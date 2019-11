Skrivnostna smrt milijonarja pretresa Silicijevo dolino

V začetku oktobra so neznani storilci ugrabili in umorili 50-letnega Tusharja Atreja, ustanovitelja in direktorja ameriškega tehnološkega podjetja AtreNet, ki za druga podjetja od leta 1996 razvija spletno infrastrukturo. Zakaj so ga ubili, še ni znano. Oblasti ugibajo, da je šlo morda za ponesrečen poskus ropa. Po ogledu videoposnetka varnostne kamere, ki ga je lokalna policija objavila ta teden, pa so se na spletu pojavile teorije, da so storilci dobro vedeli, s kom imajo opravka.

1. oktobra zgodaj zjutraj so trije zamaskirani neznanci iz hiše v ameriškem mestu Santa Cruz, ki leži nekaj deset kilometrov stran od Silicijeve doline, tehnološke meke sveta, zvabili 50-letnega Tusharja Atreja, ustanovitelja in direktorja internetnega podjetja Atrenet.

Atreja, čigar premoženje je po poročanju ameriških medijev vredno milijone dolarjev, so neznanci ugrabili in nato umorili. Njegovo truplo je policija le sedem ur po njegovem izginotju našla približno dvajset kilometrov severno od Santa Cruza v terenskem vozilu znamke BMW, ki so ga ukradli storilci in ki sicer pripada Atrejevemu dekletu.

Lokalne oblasti sklepajo, da je šlo za ponesrečen poskus ropa. Po njihovem je mogoče, da so tatovi Atreja ugrabili v paniki, ker bi jih lahko identificiral.

Sodeč po njegovem profilu na družbenem omrežju Instagram je Tushar Atre (na fotografiji levo) užival v zelo aktivnem življenjskem slogu. Foto: Instagram / Tushar Atre

Ko se je po spletu začela širiti novica o njegovi smrti, so se pojavile teorije, da je Atreja morda ubil kdo od zaposlenih v podjetju Atrenet, saj je bil sodeč po ocenah podjetja z strani zaposlenih in kandidatov za zaposlitev na spletni strani Glassdoor zelo slab šef. Njegovi prijatelji so za ameriške medije povedali tudi, da si je v več desetletjih v poslu zagotovo nabral kar nekaj sovražnikov.



V zadnjem času se je ob delu v svojem podjetju Atrenet, ki ga je ustanovil leta 1996 in ki razvija spletne platforme za številna znana (tehnološka) podjetja, med drugim Hewlett-Packard, Dell, Symantec, Deloitte in Seagate, ukvarjal tudi z marihuano, katere rekreativna uporaba je v Kaliforniji, kjer je živel in delal, sicer dovoljena od leta 2016.

To je bila zadnja objava Tusharja Atreja na družbenem omrežju Instagram. 9. julija je fotografiral tjulna, ki je obiskal verando njegove hiše v Santa Cruzu. Foto: Instagram / Tushar Atre

Policija v mestu Santa Cruz, ki preiskuje Atrejev umor, je ta teden medtem objavila videoposnetek varnostne kamere na ulici, kjer stoji Atrejeva hiša. Videoposnetek prikazuje tri osebe, ki hodijo v smeri ene od hiš. Ena od oseb nosi potovalko, druga pa puško.

Iz številnih komentarjev uporabnikov ob videoposnetku na Facebooku je razvidno, da mnogi ne verjamejo, da je Atrejeva smrt zgolj ponesrečen poskus ropa. Po mnenju nekaterih osebe na videoposnetku namreč hodijo preveč odločno, zdi se, da točno vedo, kam so namenjene. Vsaj ena od oseb je po prepričanju gledalcev videoposnetka najverjetneje ženska.

Za informacije, ki bi privedle do aretacije in obsodbe storilcev, je razpisana denarna nagrada v višini 150.000 ameriških dolarjev (135.700 evrov).

