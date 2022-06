Slovenska pametna denarnica ob tretjem rojstnem dnevu nagrajuje

Foto: Telekom Slovenije

Naložite si pametno denarnico VALÚ in uživajte v digitalnem plačevanju ter se tako pridružite številnim uporabnikom pametne denarnice, ki po žepih ne iščejo več denarja in plačilnih kartic. Vse opravite z mobitelom, ki poskrbi tudi za varnost vaših transakcij, omogoča spletno nakupovanje in vam pomaga prihraniti precej dragocenega časa.

Spletni nakupi še nikoli tako hitri in varni

Na spletnih mestih, ki omogočajo plačevanje z VALÚ-jem, izberite to možnost, nato v aplikaciji VALÚ izberite plačilo s kodo, z mobitelom skenirajte QR-kodo in potrdite plačilo.

Kdo lahko uporablja VALÚ?

Pametna denarnica VALÚ je na voljo vsem, ki želite plačevati z mobitelom, ne glede na operaterja, pri katerem imate mobilne storitve. Naložite si aplikacijo VALÚ, ustvarite svoj račun VALÚ in že lahko plačujete.

Registrirate se s svojo mobilno številko in e-naslovom. Vnesite še svoje podatke in takoj boste brezplačno pridobili napredni profil, ki vam omogoča upravljanje z zneski do 5000 € in pošiljanje denarja prijateljem.

Prednosti pametne denarnice VALÚ

Pametna denarnica VALÚ omogoča plačevanje, samodejno polnjenje z VALÚ Moneto, prenos denarja med uporabniki in možnost naročila kartice VALÚ Mastercard.

Z VALÚ-jem lahko plačujete na več kot tri tisoč plačilnih mestih, od tega je več kot 600 spletnih mest. Poleg najbolj znanih, kot so Petrol, OMV, Mercator, Tuš, Pošta Slovenije, McDonald's, Loterija Slovenije in Športna loterija, lahko z VALÚ-jem plačujete tudi v Telekomovih centrih in spletni trgovini Telekoma Slovenije.

Najnovejša prodajna mesta, ki omogočajo plačilo z VALÚ-jem, so podjetje Euroton, spletna trgovina živalskega vrta Ljubljana zoo.si, podjetje Giromobility, poslovalnice in dostava Pekarne Pečjak, dostavni službi DPD in GLS ter druga.

Uporabniki storitev Telekoma Slovenije, A1 in BOB pa imate še dodatno prednost, saj si lahko nastavite samodejno polnitev računa VALÚ z VALÚ Moneto, ki jo imate že vključeno na svoji mobilni številki. To pomeni, da lahko plačujete do svojega limita VALÚ Monete, strošek pa se vam zaračuna na računu mobilnega operaterja.

VALÚ napolnite tudi prek TRR-ja ali s plačilno kartico.

V VALÚ Marketu znotraj aplikacije pa lahko hitro in enostavno kupite vozovnice za vlak in mestni avtobus, vstopnice za koncerte in tekme ter predplačniške vrednotnice za različne mobilne operaterje in izdelke paysafe (paysafecard, paysafecash in paysafe direct). Kupljene vstopnice oz. vozovnice se shranijo v vaš mobitel.

Pametna denarnica nudi tudi VALÚ Mastercard, ki poveča možnost plačevanja na 53 milijonov mest po svetu.

Tretji jubilej in darila za uporabnike

Pametna denarnica VALÚ bo junija upihnila tretjo svečko, število uporabnikov pa ves čas vztrajno raste. Zdaj jih je že več kot 110.000.

Ob tej priložnosti nagrajujemo tiste uporabnike, ki si bodo nadgradili profil in k uporabi povabili prijatelje. V okviru akcije Povej naprej dobite 10 €, ki jih lahko porabite po svojih željah.