med top digitalno opremo sam sicer uvršča tablico, ki je nepogrešljiva na potovanjih, in pa slušalke.

Kot popotnik prisega na čim manjšo opremo

Pri tem je vsakokrat presenečen nad turisti, ki s seboj na potovanja prinesejo težko opremo in vse pripadajoče dodatke, na primer več objektivov, da na koncu človek sploh ne ve, katerega bi uporabil. A kljub temu meni, da imajo tudi tovrstni popotniki dobro izkušnjo s potovanja, saj danes na skoraj vsakem koraku lahko polnimo svoje naprave. Problem bi nastal, če bi obiskali kraje, kjer je dostop do elektrike omejen. Sam je imel to izkušnjo letos marca, ko je potoval po Tanzaniji in zvečer v hotelu ni bilo niti elektrike niti vode.

Žiga je prepotoval že veliko sveta in do zdaj ga je najbolj navdušila Afrika. Kljub slabi izkušnji v Maroku, kjer so ga hoteli tik po pristanku oropati, bi si ravno to izbral za svoje najlepše potovanje. Pravi, da je bila izkušnja sicer prav strašljiva: "Trikrat ali štirikrat so nama prestavili polet, pristala sva okoli enajstih zvečer, prišla zadnja z letala, ko tam ni bilo več drugih potnikov. Tam sva najela taksista, ki naju je odložil sredi majhnega trga v starem delu Marakeša. Že kmalu sem dobil občutek, da naju nekdo zasleduje, in na koncu se je izkazalo, da so naju res zasledovali trije ljudje. Od naju so hoteli denar. Zbežala sva v hostel, a je bil lastnik prav tako povezan z njimi. Na srečo sva naletela na policiste, ki so nama potem pomagali."

Načrti za prihodnost

"Glede tega mi ni treba veliko razmišljati. Moj naslednji projekt je vsekakor diploma," je Žiga Rejc jasen glede načrtov v bližnji prihodnosti. In pri tem bo uporabljal opremo, ki jo bo kupil z digitalnimi boni, torej tipkovnico in miško.