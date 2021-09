Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G nikogar ne bosta pustila hladnega

Mobilni telefon je orodje, ki se mora prilagoditi nam, našim potrebam in željam, ne obratno. Zato so pri podjetju Samsung ob ustvarjanju telefona Galaxy Z Fold3 5G mislili na vsako podrobnost, ki vam bo olajšala delo in polepšala zabavo. Na 7,6-palčnem zaslonu lahko brezskrbno delate z aplikacijami, kot je Microsoft Teams, ali gledate videoposnetke in priljubljene serije ali filme. Če imate večopravilnost v krvi in radi združite prijetno s koristnim, preprosto razdelite zaslon in vse aktivnosti opravljajte istočasno. Galaxy Z Fold3 vam omogoča hkratno delo s tremi aplikacijami. Pri tem vam lahko dodatno pomaga pisalo S Pen.

Telefon, ki gre v vsak žep

Kompaktni zložljivi zapeljivec Galaxy Z Flip3 5G navdušuje, saj gre s svojimi 4,2 palca v skoraj vsak žep. Tudi ko je zložen, lahko z njim fotografirate, poslušate glasbo ali berete sporočila na zunanjem 1,9-palčnem zaslonu, na katerem se prikazujejo tudi vsa obvestila z družbenih omrežij ter število korakov in druge koristne informacije. Ko ga razprete na 6,7-palčni zaslon Dynamic AMOLED s polno HD-ločljivostjo, lahko uživate v priljubljenih filmih, serijah in videoposnetkih na družbenih omrežjih. Če morate vmes odgovoriti na sporočilo, samo razdelite zaslon in se prepustite večopravilnosti.

Za razred varnejša

Oba telefona sta izdelana iz najbolj vzdržljivega aluminija Armor in z obeh strani zaščitena s steklom Gorilla Glass Victus. Notranji zaslon ščiti folija iz raztegljivega materiala PET. Dobro je poudariti, da lahko zaradi zaslona Infinity Flex in napredne tehnologije zlaganja Hideaway Hinge oba pametna telefona zdržita 200 tisoč preklopov. Modela Galaxy Z Fold3 in Galaxy Z Flip3 sta tudi prva zložljiva pametna telefona z vodoodpornostjo po standardu IPX8.

