Spremljajte pestro športno dogajanje na najnovejših napravah Samsung

Oglasno sporočilo

Tekme, ki so se vrstile druga za drugo, smo spremljali od vsepovsod. Novice in osvežitve rezultatov smo na največjih medijskih portalih z zanimanjem preverjali praktično ves čas. Najpomembnejše dvoboje smo si ogledali v družbi družine, prijateljev in tudi sodelavcev. Spremljali smo jih v živo s tribun, iz domačega naslanjača, pisarne in na poti. Pri spremljanju pa so nam bili seveda v veliko pomoč tudi naši pametni telefoni. Naj vam predstavimo najnovejše naprave Samsung, s katerimi bo vaša navijaška izkušnja v prihodnje še pristnejša.

Pametni telefoni, ki odpirajo nove možnosti

Za uporabnike, ki imajo radi večje zaslone ali pametne telefone, s katerimi lahko nadomestijo tablico ali celo računalnik, je Galaxy Z Fold4 prava tehnološka poslastica.

Ogled katerekoli tekme bo na tem telefonu čisti užitek. Velik zaslon bo omogočil, da se vam bo lahko pri spremljanju pridružil še kdo. Naprava, znana tudi kot večopravilna zver, še naprej sledi zapuščini svojega predhodnika. Gre za zložljivi pametni telefon, ki ga poganja zmogljiv nabor čipov Snapdragon® 8+ Gen 1 z velikim 19,3-centimetrskim zaslonom Dynamic AMOLED 2X in frekvenco osveževanja 120 Hz, zaradi česar bo prikazana vsebina še bolj impresivna. Rezultat teh tehnoloških specifikacij so izboljšana funkcionalnost, produktivnost in odlične možnosti za večopravilnost.

Naprava vključuje tudi podporo za pisalo S Pen, znano funkcijo Multi Active Window z boljšimi gibi vlečenja in novo, preglednejšo opravilno vrstico, ki omogoča preprost dostop do različnih uporabniških aplikacij. Kamere na Galaxy Z Fold4 so prav tako dobile nadgradnjo s širokokotnim objektivom s 50 MP, objektivom s 30-kratnim prostorskim zumom in različnimi načini delovanja, kot so Capture View Mode, Dual Preview in Rear Cam Selfie. Izboljšana OIS in VDIS zgladita videe, medtem ko funkcija Super Night Solution zmanjšuje šum. Za snemanje in fotografiranje pri šibkih svetlobnih pogojih je tu še funkcija Nightography, ki jo je podjetje Samsung prvič predstavilo pri seriji Galaxy S22. Naprava ponuja vse za osupljive posnetke ob šibki svetlobi. Da boste lažje ujeli tudi spomin na proslavljanje po neverjetnih zmagah naših športnikov.

Personalizacija naprav je postala najpomembnejša lastnost v svetu IT-naprav in pametni telefon Galaxy Z Flip4 je naredil ogromne korake naprej prav na tem področju. Gre za napravo, ki izstopa po strojni opremi in inovativnem mehanizmu za zlaganje, prinaša pa zelo praktičen in kompakten dizajn. Telefon je opremljen s 17-centimetrskim glavnim zaslonom Dynamic AMOLED 2X, medtem ko zunanji pomožni zaslon meri 4,82 centimetra. Prav ta zaslon na pametnem telefonu Galaxy Z Flip4 omogoča nove možnosti interaktivnosti – od klicev, sporočil, snemanja, upravljanja osnovnih nastavitev naprave do popolne personalizacije tem, ozadij in pripomočkov. Ohišje naprave je opremljeno s sprednjo in zadnjo dvojno kamero, ki jo odlikuje revolucionarna funkcija FlexCam za snemanje videa, selfijev ali drugih vsebin pod kotom med 75 in 115 stopinj. Prav tako ima Galaxy Z Flip4 ojačano baterijo 3.700 mAh s podporo za superhitro polnjenje. Napravo lahko napolnite do 50 odstotkov v samo 30 minutah, kar zagotavlja brezskrbno uporabo.

V začetku leta predstavljena serija Galaxy S22 vključuje modele S22, S22 + in S22 Ultra 5G. Za odlične posnetke ali prenos tekme poskrbi 17,3-centimetrski (6,8-palčni) dinamični zaslon AMOLED 2X s tehnologijo Vision Booster, ki preprečuje bleščanje. Za to, da bo brskanje med slikami tekoče, pa bo skrbela hitrost osveževanja kar 120 Hz.

Če ste med tistimi srečneži, ki si bodo kakšno tekmo ogledali v živo, nujno vzemite s seboj Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Ultraširokokotna kamera z 12 MP, širokokotna kamera s 108 MP, telefoto kamera s trikratno optično povečavo z 10 MP in telefoto kamera z desetkratno optično povečavo z 10 MP so nameščene na zadnji strani. Sprednja kamera, ki posname vaše selfije, pa ima kar 40 MP. Najnovejša inovacija do zdaj je (že prej omenjena) funkcija Nightography, ki omogoča snemanje tudi v okolju s slabo svetlobo ali celo ponoči. Del profesionalne fotografije je tudi obdelava, ki z možnostjo Expert RAW zdaj omogoča veliko več. Vse svoje posnetke lahko pred objavo uredite do potankosti.

Za obsežno fotografiranje športnega dogodka zvečer in ponoči potrebujete tudi vzdržljivo baterijo. V okviru S22 Ultra 5G sta na voljo baterija s 5.000 mAh in možnost superhitrega polnjenja s 45 W.

Model S22 Ultra ima v spodnjem delu telefona vgrajeno pisalo S Pen, ki omogoča pisanje, skiciranje ali urejanje najljubših fotografij. Pisalo, ki je bilo v preteklosti del le serije Note, zdaj navdušuje še tu. Z njim boste brez težav zabeležili podatke o prihajajočih športnih dogodkih in zbrali vtise ob uspehih naših športnikov.

Poleg modela S22 Ultra velja omeniti še S22 in S22 +, ki sta nekoliko manjša in brez pisala S Pen, pa vendar navdušujeta z odličnimi kamerami in enakimi funkcijam. Celotna serija je podprta z do štirimi generacijami nadgradenj operacijskega sistema Android. Tako boste lahko več časa uživali v produktivnosti in drugih zanimivih funkcijah. Vsi pametni telefoni so izdelani iz Armor Aluminiuma, najmočnejšega aluminijastega okvirja. Spredaj in zadaj pa so opremljeni s Corning® Gorilla® Glass Victus®+, vzdržljivim steklom, ki ob padcih ne povzroča skrbi.

Večji zaslon, ki gre z vami kamorkoli

Za večjo sliko oziroma prenos na večjo površino, kjer se bo zbrala vsa družina ali vsi prijatelji, pa bo poskrbel projektor The Freestyle. Napravo povežite s svojim pametnim telefonom, upravljajte jo lahko kar glasovno. Ponaša se z izjemno elegantno obliko in peresno lahkostjo, saj tehta le 830 gramov. Na uporabo je pripravljena v zgolj treh preprostih korakih - postaviš, priključiš in poiščeš površino za projekcijo. Vse preostalo nato naredi projektor sam, saj se ponaša s popolnimi funkcijami samodejnega izenačevanja (auto-keystone) in samodejnega izravnavanja (auto-level). Funkcije omogočajo napravi, da samodejno prilagodi sliko katerikoli površini pod katerimkoli kotom in s tem zagotavlja popolnoma sorazmerno sliko. Poleg tega funkcija samodejnega ostrenja (auto-focus) omogoča, da The Freestyle prikaže kristalno čisto sliko na katerikoli površini, pod katerimkoli kotom, vse do velikosti 254 cm (100”).

Posebna jesenska ponudba

Samsung je za vse ljubitelje pametnih naprav in tehnoloških inovacij med 12. septembrom in 16. oktobrom 2022 pripravil odlično ponudbo, ki je ne gre spregledati. Ob nakupu zložljivega pametnega telefona Galaxy Z Fold4 ali Galaxy Z Flip4 zdaj prejmete prav posebno darilo - novo pametno uro Galaxy Watch5. Ob nakupu kateregakoli modela telefona iz serije Samsung Galaxy S22 pa boste lahko postali tudi lastnik brezžičnih slušalk Galaxy Buds2 v grafitni barvi. Vse informacije o tej posebni ponudbi so na voljo na spletni strani podjetja.

Obenem bo mogoče v prihajajočih dneh v okviru različnih dogodkov in posebnih razstavnih prostorov najnovejše naprave Samsung tudi pobližje spoznati.



Ljubitelji teka boste lahko naprave preizkusili med 16. in 18. 9. na teku Julian Alps Trail in 29. 9. na maratonu v Slovenskih Konjicah.



Ljubitelji kave pa ste vabljeni na Cankarjevo nabrežje v kavarno Lolita, kjer je razstavni pop-up prostor. Serijo pametnih ur Galaxy Watch5 boste lahko v prihodnjih tednih preizkusili tudi v različnih fitnes centrih v Ljubljani in Kranju. 27. septembra jih med 16.30 in 20.00 lahko spoznate v fitnes centru 4P Stegne v Ljubljani.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.