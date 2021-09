Siol.net in Bizi prejela nagradi največjega tekmovanja za digitalne projekte

Družba TSmedia je za projekt Treniraj kot Tadej Pogačar prejela priznanje za tretje mesto v kategoriji Video, za poslovni asistent Bizi pa priznanje za prav tako tretje mesto v kategoriji najboljša Digitalna orodja.

S spletno kolesarsko oddajo Treniraj kot Tadej Pogačar smo bralcem Siol.net ponudili vpogled v zakulisje priprav kolesarskega asa, kar smo dopolnili z videonasveti za kolesarje, predstavitvami kolesarskih tras in vse skupaj nadgradili z interakcijo z bralci. Pri projektu smo prvič pripravili funkcijo slika v sliki, kar je oglaševalcem omogočilo predstavitev produktov znotraj videa, uporabniki pa so lahko preprosto in hitro dostopali do prodajnega mesta produkta z enim samim klikom.

S prenovljenim poslovnim asistentom Bizi smo izboljšali uporabniško izkušnjo, poenostavili uporabo in omogočili hitrejši ter bolj nazoren in zgoščen pregled informacij podjetij. Ustvarili smo preprosto orodje, ki na enem mestu združuje vse relevantne podatke za več kot 220 tisoč slovenskih podjetij. Poleg izboljšanja uporabniške izkušnje, hitrejše dosegljivosti in večje preglednosti podatkov smo izvedli tudi celovito prenovo celostne grafične podobe.

Tudi v prihodnje se bo družba TSmedia trudila ustvarjati nove, zanimive projekte, s katerimi bo zadovoljila želje in potrebe svojih naročnikov.