Znanstveniki menijo, da bi bilo mogoče realno oceno vseh okužb z novim koronavirusom v skupnosti ali regiji dobiti s kemično analizo komunalnih voda, saj so genski material koronavirusa sarv-cov-2 že odkrili v človeških fekalijah. Ne le to, sprotno preverjanje prisotnosti koronavirusa v odplakah bi lahko pozneje služilo kot zgodnje opozorilo pred ponovnim pojavom okužb.

Gre za način, kako "testirati" tudi tiste, ki se niso testirali

Znanstveniki so že v začetku marca ugotovili prisotnost ribonukleinske kisline (RNK) novega koronavirusa v človeških iztrebkih.

Po vsem svetu se zato trenutno nadaljuje več kot 12 raziskovalnih projektov, katerih osrednji cilj je ugotoviti, ali lahko analize odplak državam, ki se borijo z epidemijo novega koronavirusa, ponudijo bolj natančno oceno resničnega števila okužb s sars-cov-2.

Ocene resničnega števila okužb z novim koronavirusom so trenutno izpeljane iz števila potrjenih okužb in določenih drugih dejavnikov, a zaradi različnih metodologij med državami variirajo tudi za faktor pet ali celo deset. Foto: Reuters

Vzorec komunalnih voda, ki se stekajo v čistilne naprave, je ob ustreznih postopkih testiranja lahko namreč reprezentativen za več sto tisoč ali celo milijon ljudi, so v raziskavi, ki je bila objavljena v priznani znanstveni publikaciji Nature, zapisali nizozemski znanstveniki.

Nizozemska je ob Švedski in Združenih državah Amerike sicer ena od treh držav, kjer so pilotni raziskovalni projekti že obrodili sadove, saj so v vzorcih odplak v tamkajšnjih čistilnih napravah odkrili sledi novega koronavirusa.

Analize komunalnih voda so po mnenju znanstvenikov dober način za "testiranje" ljudi, ki so morda okuženi z novim koronavirusom, a niso opravljali testa v eni od zdravstvenih ustanov, ker se pri njih pojavljajo blagi simptomi okužbe ali pa teh sploh nimajo.

Avtorji objave v publikaciji Nature opozarjajo, da je potrjeno število okužb s koronavirusom zgolj vrh ledene gore, prava številka naj bi bila bistveno višja. Foto: Reuters

Analize komunalnih voda bi lahko v prihodnosti opozorile, da se je koronavirus vrnil

Znanstveniki še opozarjajo, da bo pandemija po zaslugi aktualnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb, predvsem seveda preprečevanja stikov med ljudmi, sčasoma najverjetneje izzvenela, a zagotovil, da se koronavirus pozneje ne bo vrnil, ni.

Zaradi tega bi lahko bile redne analize komunalnih voda močno orodje za preprečitev morebitnih novih epidemij in zgodnji opozorilni sistem, da je koronavirus znova prisoten v skupnostih prebivalcev.

Zgodnje odkrivanje novih okužb s koronavirusom bi lahko v prihodnosti močno zmanjšalo obremenitev zdravstvenega sistema in s tem seveda tudi število smrtnih primerov ter pa ekonomske posledice, ki jih prinašajo epidemije in pandemije. Foto: Reuters

Ker se po ugotovitvah znanstvenikov v človeških iztrebkih pojavi že tri dni po prvi okužbi, bi lahko oblasti ukrepale prej in ne bi čakale, da se pri okuženih posameznikih začnejo kazati znaki bolezni, kar lahko glede na inkubacijsko dobo koronavirusa traja tudi do dva tedna.

