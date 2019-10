Slovenija za Spotify še vedno preveč oddaljena

Nakupovanje in poslušanje glasbe sta se v zadnjih nekaj letih preselila na splet, kjer lahko uporabniki z le nekaj kliki kupijo in nato na svojo napravo prenesejo želeno vsebino. A ponudba platform, ki to omogočajo, je v Sloveniji še vedno okrnjena. Med drugim pri nas glasbe ne boste mogli poslušati prek priljubljene platforme Spotify, saj v Sloveniji ni na voljo.

Spotify

Spotify velja za največjega ponudnika pretočnih glasbenih vsebin na svetu. Plačljivo različico podjetja, ki je bilo leta 2006 ustanovljeno na Švedskem, uporablja več kot sto milijonov uporabnikov, skupaj s tistimi, ki imajo le brezplačno različico, pa ima kar 230 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Podjetje dosega konstantno rast, na letni ravni je v lanskem letu število plačljivih naročnikov povečalo kar za 32 odstotkov, hkrati pa nenehno prevzema tudi manjša podjetja. Samo februarja letos so z nakupom indijskega ponudnika pretočnih vsebin pridobili dva milijona novih naročnikov.

Kljub precejšnji razširjenosti pa Slovenije (še) ni na seznamu držav, kjer je mogoče uporabljati Spotify. V Evropi je storitev na voljo v vseh zahodnih državah, pa tudi na Slovaškem, Češkem, v Estoniji, Latviji, Litvi, na Cipru, Malti ...

Kdaj bomo lahko storitev uporabljali tudi v Sloveniji? Kot so nam pojasnili, ne morejo povedati, "ali in kdaj bodo določene države postale del njihove vedno rastoče družine" . Naš cilj je, da dosežemo tudi najbolj oddaljene kotičke sveta in da bodo glasba, podkasti in videi tudi tam dostopni na Spotifyu, so dodali.

Mesečna naročnina na plačljivo različico storitve, ki omogoča predvajanje vsebine brez oglasov, na Češkem na primer stane 5,99 evra.

Apple Music

Foto: posnetek zaslona

Spotifyu po številu uporabnikov in priljubljenosti sledi storitev Apple Music, ki je razširjena zlasti med uporabniki Applovih naprav. Apple Music ima po svetu okoli 60 milijonov naročnikov (ponujajo le plačljivo različico storitve), kar je precej manj kot Spotify, a pri Američanih je bolj priljubljena Applova različica (Apple Music uporablja 28 milijonov Američanov, Spotify dva milijona manj).

Za 5,99 evra na mesec, kolikor znaša osnovna naročnina v Sloveniji, ima uporabnik dostop do okoli 45 milijonov skladb, nekaterih radijskih postaj, videospotov določenih izvajalcev in glasbenih dokumentarnih filmov. Izbor slovenske glasbe v bazi je skromen, najdemo le nekaj priljubljenih glasbenih skupin in izvajalcev, ne pa vseh. A to težavo imajo tudi drugi tuji ponudniki pretočnih glasbenih vsebin.

YouTube Music

Foto: Reuters

Googlov odziv na konkurenco na trgu je YouTube Music (včasih Google Play Music). Gre za verjetno največjega konkurenta za Spotify in Apple Music. Za 5,99 evra na mesec lahko uporabniki, tudi v Sloveniji, glasbo poslušajo brez oglasov, skladbe si lahko naložijo na svojo napravo, plačljiva različica pa omogoča tudi poslušanje glasbe v ozadju, medtem ko uporabljamo druge aplikacije.

Uporabnikom je na voljo tudi brezplačna aplikacija, a ta vsebuje oglase med skladbami in ne omogoča poslušanja v ozadju.

Deezer

Foto: Reuters

Med slovenskimi uporabniki je precej priljubljen tudi Deezer, morda še najbolj podoben priljubljenemu ponudniku Spotify. Za 6,99 evra na mesec dobite dostop do 56 milijonov skladb, ki jih lahko poslušate tudi brez povezave s spletom in brez reklam. Uporabnikom je na voljo tudi brezplačna različica, kjer pa poslušanje glasbe prekinjajo oglasi, prav tako so tu še druge omejitve pri poslušanju.

Deezer, francoskega ponudnika glasbenih vsebin, uporablja 14 milijonov uporabnikov, sedem milijonov pa jih uporablja plačljivo različico.

Tidal

Foto: Getty Images

Glasbeno platformo Tidal je pred štirimi leti pod svoje okrilje vzel raper Jay Z s še nekaj drugimi imeni iz glasbene industrije. Obljubljali so, da bo spremenila prihodnost glasbe, saj jo bodo upravljali glasbeniki sami. A platforma je kmalu zašla v hude težave, prav tako za večino uporabnikov ni najbolj privlačna, saj ponuja le dela izbranih glasbenikov.

Amazon Music Unlimited

Foto: posnetek zaslona

Še ena storitev, ki v Sloveniji ni na voljo, je Amazon Music Unlimited. Uporabnikom ponuja 40 milijonov skladb, ki jih lahko uporabniki tudi prenesejo na svojo napravo.