Slovenske banke opozarjajo: z lažnimi sporočili zadnje dni spet okrepljeno prežijo na vaš denar!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: S. C. (zajem zaslona)

Nepridipravi pošiljajo sporočila pod pretvezo, da jih pošilja banka – takšna sporočila je najbolje takoj izbrisati. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Če dobite e-poštno sporočilo ali sporočilo na telefonu, ki naj bi vam ga poslala banka, nikar ne odpirajte povezav ali datotek v njem in nikar ne vnašajte svojih osebnih podatkov, predvsem ne varnostnih številk (PIN, CVC) v spletne obrazce, ki vam jih ta sporočila ponujajo!

Slovenske banke in hranilnice ponovno zaznavajo zelo povečano število lažnih elektronskih sporočil, ki vas pod pretvezo, da prihajajo od banke, skušajo prelisičiti in prepričati, da v lažne spletne obrazce vpišete svoje osebne in finančne podatke.

V teh lažnih dopisih največkrat navajajo, da je vpis podatkov potreben zaradi "varnostnega incidenta", "vzdrževanja", "blokade kartice", "nadgradnje varnostnih protokolov", "zagotavljanja polnoletnosti" ali "preverjanja podatkov". Resnica pa je, da banka od uporabnika nikoli in na noben način ne bo zahtevala vnosa številke PIN, prav tako za izvedbo spletnih nakupov nikoli ni potrebno posredovanje številke PIN.

Videz vara, a znaki prevare so največkrat očitni

Lažni obrazci včasih manj, včasih pa bolj natančno posnemajo vizualno podobo pristnih spletnih strani banke, a je lažna sporočila velikokrat mogoče odkriti že s preverbo nekaj preprostih elementov.

A če je spletni obrazec videti še tako pristno, naj še enkrat poudarimo, da banka ali njeni uslužbenci nikoli in na noben način ne bodo od uporabnikov zahtevali vnosa številke PIN ali kakšnega druga pomembnega osebnega ali finančnega podatka.

Sporno sporočila najraje takoj izbrišite!

Če pa nepridipravi vendarle pridejo do podatkov, bodo verjetno že v najkrajšem času opravili nepooblaščeno plačilo, največkrat na sumljivih spletnih straneh v tujini v škodo žrtvinega bančnega računa ali plačilne kartice.

Vsako takšno sporočilo je najbolje takoj zbrisati, v nobenem primeru pa ne odpirati povezav ali priponk, še manj pa kamorkoli v te obrazce vpisovati podatke.

Hiter odziv lahko prepreči škodo

Če kljub vsemu sumite, da obrazec ni lažen, ali pa če ste podatke že vnesli, takoj stopite v stik s svojo banko in/ali blokirajte kartico (nekatere banke to omogočajo v vsakem trenutku in v hipu prek svojih aplikacij internetnega in/ali mobilnega bančništva), ker s hitrim odzivom povečujete verjetnost za preprečitev (nadaljnje) škode.

Več o tem, kakšne pristope in zvijače uporabljajo spletni goljufi, ki se želijo dokopati do podatkov, s katerimi bodo žrtev oškodovali, je slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT opisal na posebni strani sklopa Varni na internetu, posebej namenjeni prav "phishingu" oziroma ribarjenju podatkov.