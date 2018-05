"Robotizacija bo ustvarila nova delovna mesta" #video

Roboti v naših življenjih prevzemajo vedno večjo vlogo. Od sesanja stanovanja ali košnja trave pa vse do zapletenih robotskih proizvodnih linij, ki 24 ur na dan brez človeške pomoči delajo v tovarnah. Strahovi, da bodo roboti ljudem v prihodnje ukradli še več delovnih mest, se zato zdijo povsem racionalni. A ne za mlade, ki so danes v Mariboru tekmovali na državnem tekmovanju iz robotike. Robotizacija bo po njihovem mnenju kvečjemu ustvarila nova delovna mesta.

Novinar: Uroš Maučec/Video: Planet TV

Vse robote na državnem robotskem tekmovanju so učenci in dijaki sestavili sami. V disciplini Robosled so jih programirali za sledenje črni črti.

Na mariborskem inštitutu za robotiko želijo s tekmovanjem mladim približati robotiko, ta ni le prihodnost, temveč že nekaj let sedanjost.

Najboljše robote in njihove ustvarjalce na državnem prvenstvu v prihodnjih mesecih čakajo mednarodna in svetovna tekmovanja, na katerih so v preteklosti že osvajali naslove najboljših.