Slovenska modna ustvarjalnost za Samsungov pregibni telefon

Mladi slovenski ustvarjalci so predstavili svoje modne kreacije, s katerimi so sodelovali na natečaju družbe Samsung Electronics in osrednjega slovenskega modnega dogodka Ljubljana Fashion. Tekmovali so pri oblikovanju unikatnega dodatka za pregibni telefon Samsung Galaxy Z Flip4.

Na tekmovanje Inspired by You se je prijavilo 28 slovenskih oblikovalcev (pogoj je bil starost do 27 let), nekateri izmed njih še manj znani, ki so tako dobili priložnost predstaviti sadove svoje ustvarjalnosti širši javnosti.

Dodatki izražajo osebnost

Dodatki za mobilne telefone že dolgo niso več zgolj orodje za varovanje naprave pred mehanskimi poškodbami, temveč so, zlasti pri mlajših uporabnikih, tudi način izražanja njihove osebnosti in sredstvo za krepitev identitete.

Od 28 prijavljenih tekmovalcev je 20 najboljših dobilo priložnost, da svoje stvaritve prikažejo na odru. Foto: Ana Kovač

Hkrati pa se tudi proizvajalci visokotehnoloških naprav vedno bolj zavedajo pomena oblikovanja takšnih naprav, ki jih uporabniki zlahka prilagodijo svojemu modnemu in življenjskemu slogu, je prepričan vodja trženja pri družbi Samsung Electronics Slovenija Tomaž Semič. Tudi sami pametni telefoni so presegli svoje izvirno poslanstvo večnamenskih naprav za lajšanje vsakdanjih opravil in zabavo ter postali modni dodatek.

Tehnika in moda se prepletata

Samsung je s slovenskimi modnimi obiskovalci sodeloval že prej, in sicer pri oblikovanju dodatkov za telefone serije Galaxy S22.

Dodatki za telefon pomagajo pri izražanju osebnosti in krepitvi identitete. Foto: Ana Kovač

Janja Videc je v tej seriji pametnih telefonov višjega razreda našla tudi navdih za oblikovanje nekaj kosov modne kolekcije, predstavljene na pomladnem Ljubljanskem tednu mode, pri ustvarjanju dodatkov je sodelovala tudi oblikovalka Maja Ferme.

Trije najboljši prejeli nagrado

Strokovna žirija, ki so jo sestavljale oblikovalka in ilustratorka Bojana Fajmut, svetovalka za poslovno-kreativne rešitve in inovacije Alja Horvat ter kostumografinja in stilistka Nina Jagodic, je izbrala 20 najboljših rešitev. Te so na posebnem dogodku predstavili slovenski javnosti, ob tem pa so izbrali najboljše tri, ki jih je družba Samsung posebej nagradila.

Najboljša kreacija je tako med drugim dobila možnost predstavitve na naslednjem Ljubljanskem tednu mode (Ljubljana Fashion Week), ki bo oktobra prihodnje leto.