Spoznajte pisani svet aplikacij, ki jih ponuja Huawei

Oglasno sporočilo

Mobilne aplikacije uporabljamo vse pogosteje. Analitično podjetje AppAnnie je prišlo do zaključka, da smo vanje zatopljeni kar četrtino budnega časa. Na naših pametnih telefonih jih je vsako leto več, zato je izrednega pomena, da podpirajo vsakodnevne dejavnosti. Njihov razpon namembnosti se tako giblje od zagotavljanja informacije, prek nudenja zabave do skrbi za zdravje.

Tega se zavedajo tudi v podjetju Huawei, ki je zato na pametnih telefonih uvedlo platformo Huaweievih mobilnih storitev (HMS), ki uporabnike z naborom in raznovrstnostjo aplikacij vse bolj razvaja. V uradni trgovini AppGallery je namreč že 141 tisoč aplikacij, prilagojenih mobilnim storitvam HMS, ki so dostopne tudi na najnovejših pametnih telefonih serije nova. Od začetka novembra sta namreč na voljo v redni prodaji kar dva pametna telefona, in sicer Huawei nova 9 ter Huawei nova 8i.

141 tisoč aplikacij, prilagojenih mobilnim storitvam HMS, so le del širše ponudbe aplikacij, a so na voljo za prenos in uporabo tudi za telefone, ki omenjenih storitev v osnovi nimajo nameščenih. S tem želi Huawei svojim uporabnikom ponuditi celovito ponudbo, ki si jo želijo in jo ne nazadnje potrebujejo.

Globalne aplikacije, lokalne aplikacije in alternative Googlovim aplikacijam

Razumljivo je, da si uporabniki najbolj želijo aplikacij, ki jih dnevno uporabljajo za udobno aktivno življenje ali za večjo storilnost, delo, zabavo, lahko pa so jim preprosto všeč. Številne aplikacije, kot so Facebook, WhatsApp in Zoom, so zato preprosto dostopne tudi na novih telefonih serije nova, do katerih uporabniki dostopajo prek iskalnika Petal Search, ki takoj ponudi povezavo, od koder jih lahko prenesete.

Ena od skrbi, ki so jo uporabniki imeli ob uvedbi trgovine AppGallery, je povzročila odsotnost Googlovih aplikacij. Huawei je rešil tudi to zagato. Storitve brskanja, zemljevidov, iskanja in hranjenja v oblaku imajo enakovredno alternativo z enakimi zmožnostmi. Za to poskrbijo oblačne storitve Huawei Cloud, aplikacija Brskalnik, iskalnik Petal Search, zemljevidi Petal in Denarnica ter storitve digitalnega pomočnika, glasbe in videa.

Kar nekaj omenjenih aplikaciji je že prednastavljenih tudi na najnovejšem telefonu Huawei nova 9, ki debitira z vrsto vrhunskih izboljšav kamere, kot sta barvni filter RYYB (CFA) in inovativna tehnologija izboljšave fotografij XD Fusion Engine. Poleg tega bodo uporabnike prepričali vrhunski 120-herčni zaslon Original-Colour Curved Display, zmogljiv procesor, odlična življenjska doba baterije in hitro polnjenje z močjo 66 W Huawei SuperCharge. Skupaj z naprednimi funkcijami je nova 9 popolni pametni telefon za sodobnega uporabnika z živahnim življenjskim slogom. Je tak, kakršni ste vi. Dinamičen, eleganten in neodvisen.

Raznovrstnost aplikacij

Huawei je prav tako vložil veliko napora pri zagotavljanju aplikacij, ki jih uporabniki dnevno potrebujejo. Veliko truda so vložili v sodelovanje s ponudniki, ki so razvili fantastične in pogosto vrhunske rešitve, ki zlahka tekmujejo z morda bolje uveljavljenimi. Ponudnik prevozov Bold, pomemben tekmec Uberju, je namreč eden najhitrejših, najvarnejših in najzanesljivejših storitev za naročanje prevozov. Deezer kot ponudnik pretočne glasbe se v ponudbi in funkcijah zlahka ob bok postavi storitvi Spotify, v AppGallery pa najdete še aplikacijo storitve pretočne glasbe Tidal.

Poleg omenjenih boste v trgovini AppGallery našli še celo vrsto drugih priznanih in uporabnih globalnih aplikacij. TikTok, Snapchat, Tinder, Telegram in celovita ponudba Microsoftovih pisarniških aplikacij so le delček bogate ponudbe, in prav vse odlikuje strogo varovanje zasebnosti ter skrb za varnost.

Vsak ljubitelj aplikacij se dobro zaveda tudi, da določene aplikacije, kot so na primer navigacija in glasba, videoposnetki ter igrice, porabijo veliko baterije. To je dobro znano tudi Huaweiu, ki se je na tej točki še kako dobro izkazal z najnovejšim telefonom Huawei nova 9. Namreč Huawei nova 9 čudovito poskrbi za avtonomijo baterije, saj jo v celoti napolni v pičlih 38 minutah. Huawei nova 9 ima baterijo s kapaciteto 4300 mAh in tremi elektrodami, ki zagotavlja celodnevno podporo. Poleg tega omogoča hitro polnjenje z močjo 66 W HUAWEI SuperCharge. Dovolj je že 15 minut, da raven napolnjenosti doseže 53 odstotkov. Tako lahko brezskrbno uživate v vseh aplikacijah ves dan in nikoli ne boste pod stresom, da bi vam pošla baterija ali vam bo zmanjkalo časa za njeno napolnitev.

Bogata ponudba kategorij aplikacij

Da bi zagotovil celovito in pametno izkušnjo uporabe trgovine AppGallery, je Huawei oblikoval kategorije z aplikacijami. Tako lokalne kot globalne so na voljo v 18 kategorijah, vključno z navigacijo in prometom, novicami, zdravjem in družbenimi omrežji. V ključnih kategorijah, kot so finance, igre in dostava hrane, najdemo izredno raznovrstno ponudbo storitev. Kategorija z igrami pa je odličen dokaz hitrega širjenja trgovine AppGallery s pomočjo priljubljenih naslovov, kot so Angry Birds, Garden Scapes in iger podjetja Crazy Labs.

Bančništvo in finance so naslednje pomembno področje, ki mu Huawei namenja izredno veliko pozornosti. Zaradi tega so bile v trgovino AppGallery razmeroma hitro uvrščene bančne aplikacije, ki mobilno bančništvo omogočajo na zaslonih telefonov evropskih uporabnikov. Banke od Poljske do Avstrije in od Slovenije do Turčije so hitro začutile priložnost ter prilagodile aplikacije tudi za naprave Huawei.

Pri nas so tako prisotne vse velike bančne in finančne aplikacije: NLB Klikin, NKBM mBank@net, Intesa Sanpaolo Bank Mobile, Sparkasse m.Stik, mSberbank, mDBS, m LON, mBills.si, Valu itd.

Kot skrinja z zakladom

V množici aplikacij, ki so na voljo uporabnikov naprav Huawei, bodo ti brez težav našli nove aplikacije, s katerimi si bodo izboljšali življenjski slog in nasploh delo. Bogastvo vsebin je kot zaklad presenečenj, zato rast trgovine AppGallery tudi v prihodnjih letih ne bo opešala, ko bo Huawei vzpostavil partnerstva z novimi razvijalci in zadovoljeval vse hitreje rastoči seznam želja svojih uporabnikov.

Izpostavit pa gre tudi vedno bolj priljubljene aplikacije za urejevanje slik in videoposnetkov. Do njih z lahkoto dostopate prek trgovine AppGallery ali pa uporabite že nameščene urejevalne možnosti na telefonu Huawei nova 9.

Če si zaželite posebnih učinkov na sliki ali posnetku, lahko uporabite aplikacije, a sam telefon nova 9 vam že omogoča prekrasne unikatne fotografije in posnetke. Kajti, zahvaljujoč sistemu kamer Ultra Vision s 50-milijonsko glavno kamero z barvnim filtrom RYYB, 8-milijonsko kamero z ultraširokim kotom, 2-milijonskima globinsko in bližinsko kamero, ki jo lahko prizoru približate na razdaljo 4 centimetre in 32-milijonsko sprednjo kamero, boste lahko posneli izredne portrete, panorame, mestni vrvež in bližinske fotografije. Funkciji ekstremne nočne fotografije (Extreme Night Shoot) in nočnih portretov (Night Portrait) namreč dovolita, da pri šibki svetlobi posnamete odlične in svetle, toda ne preveč osvetljene fotografije.

Da bi v celoti ujeli res poseben trenutek v življenju, včasih fotografija ni dovolj. Takrat boste navdušeni nad zmogljivostmi snemanja videa. S funkcijama ekstremnega nočnega videa (Extreme Night Shoot) in nočnega videa prednje kamere (Night Selfie Video) lahko z obema kamerama snemate v temi, in to z ločljivostjo 4K ter hkrati, medtem ko tehnologija z umetno inteligenco podkrepljene stabilizacije (AIS Video Stabilization) prepreči slabe posnetke zaradi tresočih rok. Glavna kamera poleg tega omogoča snemanje počasnih posnetkov in posnetkov s časovnim zamikom ter za popestritev ponuja zanimive in zabavne učinke.

Huawei se resnično zaveda pomena in nujnosti fotografije, ki odgovarja sodobnemu uporabniku pametnih telefon. Zato je tudi letos pripravil fotografski natečaj, na katerega ste vabljeni vsi ljubitelji fotografije, narejene s pametnim telefonom Huawei.

Pridružite se fotografskemu natečaju Next-Image Awards 2021 Sodelujete lahko prek dveh platform, in sicer Huawei skupnosti in Instragrama. Na obeh platformah vas čakajo privlačne nagrade.

Na globalnem natečaju Next-Image 2021 je glavna nagrada ustvarjalni sklad v višini 10.000 dolarjev. Medtem ko lahko na lokalnem natečaju Next-Image 2021, ki poteka prek Instagrama, osvojite najnovejši pametni telefon Huawei nova 9. Dodatne informacije o sodelovanju na Huawei Next-Image Awards 2021 so na voljo TUKAJ. Več informacij na: https://consumer.huawei.com/si/

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.