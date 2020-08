Po več mesecih koronakrize marsikdo ne ve več, kaj je res in kaj ne oziroma ali naj bolj zaupa stroki in vladi ali pa samooklicanim strokovnjakom z YouTuba. V neprofitni organizaciji Avaaz, največjem združenju aktivistov na svetu, v novi raziskavi ugotavljajo, da je eden od glavnih krivcev za to družbeno omrežje Facebook, ki so ga zaradi poplave lažnih novic označili za veliko grožnjo javnemu zdravju.

V zadnjih 12 mesecih so napačne ali zavajajoče informacije s področja zdravja in medicine prek družbenega omrežja Facebook prejele 3,8 milijarde ogledov, in to kljub temu, da se Facebook aktivno bori proti lažnim in manipulativnim novicam ter propagandi, v najnovejši obširni raziskavi razkriva združenje Avaaz.

To so spletne strani, s katerih se najpogosteje širijo napačne informacije in lažne novice s področja zdravstva pa tudi marsikatere teorije zarot. Foto: Avaaz

To je štirikratnik ogledov, kot so jih v istem časovnem obdobju dobile spletne strani organizacij in inštitucij s področja zdravja, kot so Svetovna zdravstvena organizacija in evropski ter ameriški center za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni (ECDC in CDC).

Primerjava števila ogledov, ki so jih med junijem 2019 in majem 2020 prejele spletne strani z zavajajočimi ali napačnimi informacijami na področju zdravja (rumena) in spletne strani resničnih zdravstvenih organizacij in inštitucij (rdeča). Foto: Avaaz

Samo aprila letos, ko je zaradi številnih neznank ves svet trepetal pred novim koronavirusom, je bila epidemija lažnih in zavajajočih objav na Facebooku v polnem zamahu.

Objave z napačnimi informacijami o bolezni covid-19 in preprečevanju širjenja okužb so namreč v aprilu zbrale skoraj pol milijarde ogledov, največ v 12 mesecih.

Zaradi poplave lažnih informacij na Facebooku je bilo tudi na tisoče Slovencev pripravljenih verjeti, da je v Italiji umrl ameriški vojak, ki naj bi Evropo načrtno okužil s koronavirusom. Na fotografiji, ki je bila priložena tej zgodbi, je bil v resnici Andrew Lincoln, glavni igralec iz ameriške televizijske nanizanke Živi mrtveci. Foto: Facebook / Cosimo Calasso

Čeprav se je Facebook trudil z izpostavljanjem lažnih novic o koronavirusu in vpregel zunanje partnerje, ki se ukvarjajo s preverjanjem dejstev, je bil odziv preslab, je družbeno omrežje v raziskavi okrcal Avaaz.

Kar 84 odstotkov različnih napačnih zdravstvenih informacij je namreč padlo skozi sito preverjanja resničnosti dejstev.

Mark Zuckerberg, ustanovitelj družbenega omrežja Facebook, se je že večkrat javno zavezal, da bodo pri Facebooku storili vse za zajezitev širjenja lažnih in manipulativnih novic, a jim to v času koronakrize ni uspelo najbolje, opozarjajo v združenju Avaaz. Foto: Matic Tomšič / Reuters

Podobno kot okužbe s koronavirusom tudi lažne novice širijo superprenašalci

Superprenašalci so tisti okuženi posamezniki, ki z boleznijo okužijo bistveno več drugih ljudi od povprečja.

V kontekstu lažnih novic je bilo, tako ugotavlja Avaaz, superprenašalcev 42 profilov na Facebooku s skupno 28 milijoni sledilcev, katerih napačne informacije so v 12 mesecih zbrale 800 milijonov ogledov oziroma slabo petino vseh.

Ena od najpogostejših tarč profilov in spletnih strani, ki širijo lažne novice, je bil ameriški milijarder in ustanovitelj tehnološkega velikana Microsoft, ki naj bi s pandemijo covid-19 zasledoval izpolnitev lastnih ciljev, kot so prodaja cepiv ali zavojevanje oziroma iztrebljenje človeštva. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zelo skrb zbujajoče, opozarja Avaaz, je dejstvo, da ti profili zavajajoče informacije prek Facebooka širijo že leta, a družbeno omrežje še vedno ni ukrepalo.

Obenem ne gre za zaprte skupnosti, temveč javne strani, katerih vsebino si lahko ogleda, všečka, komentira in deli vsak uporabnik.

Ti profili so večinoma sicer znani po nasprotovanju cepljenju proti nalezljivim boleznim, pogosto pa širijo tudi različne teorije zarot.

Čeprav imajo najhujši potek epidemije bolezni covid-19 med vsemi državami na svetu, se kar tretjina Američanov, sodeč po anketi Gallup, ne namerava cepiti, ko bo cepivo na voljo. Zavračanje cepiva bo ena od posledic zasutosti spleta z lažnimi informacijami o koronavirusu, so opozorili v organizaciji Avaaz. Foto: Reuters

Poplava lažnih in napačnih informacij s Facebooka že ima posledice

Junija objavljena britanska študija o ljudeh, za katere so glavni vir novic družbena omrežja, kot je Facebook, je razkrila sledeče:

- skoraj tretjina od dva tisoč sodelujočih v raziskavi je bila prepričana, da je bil novi koronavirus ustvarjen v laboratoriju,

- približno enak delež vprašanih je verjel, da oblasti prikrivajo resnično število mrtvih,

- osmina vprašanih je menila, da je epidemija koronavirusa del velikega globalnega načrta za cepljenje vseh ljudi na svetu,

- osem odstotkov vprašanih je verjelo v povezavo koronavirusa s telekomunikacijskim omrežjem 5G.

60 odstotkov vprašanih, ki so verjeli, da omrežje 5G povzroča simptome bolezni covid-19, je priznalo, da informacije prejemajo pretežno z družbenih omrežij. Foto: Reuters

