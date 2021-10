Strokovnjak: Posnetek Vizjaka in Petana je bil predelan #avdio

Vsaj eden od zvočnih posnetkov domnevnega spornega pogovora izpred 14 let med takratnim ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom in LDS-ovim tajkunom Bojanom Petanom, ki so vznemirili Slovenijo, je bil prirejen, meni strokovnjak za produkcijo zvoka Mitja Krapša. V 12. sekundi zgornjega zvočnega posnetka, na katerem je zgolj ozadje pogovora, je mogoče slišati hitro spremembo ambientalnega zvoka, ki po mnenju strokovnjaka izdaja poseg v izvirni posnetek. Več o predelavi posnetka bo povedal danes ob 18.00 v oddaji Planet 18 na Planet TV.

Kaj pomeni objava 14 let starega posnetka pogovora med levim tajkunom Bojanom Petanom in desnim ministrom Andrejem Vizjakom? Predstavitev resnice. 288 glasov + 25,81%

Propagandni poskus odstavitve Vizjaka. 790 glasov + 70,79%

Propagandni poskus diskreditacije Petana. 2 glasov + 0,18%

Medijski strel v prazno. 36 glasov + 3,23% Oddanih 1116 glasov

Zvočne posnetke, domnevno iz leta 2007, na katerih je mogoče slišati takratnega ministra za gospodarstvo, danes ministra za okolje Andreja Vizjaka, in nekdanjega politika ter tajkuna in predsednika uprav več vidnejših slovenskih podjetij Bojana Petana, je minister Vizjak v torek označil za "lepljenke in konstrukt zoper njega".



Iz posnetkov, ki jih je v ponedeljek zvečer objavil POP TV, izhaja, da naj bi Vizjak kot član vlade Petanu pred 14 leti poskušal svetovati, kako naj ravna v spopadu za prevzem Term Čatež, da bi dosegel cilje in mu za prevzemanjem ne bi bilo treba plačati tudi več milijonov evrov davka.



Strokovno mnenje o zagotovo najbolj viralnem od posnetkov – tistem, na katerem minister Vizjak domnevno izjavi, da je plačevanje davkov "glupo"– je za Siol.net podal lastnik produkcijskega studia Jama Mitja Krapša, tonski strokovnjak z več kot 20 leti izkušenj. Krapša bo kot gost nastopil tudi v večerni oddaji Planet 18 ob 18.00 na Planet TV.

Strokovnjak: Jasno je, kateri deli zvočnega posnetka so bili sestavljeni

"Izvirni posnetek sem ločil na dva: govor, torej besede obeh sogovornikov, in zvoke iz ozadja," je postopek, ki mu je pomagal pri izpeljavi strokovne ocene, za Siol.net pojasnil Mitja Krapša. To je naredil s pomočjo namenske programske opreme, a ne gre za posebej zapleten postopek, saj lahko to z nekaj računalniškega znanja stori vsak, poudarja Krapša in zainteresiranim priporoča uporabo orodja Spectralayers.

V posnetku, ki ga je poimenoval Ozadje.wav in ki vključuje samo ambientalni zvok, ne pa tudi besed Vizjaka in Petana, se po ugotovitvi Krapše zvok spremeni kar štirikrat, nenavadno pa se mu zdi še, da se spremeni tudi akustika prostora.

To je izvirni posnetek Vizjaka in Petana:

"V dvanajsti sekundi posnetka se zvok v ozadju spremeni tako očitno, da je skoraj nemogoče, da bi se kaj takega tako hitro lahko zgodilo v resničnem svetu, v 'živi' restavraciji. Tak vrvež se lahko umiri v nekem času, ne pa v eni sekundi," komentira Krapša. Dodal je, da so preostale "menjave" zvokov v ozadju manj očitne, a še vseeno opazne in pri pogovoru za eno mizo tako rekoč nemogoče.

"Laična razlaga: akustika prostora v ozadju pogovora mora biti konstantna, v tem primeru pa se jasno sliši, kateri deli posnetka so bili sestavljeni," je pojasnil.

"V prvem delu posnetka se v ozadju slišijo ptički, v drugem delu se na glasu gospoda Petana sliši prostor, kar nakazuje na to, da je v notranjosti. To je v naravi neizvedljivo."

"Posnetek je profesionalen"

Krapša verjame, da posnetek ni nastal s katero od bolj konvencionalnih naprav za snemanje zvoka, ki so bile na voljo leta 2007, na primer mobilnim telefonom ali diktafonom, saj je kakovost zvoka domnevnega pogovora Petana in Vizjaka za kaj takega previsoka.

Po njegovem mnenju obstajata dve razlagi: ali je šlo za profesionalno snemalno opremo ali pa je bil posnetek pred javno objavo strokovno "očiščen" oziroma kako drugače obdelan.

Poslušajte samo besede Vizjaka in Petana, ki jih je iz posnetka izluščil Krapša:

Krapša je še poudaril, da je zaradi tako imenovanega učinka bližine (proximity effect), kar pomeni, da ima bližnji sogovornik globlji glas, bolj oddaljen sogovornik pa višjega, zelo verjetno, da je bila snemalna naprava v neposredni bližini Bojana Petana. Po mnenju strokovnjaka je bila morda celo na mizi, saj se razločno slišita odlaganje roke na mizo in posledični žvenket pribora na keramičnem krožniku, je dodal.

Sklep: vrhunska montaža ali pa poseg v posnetek

Ali je mogoče, da sta bila glasova obeh sogovornikov ponarejena z uporabo tako imenovane tehnologije deepfake, ki omogoča računalniško generiranje prepričljivega človeškega glasu? To je malo verjetno, je bil jasen Krapša: v tem primeru v zvoku iz ozadja namreč skoraj zagotovo ne bi zaznal anomalij. Tisti, ki bi se lotil ponarejanja glasu na tak način, namreč ne bi imel tehtnega razloga, da v posnetek ne bi vključil neprekinjenega ambientalnega zvoka.

Sklenil je, da gre v konkretnem primeru ali za zelo dobro montažo ali pa za poseg v izvirni posnetek.

Preberite tudi: