Prenosnik, ki obrača glave: se ga splača kupiti?

Surface Laptop Go, prenosni računalnik, s katerim Microsoft malce posnema verjetno najbolj prepoznavno znamko prenosnikov na svetu, Applov MacBook, najbolje opiše pridevnik nenavdihnjen. A pozor, to ni nujno slabo: čeprav ne izstopa na nobenem področju, je Surface Laptop Go povsem spodoben prenosni računalnik, ki nima resnih napak, ima pa kopico nadležnosti, ki bodo koga morda odvrnile od nakupa.

Microsoft s prenosnim računalnikom Surface Laptop Go meri na kupce, ki iščejo stilski prenosnik uveljavljene blagovne znamke, a je Applov MacBook, ki v tem pogledu velja za prvaka, zanje predrag ali pa hočejo računalnik z operacijskim sistemom Windows.

Microsoft Surface Laptop Go bi bilo na prvi pogled mogoče zamenjati s katerim od Applovih prenosnikov. Toda tam, kjer bi pričakovali veliko odgriznjeno jabolko, zaščitni znak Appla, je prepoznavni logotip Microsofta. Foto: Matic Tomšič

Surface Laptop Go sicer ni ime enega prenosnika, temveč družine več naprav, ki se razlikujejo tako po dimenzijah kot zmogljivosti in s tem seveda ceni. Mi smo na testno vožnjo peljali najbolj "navitega" in zato tudi najdražjega.

Za naš testni primerek je treba odšteti več kot 1.300 evrov, medtem ko je v svet Surface Laptop Go mogoče vstopiti pri nekaj več kot 700 evrih za najosnovnejši model. V tem članku se posvečamo predvsem testnemu modelu, čeprav so nekatere prvine skupne vsej liniji Surface Laptop Go.

Microsoft Surface Laptop Go: kaj nam je bilo všeč

Oblika in predvsem kakovost izdelave. Microsoft je s Surface Laptop Go, kar zadeva ta dva elementa, zadel žebljico na glavico. Prenosnik uporabnika s kovinsko prevleko na taktičnih mestih zelo dobro prepričuje, da gre za premijsko napravo višjega cenovnega razreda in ne v tanek sloj aluminija oblečen plastičen pravokotnik. Kakovost izdelave se zdi odlična: kljub temu, da gre za "vstopni" Surface, prenosnik na noben način ne daje občutka cenenosti, temveč prej luksuza in robustnosti. Microsoft je na tem področju zelo dobro posnemal Apple. Za nameček so vsi prenosniki Surface Laptop Go izjemno tanki in lahki, naš testni model je imel le dober kilogram.

Microsoft Surface Laptop Go na najdebelejši točki meri le okrog 1,5 centimetra. Ni med najtanjšimi ultrabooki, a ne zaostaja veliko. Tista reža je magnetni priklop za polnilni kabel. Foto: Matic Tomšič

Hitrost delovanja. Kljub temu, da ne gre za čip srednjega razreda, procesor Intel Core i5 desete generacije, ki je srce vseh prenosnikov Surface Laptop Go, leti kot sneta sekira in se zlepa ne upeha. Upoštevati je seveda treba, da je tu govora o opravilih, ki jim je ta prenosnik namenjen, torej predvsem pisarniškemu delu in brskanju po spletu. Na računalniške igre ali montiranje videa raje pozabite, vroče pa mu postane tudi ob zahtevnejšem urejanju fotografij oziroma grafike. Kaj pa avtonomnost delovanja? Samo na bateriji ga lahko uporabljamo okrog šest ur, morda sedem, če način za varčevanje z energijo vklopimo bolj zgodaj.

Prijaznost do uporabnika. Na tem mestu je treba navesti tri pomembne lastnosti prenosnika Surface Laptop Go, ki jih najdemo na vseh modelih tega prenosnika. Ob sodobnem in vse bolj vseprisotnem USB-C je na voljo priključek USB tipa A, torej klasični USB, kar pomeni, da lahko v računalnik priklapljamo svoje stare žične miške in tipkovnice, USB-ključe in druge naprave, ki imajo še stari priključek. Surface Laptop Go tudi nima nameščenega tako imenovanega bloatwara, licenčne programske opreme proizvajalca računalnika, ki je nikoli ne uporablja noben kupec. Tipkovnica in sledilna ploščica sta odlični, občutek med tipkanjem je fantastičen.

Evropska podružnica Microsofta na Češkem nam je ob prenosnem računalniku poslala tudi tole lično Microsoftovo brezžično miško, ki pa deluje tudi s prenosnimi računalniki drugih znamk, ne le z Microsoftovimi. Foto: Matic Tomšič

Microsoft Surface Laptop Go: kje je še prostor za izboljšave

Prenizka ločljivost zaslona. Surface Laptop Go ima neobičajno razmerje slike na zaslonu, in sicer 3:2, kar je glede na to, komu je predvsem namenjen (študentom), deloma logično, saj zaradi tega na zaslonu vidimo več vsebine v "vertikalnih" programih, kot sta Microsoft Word ali Excel. Toda najvišja ločljivost slike je tudi pri najdražjem modelu omejena na zgolj 1.536 x 1.024 slikovnih pik, kar je malo. Pričakovali bi vsaj ločljivost FullHD.

Tipkovnica ni osvetljena. To je pomanjkljivost tega prenosnika, ki nas je zmotila najbolj. Predvsem najdražjemu modelu jo je težko odpustiti; prenosnik za skoraj poldrugega tisočaka evrov preprosto mora imeti osvetljene tipke.

Na prenosnem računalniku Microsoft Surface Laptop Go je seveda nameščen operacijski sistem Windows 10, a v različici S, kar pomeni, da lahko nameščamo le aplikacije, ki jih je odobril Microsoft. Na srečo je mogoče razmeroma preprosto odkleniti različico Windows 10 brez omejitev. Foto: Matic Tomšič

Spletna kamera. Microsoft je prenosni računalnik Surface Laptop Go začel prodajati v obdobju pandemije novega koronavirusa, ko je komunikacija prek videokonferenc, ki zahtevajo uporabo spletnih videokamer, pogostejša kot kdaj koli prej, a vendar je kamera na tem prenosniku v najboljšem primeru solidna, kadar je svetloba v prostoru slaba, pa podpovprečna. Vsaj najdražjemu modelu, ki smo ga testirali mi, bi Microsoft lahko privoščil kamero, ki snema sliko v ločljivosti 1080p, in ne osnovne z ločljivostjo 720p. Za nameček kamera pri nobeni od različic Surface Laptop Go ne podpira funkcije prepoznave obraza Windows Hello, ki je integrirana v operacijski sistem Windows 10. To je vsaj malo nenavadno – če kateri, potem bi moral to funkcijo podpirati prav vsak Microsoftov prenosnik.

Zvočniki. Za ogled filmov ali poslušanje glasbe raje priključite slušalke. Microsoft Surface Laptop Go tako rekoč ne pozna nizkih tonov. Glasba, na primer, zveni zelo prazno.

Cena. Ta kritika zadeva predvsem vstopni model Surface Laptop Go, ne toliko tistega, ki smo ga preizkusili, ki ima v primerjavi s tekmeci (Huawei MateBook X, na primer) kolikor toliko ustrezno ceno. Vstopni model medtem v Sloveniji stane nekaj več kot 700 evrov in ponuja bistveno slabšo zmogljivost od nekaterih tudi precej cenejših prenosnikov.

Trije priključki na prenosnem računalniku Microsoft Surface Laptop Go: USB tipa A, USB tipa C in 3,5-milimetrski izhod za slušalke ali zvočnike Foto: Matic Tomšič

Ko potegnemo črto, lahko sklenemo, da je prenosni računalnik Microsoft Surface Laptop Go predvsem dolgočasen. Toda že uvodoma smo zapisali, da to ni nujno kritika: gre le za opažanje, da ta računalnik zares ne izstopa na nobenem področju, a hkrati vse, kar od njega zahtevamo, stori povsem zadovoljivo. Kdor ga bo kupil, najverjetneje ne bo obžaloval ničesar, je pa res, da je pred nakupom morda dobro preveriti, kaj ponuja konkurenca.

