Strašljiv načrt skrivnostnega podjetja, ki ima na radarju tudi Slovenijo

Pred dnevi je precej prahu dvignila informacija, da želijo identifikacijo ljudi, ki jo ponuja podjetje ClearView AI, uporabljati tudi tehnološki velikani Airbnb, Uber in Lyft. To so vsi zanikali, iz podjetja ClearView AI pa so tudi sporočili, da z naštetimi podjetji še ne sodelujejo, so pa ta "izrazila zanimanje". Foto: Reuters

Kontroverzno ameriško podjetje ClearView AI, ki z družbenih omrežij in spleta brez uporabnikove vednosti ali dovoljenja jemlje njegove fotografije in z njimi uri umetno inteligenco za prepoznavanje obrazov, nato pa jo prodaja organom pregona, bi kmalu lahko identificiralo vsakega človeka na planetu. ClearView AI, ki se v veliki meri požvižga na zasebnost ljudi in se sklicuje na prvi amandma ustave ZDA o svobodi govora, je pred časom sicer namignil, da kot potencialni trg vidi tudi Slovenijo. Slovenska policija sicer zanika, da bi že uporabljala njihovo tehnologijo.

ClearView AI potrebuje še 50 milijonov dolarjev, da zbere sto milijard fotografij Zemljanov, v povprečju torej nekaj manj kot 13 fotografij na osebo, in do konca izpelje megalomanski načrt, katerega cilj je prepoznava obraza vsakega človeka na svetu.

Ko bodo v njihovi bazi podatkov tako rekoč vsi, se bodo stranke kar teple za njihovo programsko opremo za identifikacijo ljudi, razkrivajo informacije o predstavitvi storitve podjetja ClearView AI potencialnim vlagateljem, ki jih je pridobil ameriški medij Washington Post.

Ne le obrazi, temveč tako rekoč vse, po čemer vas je mogoče prepoznati



Foto: Twitter Kot je razvidno iz predstavitve, ki jo je ClearView AI pripravil za potencialne vlagatelje, lahko njihova umetna inteligenca posameznike ob prepoznavi obraza za zdaj identificira tudi na podlagi njihove registrske tablice in beleženja lokacije, razvijajo pa tudi metode, s katerimi bo osebo mogoče prepoznati prek prstnih odtisov in glede na to, kako hodi.

Nihče ni vedel, da takšno podjetje sploh obstaja, kaj šele, da svoje usluge že prodaja organom pregona

ClearView AI v svojo podatkovno bazo trenutno vsak mesec doda 1,5 milijarde novih fotografij. Gre za izreden pospešek v urjenju njihove umetne inteligence − do januarja 2020, ko smo o podjetju poročali prvič, so obdelali "komaj" tri milijarde fotografij, pa čeprav so potihoma delovali že več let.

Tistega meseca sta razkritje obstoja in aktivnosti podjetja ClearView AI sicer šokirali svet, predvsem pa borce za zasebnost na internetu. The New York Times je prvi poročal, da je ClearView AI brez vednosti Facebooka, Twitterja, YouTuba in drugih zelo priljubljenih spletnih portalov, kamor uporabniki nalagajo slike, ustvaril bazo fotografij, ki je bila nekajkrat večja celo od tistih, s katerimi razpolagajo ameriški obveščevalci.

Med uporabniki tudi FBI, vojska in druge zvezne agencije, toda nič več samo za policijo

Umetna inteligenca, ki so jo urili s fotografijami, naj bi obraze ljudi prepoznavala bolje od tako rekoč vseh orodij, ki so na voljo organom pregona. Prav ti so bili prve stranke podjetja ClearView AI.

Ameriški organi pregona naj bi ClearView AI hitro vzljubili, saj ponuja veliko prednost, ki jih njihova dozdajšnja orodja za iskanje osumljencev s prepoznavo obrazov niso: iskanja namreč ne omejuje le na vladne baze podatkov. Za nameček je orodje ClearView AI razmeroma poceni, podjetje ga je policistom prodajalo že za manj kot dva tisoč evrov. Foto: Thinkstock

Njihova storitev za identifikacijo ljudi je imela že do januarja 2020 več kot 600 uporabnikov, ki so segali od lokalnih šerifov in manjših policijskih uprav do obveščevalnih agencij, kot je sloviti FBI. Do danes se je število strank povečalo že na več kot tri tisoč. Med njimi so tudi ameriška vojska, ameriški urad za priseljevanje, ministrstvo za domovinsko varnost ZDA, londonska policija in Interpol.

Toda kljub temu da je vodstvo podjetje ClearView AI, o katerem je še vedno znanega zelo malo − ustanovitelj je avstralski računalničar Hoan Ton-That −, sprva trdilo, da bo njihova umetna inteligenca namenjena izključno uporabi organov pregona, pa to ne drži več.

Na seznamu strank podjetja so med drugim tudi velike ameriške verige trgovin Walmart, Best Buy, Macys in Home Depot, več ameriških univerz, telekomunikacijski giganti AT&T, T-Mobile in Verizon, banke in kapitalske družbe.

Facebook ni vedel, pa čeprav je človek, ki je financiral ClearView AI, član njihove uprave



Peter Thiel je bil eden od osrednjih vlagateljev v ClearView AI. Foto: Reuters

Novica o operaciji ClearView AI je leta 2020 presenetila tudi vodstva družbenih omrežij in spletnih strani, kjer se te fotografije nahajajo. Facebook (in z njim Instagram), Twitter in YouTube o množičnem zbiranju fotografij, ki je sicer kršilo pogoje uporabe vsake od naštetih platform, niso uradno o tem ničesar vedeli.



ClearView AI je zagonski kapital sicer dobil od človeka, ki ima veliko zaslug za to, da je Facebook zrasel v globalnega tehnološkega velikana. Leta 2017 je v razvoj orodja za prepoznavanje obrazov 200 tisoč ameriških dolarjev vložil Peter Thiel, ameriški milijarder, ki je bil leta 2004 prvi zunanji vlagatelj v Facebook, danes pa je tudi član uprave podjetja.

Pogledovali so tudi k nam, slovenska policija s tem ni bila seznanjena

Podjetje ClearView AI je pred razkritjem njihovega obstoja širši javnosti načrtovalo širitev na mednarodne trge. Takrat so delovali zgolj v ZDA.

Med dokumenti s predstavitve orodja ClearView AI v Miamiju, ki jih je razkril ameriški medij Buzzfeed News, je bil tako zemljevid sveta, na katerem je bilo z modro ob ZDA označenih še 22 držav, ki predstavljajo potencialne nove trge za ClearView AI. Med njimi je bila tudi Slovenija.

Foto: Buzzfeed News / Clearview AI

Clearview AI sicer še ni jasno definiral, ali se podjetje v označene države zgolj želi širiti oziroma upa na sodelovanje s tamkajšnjimi oblastmi ali pa je iz teh držav celo že prejel zanimanje za nakup orodja za identifikacijo ljudi. Prav tako še ni jasno, zakaj je bilo na zemljevidu sveta ob ZDA označenih prav teh 22 držav.

Po naših informacijah slovenska policija s podjetjem ClearView AI še ni bila v stiku oziroma ga podjetje niti ni poskusilo navezati. "Policija trenutno ne predvideva širjenja ureditve obstoječega sistema prepoznave obrazov oziroma ne predvidevamo uvedbe sistema, ki bi omogočal serijske prepoznave obrazov," pa je za Siol.net pred časom dejal Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Medij Buzzfeed News je leta 2021 objavil poročilo, iz katerega je razvidno, da naj bi storitve ClearView AI uporabljali tudi slovenski organi pregona, vendar pa je slovenska policija to vnovič zanikala.

Nekatere človekoljubne organizacije so ob razkritju načrta podjetja ClearView AI za mednarodno širitev sicer tudi opozorile, da podjetje ClearView AI zanima prodaja orodja za identifikacijo ljudi v države, ki so znane po kršenju človekovih pravic. Kot primere so navedli Združene arabske emirate, državo, ki zatira nasprotnike vladajoče politike, ter Katar in Singapur, ki kazensko preganjata istospolno usmerjene državljanke in državljane. Foto: Reuters

Pri ClearView AI menijo, da ničesar niso storili narobe

Ustanovitelj ClearView AI, avstralski programer Hoan Ton-That, je pred časom v intervjuju za ameriški medij CBS zbiranje milijard fotografij uporabnikov družbenih omrežij upravičil s sklicevanjem na prvi amandma ameriške ustave, ki mu po mnenju daje proste roke pri kopičenju informacij javnega značaja, torej fotografij, ki so jih ljudje na spletu objavili javno.

Ameriški senator Edward Markey je storitev, ki jo ponuja ClearView AI, medtem označil za strašljivo in alarmantno ter ustanovitelju podjetja poslal odprto pismo, v katerem od njega med drugim zahteva seznam vseh organov pregona, ki sodelujejo z njim oziroma so stranke ClearView AI.

Biometrično podatkovno bazo, ki jo upravlja ClearView AI, so za nezakonito medtem že razglasili regulatorji v EU in Veliki Britaniji, močno so jo kritizirali tudi v Kanadi, kjer je bil sistem ClearView AI že v uporabi. ClearView AI se je zato lani umaknil s kanadskega trga.

