Razprodaje za delo na daljavo: Ostanite učinkoviti, Windows 10 za samo 7,40 € na Keysoffu

Ena od sprememb, ki jih je prinesla epidemija bolezni covid-19, je večji poudarek na delu na daljavo. Gre za organizacijo in izvajanje dela s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij izven pisarn. Kot kaže, bo delo na daljavo zaradi prilagodljivosti, varnosti in učinkovitosti postalo del našega vsakdana tudi po koronakrizi. Čas prihoda na delo je krajši, potreba po poslovnih prostorih in upravnih stroških pa vedno nižja, zato je delo na daljavo odlična izbira tako za delodajalce kot tudi za zaposlene.