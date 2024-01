Samsung premika meje mogočega v novi seriji Galaxy S24, ki jo poganja umetna inteligenca

Oglasno sporočilo

Ta serija, ki prinaša telefone Galaxy S24, Galaxy S24+ in Galaxy S24 Ultra, predstavlja preskok na področju zmogljivosti umetne inteligence, saj postavlja nove standarde za izboljšanje vsakdanjega življenja, povečanje produktivnosti in sprostitev neprimerljive ustvarjalnosti.

V osrčju se skriva umetna inteligenca, ki spreminja igro

S funkcijami, kot sta Pomoč za pisanje (Chat Assist), ki izboljšuje družabne interakcije, in Android Auto za varnejšo vožnjo, in orodji, kot so Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) z Googlom, Pomoč za zapiske (Note Assist) in Pomoč za prepis (Transcript Assist), Galaxy AI* poenostavlja vsakodnevna opravila in brezhibno integrira umetno inteligenco v vsakdanje življenje.

Revolucija v urejanju in deljenju fotografij

Serija Galaxy S24 prinaša inovacije tudi v urejanju in deljenju fotografij. Z naprednimi orodji za urejanje, ki jih poganja umetna inteligenca, kot sta Predlogi za urejanje (Edit Suggestion) in Generativno urejanje (Generative Edit), so vaše fotografije vedno popolne. Funkciji Instant Slow-mo v modelu Galaxy S24 Ultra in Super HDR dodajata dramatičnost in globino vašim videoposnetkom. Za uporabnike družbenih omrežij povezava Samsungove kamere z aplikacijami, kot je Instagram, omogoča enostavno deljenje vaših ustvarjalnih dosežkov.

Nightography ali nočno fotografiranje v novi luči

Galaxy S24 Ultra izstopa s svojo osrednjo funkcijo Nightography, ki prinaša revolucijo v način fotografiranja v slabi svetlobi. Z večjimi slikovnimi pikami 1,4 μm in širšimi koti optičnega stabilizatorja slike (OIS) ta funkcija omogoča osupljivo jasne posnetke v slabih svetlobnih pogojih.

Serija Galaxy S24 je kot nalašč za fotografe in ustvarjalce. Z njenim ProVisual Engine, opremljenim z umetno inteligenco, so fotografije ostrejše, jasnejše in živahnejše. Sistem Quad Tele v modelu Galaxy S24 Ultra, ki vključuje revolucionarno petkratno optično povečavo in do stokratno izboljšano digitalno povečavo, približa oddaljene predmete z neverjetno jasnostjo, kar omogoča zajem odličnih fotografij tudi z razdalje.

PREDNAROČITE ŽE DANES Serija Galaxy S24 je presežek v svetu pametnih telefonov, ki združuje eleganco, inovacije ter umetno inteligenco. S temi telefoni boste ne samo komunicirali, temveč tudi ustvarjali na popolnoma nov način. Galaxy S24 serija je prihodnost mobilne tehnologije, ki je že danes na dosegu vaših rok.



Telefoni serije Galaxy S24 so na voljo za prednaročilo v Sloveniji od 17. januarja do 30. januarja 2024. S prednaročilom pametnih telefonov Galaxy S24 serije dobite odlične ugodnosti: več pomnilniškega prostora za ceno osnovne različice in dodaten bonus. Za vsa pravila in pogoje promocije obiščite spletno stran Samsung.



*Funkcije Galaxy AI bodo na voljo brezplačno vsaj do konca leta 2025 na podprtih Samsungovih napravah Galaxy.

