Resnica o tragični smrti doktorja, ki je skočil s strehe svoje bolnišnice

Thomas Jendges je bil ob smrti star 55 let. Imel je ženo in štirinajstletno hči. Foto: Bolnišnica Chemnitz

V začetku novembra je v Nemčiji odjeknila novica, da je s strehe bolnišnice v mestu Chemnitz skočil njen direktor Thomas Jendges in se smrtno ponesrečil. Tragično zgodbo so v zadnjih dneh začeli zlorabljati nasprotniki cepljenja proti bolezni covid-19. Jendgesa predstavljajo kot mučenika, ki se je svoje življenje odločil končati v znak protesta proti cepljenju, pa čeprav za to ni nobenih dokazov, Jendges pa je cepljenje tudi javno podpiral. Natolcevanje o smrti direktorja bolnišnice v Chemitzu širijo tudi člani Iniciative slovenskih zdravnikov .

Thomas Jendges je s strehe bolnišnice v Chemnitzu skočil - policija je tudi uradno potrdila, da je šlo za naklepno dejanje, ne nesrečen splet okoliščin - 2. novembra in utrpel tako hude telesne poškodbe, da mu reševalci ob prihodu niso več mogli pomagati.

Petinpetdesetletnik je vajeti bolnišnice v Chemnitzu prevzel aprila letos, pred tem pa je deset let vodil združenje klinik v okrožju mesta Heilbronn v Frankovski. Po izobrazbi je bil doktor ekonomije, ne pa zdravnik, kot zmotno navajajo nekateri viri dezinformacij na družbenih omrežjih.

Proticepilci dobro vedo, da se mrtvi ne morejo več zagovarjati

Teden dni po smrti direktorja bolnišnice je eden od nemških portalov, ki je znan po nasprotovanju epidemiološkim ukrepom, objavil članek z insinuacijami, da je Jendges storil samomor, ker ni več želel sodelovati v kampanji cepljenja ljudi proti bolezni covid-19.

Portal, gre za spletno stran Die Freie Welt, trditev ni podkrepil z nobenimi dokazi ali viri, temveč zgolj z namigovanjem, da je Jendges spisal poslovilno pismo, v katerem naj bi omenjal "laganje in goljufanje ter škodljivost cepljenja". Pismo naj bi pred smrtjo predal županu mesta Chemnitz Svenu Schultzeju, ki naj bi zdaj blokiral javno objavo pisma. Pred smrtjo naj bi tudi objavil videoposnetek, ki ga po družbenih omrežjih širijo kot njegove "zadnje besede".

Članek je bil preveden v več jezikov. S slovenskim prevodom svoje sledilce prepričujejo tudi najbolj goreči slovenski nasprotniki cepljenja. Članek je objavil tudi eden od vidnejših članov Iniciative slovenskih zdravnikov, manjšega združenja, ki svoje sledilce na družbenih omrežjih prepričuje, da je cepljenje proti bolezni covid-19 nevarno. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Toda v tej zgodbi je nekaj velikih lukenj, zaradi katerih je mogoče sklepati, da je skoraj zagotovo izmišljena. Naštejmo jih nekaj:

- Thomas Jendges je javno podpiral cepljenje proti bolezni covid-19. Konec avgusta letos je, tako je zapisano v izjavi za javnost bolnišnice v Chemnitzu, k cepljenju pozval svoje sodržavljane: "Cepljenje močno zmanjša tveganje za okužbo in resen potek bolezni. Zaradi tega smo veseli, da ga lahko ponujamo tudi mi." V kliniki so takrat ravno odpirali cepilni center.

Teoretiki zarot se pogosto igrajo otroško igro "telefon", kar dokazuje tudi zgodba o Thomasu Jengdesu. Ne le, da so nekateri slovenski proticepilci narobe zapisali njegov priimek (to ne more biti napaka pri tipkanju, saj E in U na tipkovnici nista prav blizu), narobe so povzeli tudi domnevni spor med njim in županom mesta Chemnitz (ki je bil že tako ali tako najverjetneje izmišljen ali pa vsaj namenoma izkrivljen že spočetka). Foto: Twitter / Posnetek zaslona

- Ne policija, ne župan Chemnitza in ne vodstvo klinike v Chemnitzu ne vedo za obstoj kakršnegakoli poslovilnega pisma, ki bi ga pred smrtjo spisal Jendges. To so potrdili za nemško tiskovno agencijo dpa in na uradni spletni strani klinike.

- Navedba, da je Thomas Jendges svoje poslovilno pismo nesel prav županu mesta Chemnitz Svenu Schultzeju, je kontradiktorna, saj avtorji izvirne zgodbe hkrati trdijo, da sta bila Jendges in Schulze na bojni nogi in da je župan direktorja bolnišnice izsiljeval. Zakaj bi Jendges javno objavo poslovilnega pisma torej zaupal prav županu, s katerim naj bi bila kot pes in mačka?

- Domnevni videoposnetek zadnjih besed Thomasa Jendgesa pred smrtjo je izmišljotina. Govorec v videoposnetku, katerega avtorstvo proticepilske skupnosti pripisujejo Jengdesu, je v resnici 59-letni nizozemski ginekolog Guido Hofmann.

