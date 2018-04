Samsung Galaxy S9 in S9+ ujameta vsak trenutek

Srečo je lahko ujeti, ko jo imaš s čim! Zato, ujemite trenutke s kamero, ki upočasni čas in vsakodnevne trenutke spremeni v nekaj posebnega in se prepustite odličnosti najnovejših Samsung Galaxy S9 in S9+, ki ju odlikuje revolucionarna kamera, ki se prilagaja kot človeško oko.

Tukaj je Kamera. Redefinirana.

Bistvo današnjih kamer je več kot le zajemanje fotografij – so sredstvo komuniciranja in povezovanja. Razvoj kamer Galaxy S9 in S9+ sledi tem željam uporabnikov in s super hitrim Dual Pixel senzorjem z izjemno procesno močjo in pomnilnikom ustvari vrhunsko fotografijo.

Dvojna zaslonka

Nova kategorija dvojne zaslonke se samodejno prilagodi močni in izjemno šibki svetlobi, podobno kot človeško oko. Dvojna zaslonka podpira načina F1,5 in F2,4 ter je pri Galaxy S9 nameščena v glavni kameri, pri Galaxy S9+ pa v glavni širokokotni kameri.

Izredno počasni posnetki

Prepustite se novi ravni izredno počasnih posnetkov in snemajte z neverjetno hitrostjo – 960 sličic na sekundo z izjemno hitrim svetlobnim tipalom. S kamero Galaxy S9 in S9+ boste upočasnili čas in vsakodnevne trenutke spremenili v nekaj posebnega.

Smeški razširjene resničnosti

Besede ne morejo izraziti, kar lahko smeški razširjene resničnosti, ki uporabljajo algoritem za strojno učenje, ki temelji na podatkih in analizira 2D podobo uporabnika. Algoritem kartira več kot 100 obraznih potez, s katerimi oblikuje 3D model, ki se odraža in posnema izraze uporabnika, kot so mežik in kimanje.

Bixby

Bixby z odkrivanjem in prepoznavanjem objektov v realnem času generira informacije na fotografiji, ki jo zajema kamera. S funkcijo prevajanje v živo spoznajte nov svet s svojim prevajalcem v roki: kamero in v realnem času boste razumeli različne jezike.

Ste pripravljeni na nova doživetja? Ujemite nepozabne trenutke s Samsung Galaxy S9 in S9+.