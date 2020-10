Študije potrjujejo: vedno bolj smo pod stresom. Na srečo obstaja rešitev.

Oglasno sporočilo

Zahteven sodobni življenjski slog povzroča pritisk zaradi opravljanja poklicnih dolžnosti, spopadanja z izzivi življenja in negotove prihodnosti. Raziskava, ki jo je za Huawei izvedla vodilna agencija na področju raziskav trga Ipsos, na reprezentativnem vzorcu državljanov 11 evropskih držav dokazuje, da so bili zadnji meseci zaradi spremenjenih življenjskih navad za ljudi stresni in tesnobni.

Soočeni z novimi izzivi

Stres pogosto omenjajo kot del hitrega življenjskega sloga, na kar se bomo morali navaditi, občasno pa tudi kot eno od glavnih bolezni 21. stoletja. Pritiski okolja, v številnih primerih tudi družine in prijateljev, ali visoke ambicije so pogosto omenjeni kot vzroki, ki vse pogosteje vplivajo na počutje. Družba Huawei se je zato odločila, da področje podrobneje prouči in ugotovi, kaj povzroča stres, kako se ta odraža in kako se lahko z njim spopademo.

Raziskava je pokazala, da je več kot polovica vprašanih v zadnjih mesecih opazila spremembe ravni stresa. Najmanj jih je iz Finske, Avstrije in Litve (43–45 odstotkov), največ pa iz Turčije in Grčije (64 in 65 odstotkov), kjer je kar dve tretjini prebivalstva bolj pod stresom v primerjavi s preteklimi leti. V skoraj vseh državah so prevladujoči dejavnik finančne težave (tako meni 39 odstotkov Poljakov in 60 odstotkov Grkov), sledijo splošni občutek negotovosti (35–55 odstotkov) in zdravstvene težave (27–44 odstotkov vprašanih). Med devet (v Avstriji in Litvi) in 24 odstotkov (v Bolgariji) vprašanih je še izjavilo, da niso zadovoljni s trenutno kakovostjo svojega življenja.

Hrvaški psiholog dr. sc. Igor Mikloušić je opozoril, da je stres odziv organizma na nevarnost in je del prirojenega mehanizma, ki nas pripravi "na pobeg ali na boj". Vendar opozarja, da visoka raven stresa kot posledica nenehnih težav in skrbi slabo vpliva na telesno in duševno počutje.

"Nevarnost kroničnega stresa je v tem, da ga pogosto ne prepoznamo kot vzroka težav, saj opažamo le njegove posledice, kot so glavobol, nepravilni srčni utrip, težko dihanje, bolečine v prsih, zmanjšan libido, prebavne motnje in številne duševne težave, kot so razdražljivost, pomanjkanje motivacije, motnje pozornosti, depresija in nespečnost. To vpliva na vedenje, zanemarjanje zdravih navad, kot sta pravilna drža in prehrana, in moti komunikacijo z družino in prijatelji. Če ne prepoznamo vira in simptomov kroničnega stresa in se pravočasno ter primerno ne odzovemo, lahko zapademo v morebitno spiralo, ki na dolgoročno drastično zmanjša kakovost življenja," je povedal dr. Mikloušić.

Ogroženo je zdravje

Kot kaže, je nova normalnost za večino precej zapletena. Zaznamujeta jo visoka dinamika sprememb in nizka predvidljivost. Zaradi pomanjkanja stabilnosti in stalne negotovosti je naše počutje nelagodno in se nervozno odzivamo na dogajanje. Na stres se vsak odziva drugače, prav tako uporablja tudi različne načine, kako se z njim spopada. Da se sprostijo, se Evropejci pogovarjajo s prijatelji in člani družine, poslušajo glasbo, gledajo filme, televizijske serije ali se sprehajajo. Najmanj 82 odstotkov vprašanih je omenilo vse načine, delež pa dosega celo 97 odstotkov.

Zanimivo je, da Grki med vsemi največ tečejo (53 odstotkov) in telovadijo (42 odstotkov). Prebivalci drugih držav se manj odločajo za telesne dejavnosti kot način boja proti stresu, čeprav veljajo za najbolj učinkovite. V povprečju se samo 34 odstotkov Evropejcev v stresnem položaju odloči za obisk telovadnice, 40 odstotkov pa za tek.

Dr. Mikloušić poudarja, da ni uspešnega in za vse enako učinkovitega recepta za uspešno spopadanje s stresom, saj je odziv odvisen od vira in od posameznika.

"Nekatere tehnike za obvladovanje in zmanjševanje učinkov stresa predlagajo telesno dejavnost, preživljanje časa s prijatelji in družino, vzdrževanje družbenih stikov s posamezniki, na katere se lahko vedno zanesemo, ukvarjanje s konjički ali branje knjig. Zaradi poglabljanja stresa dolgoročno nista primerni na videz sproščujoči dejavnosti gledanja televizije in brskanja po spletu, medtem ko lahko pri spopadanju z vsakodnevnimi težavami pomagajo preprosto rešitve, kot sta spreminjanje perspektive pogleda nanje ali odziv s humorjem. Da se telo lažje sprosti, so pomembni uravnotežena prehrana, dovolj spanja in izogibanje tobaku, kofeinu in alkoholu. Seveda obstajajo še tehnike za sproščanje in umirjanje misli," dodaja dr. Mikloušić.

Nižja raven stresa, boljše zdravje

Od posameznika je odvisno, kako nanj vpliva povečanje stresa, vendar ima ta ob vplivu na razpoloženje in splošno počutje pogosto vpliv tudi na druge vidike življenja. Rezultati študije pod pokroviteljstvom Huaweia namreč kažejo, da stres spremljajo utrujenost, motnje spanja in tesnoba. V skrajnem primeru pa lahko vpliva tudi na poslabšanje zdravja.

Štiriinštirideset Avstrijcev in Madžarov trpi za pomanjkanjem energije, delež takšnih pa med Turki naraste na 53 odstotkov. Velike težave so tudi tesnoba, za katero na primer trpi polovica Hrvatov, in motnje v spanju. Oseb s temi težavami je v Litvi 29 odstotkov, na Finskem in v Turčiji pa 44 odstotkov. Po drugi strani pa motnje v prehranjevanju niso pretirano velika težava. Največ, 17 odstotkov Grkov zaradi stresa zaužije premalo hrane, medem ko 24 odstotkov Romunov pretirano posega po hrani.

Lahko tehnologije pomagajo?

Delež tistih, ki so popolnoma prepričani, da lahko nove aplikacije ali naprave izboljšajo kakovost njihovega življenja, ostaja precej omejen, med tremi (na Madžarskem) in osmimi odstotki (v Grčiji in Turčiji). Podobni deleži popolnoma prepričanih so opazni tudi pri vprašanjih, ali lahko nove aplikacije izboljšajo kakovost življenja (5–11 odstotkov), izboljšajo kakovost spanja (1–8 odstotkov) in zmanjšajo raven stresa (3–9 odstotkov). Več pa je zmernih navdušencev nad novimi tehnologijami, Finci in Turki so pred bolj dvomljivimi Avstrijci in Madžari, kar zagotovo kaže, da se bodo morali izdelovalci naprav in razvijalci aplikaciji dokazati v teh nalogah.

Začnite spremembo s seboj

Ali je mogoče te težave odpraviti? Že večkrat se je izkazalo, da lahko spremembe začnemo le sami. Spreminjanje lastnega načina razmišljanja je v številnih primerih ključ do uspeha. Peščica dobrih misli, zavedanje potrebe po spremembi in pripravljenost na to –nekaj preprostih, a ne enostavnih korakov, ki so lahko izjemno koristni. Pri spremembah je vredno poseči tudi po inovativnih rešitvah, ki so na voljo na trgu. Pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro je zagotovo ena izmed njih.

"Če prepoznate simptome in niste prepričani, ali je kronični stres vir vaših težav, se obrnite na zdravnika. Uveljavljeni psihologi in strokovnjaki za duševno zdravje lahko pomagajo rešiti težave, ki jim sami niste kos. Pomagali vam bodo prepoznati vir stresa in ponudili napotke, kako se z njim uspešno spopadete. V današnjem grozljivem življenjskem slogu, ki ga dodatno obremenjuje globalna zdravstvena kriza, skoraj ni človeka, ki strokovne pomoči ne bi potreboval ali mu ne bi koristila," sklene dr. Mikloušić.

Pod pritiskom

Zaradi čezmerne količine dela in hitrega življenjskega tempa je marsikdo včasih pod pritiskom. Huawei Watch GT 2 Pro, ki uporablja tehnologijo Huawei TruRelax, za sprostitev stresa ponuja celodnevno spremljanje stresa in skrbi za vaše zdravje 24 ur na dan. Za sprostitev stresa in uravnavanje razpoloženja lahko na primer poskusite narediti dihalne vaje. Vse te funkcionalnosti pa so vključene tudi v eleganten dizajn nove pametne ure Huawei, ki združuje popolno ravnovesje umetnosti in tehnologije.

Izboljšajte kakovost spanca Nova ura Huawei Watch GT 2 Pro vam ne bo pomagala preveriti le stopnje stresa, temveč vam bo pomagala tudi pri merjenju in izboljšanju kakovosti vašega vsakodnevnega spanca. S tehnologijo Huawei TruSleep 2.0 lahko Watch GT 2 Pro znanstveno sledi in diagnosticira šest pogostih vrst težav s spancem, hkrati pa daje predloge za boljši počitek. Medtem ko spite, ura spremlja vaš srčni utrip, analizira vaše dihanje in dodeli oceno vaše splošne kakovosti spanja. Huawei je hkrati s pametno uro Watch GT 2 Pro predstavil tudi model Huawei Watch Fit. Tudi ta ima vgrajeno tehnologijo sledenja spanja in zdravja, odlikujejo pa jo majhne mere in teža. Pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro je na voljo v športno nočno črni in klasični meglično sivi barvi po priporočeni maloprodajni ceni 329 evrov. Huawei Watch Fit pa po priporočeni maloprodajni ceni 119 evrov s paščkom v grafitno črni, sakura rožnati ali barvi zelene mete.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.