Spletno nakupovanje priljubljeno tudi po koncu epidemije, v turizmu vedno več optimizma

Plačilne (in potovalne) navade in načrti letošnjega poletja

Spletno nakupovanje ni nič manj priljubljeno med (slovenskimi) kupci, čeprav lahko po odpravi epidemioloških ukrepov spet neovirano nakupujemo v fizičnih trgovinah. Še vedno tri četrtine vprašanih v Sloveniji, starih med 18 in 55, na spletu kupuje vsaj včasih.

Več kot dve tretjini vprašanih v Sloveniji je vsaj en spletni nakup opravilo v preteklem mesecu, če se časovno okno podaljša na zadnje tri mesece, se delež poveča nad šest sedmin. Tri petine vprašanih je prepričanih, da tudi po epidemiji nakupujejo prek spleta v enaki meri kot pred njo.

Doma največ oblačila, v tujini potovalne storitve

Krepi se delež nakupov v domačih spletnih trgovinah, obenem pa se niža število tistih, ki kupujejo v tujih spletnih trgovinah.

Slovenske spletne trgovine pridobivajo slovenske kupce, tuje jih, kot kaže raziskava Masterindex, izgubljajo. Foto: Mastercard

Na spletu kupujemo predvsem oblačila, obutev in modne dodatke, sledijo pa gospodinjski aparati in elektronske naprave.

Vzorci nakupovanja slovenskih kupcev v domačih in tujih spletnih trgovinah niso enaki. Foto: Mastercard

V tujino še ne potujemo toliko kot pred pandemijo

Nakupi za potovanja in prosti čas so že skoraj dosegli raven pred epidemijo, kar potrjuje bliskovito rast zanimanja za potovanja, ki so med epidemijo praktično obstala.

Pozitiven trend rasti potovanj v tujino se bo po načrtih (v raziskavi sodelujočih) Slovenk in Slovencev v prihodnjih šestih mesecih še okrepil – tovrstnega optimizma je celo več kot v letih pred pandemijo –, enakega obsega potovanj v tujino kot pred pandemijo pa še nismo dosegli.

Tudi letos Hrvaška ostaja prva izbira slovenskih (poletnih) dopustnikov. Foto: Unsplash

Kartice so samoumevne, mobilno plačevanje vedno bolj privlačno

Šest od sedmih prebivalcev Slovenije redno uporablja plačilne kartice vsak teden, vedno bolj tudi za manjše zneske (do pet evrov). Delež tistih, ki so vsaj en nakup opravili tako, da so ga plačali z mobilnim telefonom, počasi narašča in je letos prvič presegel eno polovico.

Veliko hitreje pa raste delež tistih, ki bi bili pripravljeni preizkusiti mobilno plačevanje.

Trend plačevanja z mobilnim telefonom v Sloveniji na podlagi rezultatov raziskav Masterindex. Foto: Mastercard

Kam gremo poleti?

V predepidemijskih letih so v tujino potovale dobre štiri petine vprašanih, letos pa ta delež znaša okrog dve tretjini. Vzorec se ni spremenil: še vedno bo dobre tri četrtine vprašanih za počitnice v tujini v prihodnjega pol leta izbralo Hrvaško. Večina, dobrih pet šestin, bo na počitnice odpotovala z avtom, prebujajo pa se tudi letalska potovanja.

Dunaj je z eno odstotno točko prednosti prestolnica, v katero bi se slovenski počitnikarji najraje odpravili. Foto: Guliverimage

Podobne rezultate, vendar z nekoliko drugačnimi odstotki, razkriva raziskava druge kartične hiše – v raziskavi Potovalne in plačilne namere 2022, ki jo je kartična hiša Visa poleg Slovenije opravila še v sedmih srednjeevropskih državah, je za slovenske udeležence z naskokom najbolj priljubljena tuja destinacija Hrvaška, sledijo pa Italija, Španija in Grčija.

Prestolnice, ki bi jih slovenski popotniki in počitnikarji najraje obiskali, so Dunaj, London in Pariz, še ugotavlja raziskava družbe Visa. Obe raziskavi ugotavljata, da približno polovica slovenskih počitnikarjev med dopustom uporablja plačilne kartice.