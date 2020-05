Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oči sveta so bile v sredo ob 22.33 po našem času uprte v raketo Falcon 9 ameriškega podjetja SpaceX, s katero bi morala v vesolje poleteti prva človeška posadka. Zgodovinski trenutek, ko bi Združene države Amerike prvič po skoraj desetletju znova dobile svoj prevoz astronavtov v vesolje, se zaradi slabega vremena ni zgodil. Naslednjič bodo poskusili prihajajoči konec tedna.

Raketa Falcon 9 s kapsulo za prevoz potnikov Crew Dragon, v kateri bosta astronavta Doug Hurley in Bob Behnken, bo v vesolje znova poskusila poleteti v soboto ob 21.22 po našem času ali pa v nedeljo ob 21.00 po našem času.

Astronavta Doug Hurley (levo) in Bob Behnken (desno) med včerajšnjo potjo proti raketi Falcon 9, ki je zaradi neugodnega vremena nazadnje ostala na tleh. Hurley je znan po tem, da je pilotiral vesoljsko plovilo Space Shuttle na njegovi zadnji misiji leta 2011. Foto: Getty Images

Šlo bo za prvo izstrelitev rakete podjetja SpaceX, ki ga je leta 2002 ustanovil velepodjetnik Elon Musk, s človeško posadko.

Tako imenovana misija Demo-2 ni le izjemnega pomena za SpaceX, ki bo postal glavni prevoznik ameriških astronavtov v vesolje, temveč tudi za vesoljski program ZDA. Kljub temu, da veljajo za eno od glavnih velesil na področju raziskovanja vesolja, ZDA namreč že skoraj desetletje nimajo lastnega transporta za astronavte. Do zdaj so najemali sedeže v ruskih plovilih Sojuz.

Raketa Falcon 9, ki ji je zagodlo nepredvidljivo floridsko vreme, čaka na izstrelitveni ploščadi. Foto: Getty Images

Potek misije kljub preloženi izstrelitvi ostaja nespremenjen

Misija Demo-2 se bo začela z izstrelitvijo Falcona 9. Prva pogonska raketa se bo po doseženi določeni višini ločila od plovila, izvedla obračalni manever in se vrnila ter pristala na ploščadi, ki bo predvidoma sredi oceana.

Kapsula z astronavtoma Crew Dragon bo medtem nadaljevala dvig v orbito. Njen končni cilj bo Mednarodna vesoljska postaja (ISS), ki jo bo Crew Dragon dosegel po dveh do 48 urah po izstrelitvi.

Kennedyjev vesoljski center so pred odpovedano sredino izstrelitvijo rakete Falcon 9 obiskali tudi predsednik ZDA Donald Trump, njegova žena Melania Trump in podpredsednik ZDA Mike Pence. Foto: Reuters

Čas prihoda na ISS bo odvisen od tega, kje v orbiti bo Mednarodna vesoljska postaja v času izstrelitve. Ni namreč izključeno, da se ta ne bi zamaknila za nekaj minut, ur ali celo dni.

Astronavta Hurley in Behnken se bosta na Mednarodni vesoljski postaji pridružila odpravi 63, ki tam opravlja raziskovalno delo, in na ISS ostala od enega pa do skoraj treh mesecev. Časovnica obiska ISS še ni natančno določena.

Misija Demo-2 bo z vidika vidika zahtevnosti pravzaprav zelo rutinska. Njen namen sicer ni postavljati mejnikov, temveč dokazati, da SpaceX in Nasa lahko sodelujeta tudi pri misijah s človeško posadko. Foto: Reuters

Ko bosta astronavta na krovu kapsule Crew Dragon zapustila Mednarodno vesoljsko postajo, bosta s pomočjo manjših pogonskih raket izvedla manever iztirjenja iz Zemljine orbite in začela padati proti Zemlji.

Ob vstopu v ozračje bosta razprla padala in pristala v Atlantskem oceanu. Od njunega odhoda z ISS do stika z morsko gladino bo minilo največ 24 ur.

Preberite tudi: