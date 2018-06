Skrivnostna usoda snemalca enega od najbolj strašljivih videov

Še danes ni znano, kaj se je zgodilo z moškim, ki je na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja z videokamero raziskoval pariške katakombe, labirint pod glavnim mestom Francije, v katerem so posmrtni ostanki več kot šestih milijonov Parižanov. Pri tem je posnel enega od najbolj znanih tako imenovanih viralnih videoposnetkov, ki ga na televiziji in na spletu številni vprašaji spremljajo že tretje desetletje.

Raziskovanje katakomb, katerih predori se pod Parizom na videz vijejo v nedogled, je še danes priljubljen hobi pustolovcev, ki pa se iz množičnega grobišča pod francosko prestolnico načeloma vselej tudi vedno vrnejo.

Tega z gotovostjo ni mogoče trditi za moškega, ki je pariške katakombe, sodeč po ocenah starosti videoposnetka, ki ga je ob sprehajanju med okostnjaki posnel z ročno videokamero, obiskal v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Parižani so katakombe pod mestom začeli graditi v 18. stoletju v nekdanjih rudniških rovih. Potrebovali so namreč nov prostor za odlaganje posmrtnih ostankov umrlih meščanov, saj ga je na pariških pokopališčih začelo zmanjkovati. Po nekaterih ocenah je v katakombah pokopanih okrog šest milijonov ljudi. Foto: Reuters

Njegov izlet v katakombe je zaslovel zato, ker iz njega veje snemalčev strah, saj se je med snemanjem izgubil. Njegovo dihanje je postajalo vedno plitkejše, gibi čedalje bolj sunkoviti, hojo po hodnikih katakomb je zamenjal tek.

Nato je nekaj močno zaropotalo in snemalcu je kamera padla v lužo, sam pa je stekel naprej v trdo temo. Videoposnetek se je nato počasi končal, saj je kameri zmanjkalo baterije.

Izvirnega videoposnetka na YouTubu ni več. Oglejte si krajšo različico, ki prikazuje le najbolj zanimive odseke:

Kaj se je zgodilo z moškim, ki je posnel videoposnetek, še danes ni znano. O tem na spletu kroži nešteto teorij, prevladuje pa mnenje, da ga je zaradi domnevne izgubljenosti grabila panika, zato se niti ni trudil s pobiranjem kamere, temveč je zgolj tekel naprej.

Na kamero oziroma videoposnetek je po navedbah več televizijskih hiš (Sci-Fi in ABC, na primer), ki so ga ob prelomu tisočletja uporabile v svojih oddajah o najstrašnejših krajih na svetu, naleteli drugi raziskovalci katakomb. Viralna spletna uspešnica je nato postal razmeroma pozno, saj v času, ko ga je že bilo mogoče videti na televiziji, še ni bilo YouTuba in podobnih spletnih strani.

Na spletu so se sicer pojavili tudi dvomi o verodostojnosti videoposnetka, saj bi lahko bil zaigran oziroma namerno posnet tako, da bi pritegnil gledalčevo pozornost.

Mnogi so videoposnetek obtožili, da kopira Čarovnico iz Blaira in podobne filme tako imenovane zvrsti žanra najdenih posnetkov (found footage po angleško). A če je res nastal v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja, je to seveda nemogoče, saj so Čarovnico iz Blaira, ki velja za pionirja te zvrsti filmov, posneli šele leta 1999.

Kaj pravite vi, je videoposnetek zrežiran ali se je nesrečni snemalec res izgubil v pariških katakombah?

