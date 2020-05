Pot do končne zmage pred malarijo in nadležnimi piki krvosesnih samic

Britanski znanstveniki so predstavili pomembno odkritje, ki bi lahko ustavilo malarijo in še vse druge nadloge, ki nam jih povzročajo komarji - natančneje, njihove samice.

Britanski znanstveniki so predstavili pomembno odkritje, ki bi lahko ustavilo malarijo in še vse druge nadloge, ki nam jih povzročajo komarji - natančneje, njihove samice. Foto: Reuters

Raziskovalci so s širitvijo genetske modifikacije spremenili razmerje med spoloma komarjev, kar je pripeljalo do eliminacije laboratorijske populacije komarjev, ki povzročajo malarijo.

Raziskavo so pod vodstvom raziskovalcev iz londonske univerze Imperial College opravili na laboratorijski populaciji komarjev, vrste Anopheles gambiae, ki je najpogostejši prenašalec malarije v podsaharski Afriki.

Dozdajšnje tovrstne raziskave so poskušale doseči zmanjšano plodnost samic komarjev, a je njihov cilj še bolj ambiciozen: popolnoma eliminirati žensko populacijo komarjev – kajti samci komarjev nas namreč ne napadajo.

Več podrobnosti o poteku raziskave, katere rezultate so objavili v znanstveni reviji Nature Biotechnology , lahko izveste v naslednjem videu. V okviru projektov zajezitve malarije je opisano raziskavo financiral tudi sklad zakoncev Melinde in Billa Gatesa.

Z uporabljeno genetsko modifikacijo, kjer encim pri nastajanju sperme uničuje na kromosom X (ženske potrebujejo dva kromosoma X), so dosegli veliko več samcev med potomci, kar dolgoročno vodi do popolne asimetrije, torej brez samic med potomci in na koncu še do popolnega razpada laboratorijske populacije komarjev.

Modificiranih komarjev še ne bodo spuščali v naravo

Ta raziskava je primer prvega uspešnega spreminjanja razmerja spolov v neki (sicer na laboratorij omejeni) populaciji komarjev, ki obeta izjemno visoko učinkovitost pri obvladovanju števila komarjev v naravi.

Dozdajšnje genetske raziskave so poskušale doseči zmanjšano plodnost samic komarjev, a zdaj je cilj še bolj ambiciozen: popolnoma eliminirati žensko populacijo komarjev, ki nas nadleguje. Foto: Getty Images

Preden pa bodo znanstveniki začeli razmišljati o morebitni izpustitvi prvih modificiranih komarjev v naravo, želijo opraviti še dodatne preizkuse.

Manj pikov in okužb že v prvi fazi

Omenjena tehnika prinaša še eno pomembno spremembo: zmanjševanje števila samic pomeni tudi zmanjševanje neprijetnosti in zdravstvenega tveganja za ljudi. Namreč, le samice komarjev so tiste, ki jih privlači človekova kri.

Naš odziv na pike komarjev je pogosto neprijeten. Foto: Getty Images

Manj, kot je samic, manj bo neprijetnih pikov in, kar je še bolj pomembno, manj je tveganja za prenos malarije že v prvi fazi, ko populacija komarjev še ni eliminirana zaradi ustvarjenega spolnega neravnovesja.

Malarija vzame več kot 400 tisoč življenj letno

Po svetu je sicer okrog 3500 različnih vrst komarjev, med njimi pa je približno 40 sorodnih vrst, ki lahko prenašajo malarijo. Vrsta, na kateri so opravili genetsko spremembo, je največji prenašalec malarije v podsaharski Afriki.

Leta 2018 je z malarijo zbolelo 228 milijonov ljudi, od tega jih je umrlo 405 tisoč.