Raziskave dokazujejo, da slabo spimo, a rešitev je na dosegu roke

Oglasno sporočilo

Naš spanec je iz dneva v dan slabši

Nedavna študija, ki jo je za Huawei izvedla vodilna agencija na področju raziskav trga Ipsos, je pokazala, da veliko Evropejcev ni zadovoljnih s kakovostjo svojega spanca in je prepričanih, da trpijo za motnjami spanja.

Stres in negotovost

Raziskava, narejena na reprezentativnem vzorcu državljanov 11 evropskih držav, dokazuje, da so bili zadnji meseci zaradi spremenjenih življenjskih navad za ljudi stresni in so v mnogih pogledi vplivali na njihova življenja. To se kaže v občutnem znižanju stopnje zaupanje, saj je kazalnik s 47,2 % junija 2019 v istem mesecu letošnjega leta zdrsnil na 37,2 %.

Negotovost se kaže tudi ponoči

Veliko dejavnikov vpliva na dolžino in kakovost spanca, stres je le eden izmed njih. Od 9 % (Avstrija in Litva) do 24 % (Bolgarija) državljanov je izjavilo, da niso zadovoljni s trenutno kakovostjo svojega življenja. Evropejce skrbita finančni položaj, zaskrbljenost se giblje med 28 % (Avstrija) in 45 % (Grčija), ter kakovost spanja. Da slabše spanje vpliva na raven stresa, namreč meni od 17 % (Litva) do 30 % (Madžarska) vprašanih. Najmanjši delež vprašanih, ki so zadnje mesece opazili povečanje ravni stresa, ima Finska (43 %), največ pa Grčija (65 %), kjer se s povečanjem stresa spopadata dve tretjini prebivalstva.

S katerimi motnjami spanja se spoprijemate?

Najmanj vprašanih z motnjami spanja je v Litvi (29 %), največ pa na Finskem in v Turčiji (44 %). Avstrijci (60 %) so poudarili, da težje zaspijo, če se predramijo, medtem ko se kar 64 % Romunov zjutraj počuti utrujeno. Drugje so stopnje nekoliko nižje, vendar v nobeni državi ne padejo pod 38 %. Nasploh težje zaspi 36 % Grkov in kar 62 % Fincev, splošno utrujenost čez dan kot posledico slabšega spanja pa čuti 42 Grkov in kar 64 % Turkov. Druge težave, med katere spadajo tudi nočne more, niso tako pogoste.

Hrvaški psiholog dr. sc. Igor Mikloušić je opozoril, da lahko negotovost glede družbenih posledic pandemije koronavirusa v povezavi z gospodarstvom, izobraževanjem, zaposlenostjo in vsakodnevnim življenjem povzroči frustracije in celo vrsto drugih negativnih čustev. Opozoril je tudi na pomen spanja na dobro počutje.

"Spanje je ključno za ohranjanje fizičnega zdravja in duševnega počutja. Kakovosten spanec pomaga telesu in predvsem možganom, da si opomorejo in pripravijo na naslednji dan. Pomanjkanje spanja je zaradi tega ena od večjih težav današnjega sveta. Povečuje tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja, težav s prekomerno telesno teže in lahko resno poslabša duševno stanje. Slabo vpliva na sposobnost reševanja problemov in sprejemanja odločitev. Za opravljanje nalog potrebujemo več časa in naredimo več napak. Pomanjkanje spanca otežuje nadzor čustev, vedenja in zmanjšuje sposobnost obvladovanja stresa. Poleg dolžine je pomembna tudi kakovost spanja. Organizem ima namreč notranjo uro, ki uravnava cikel spanja in budnosti ter določa čas, kdaj bi morali zaspati in kdaj se zbuditi, da bi telo spanec kar najbolje izkoristilo," pravi dr. Mikloušić.

Se lahko s težavami spopadete sami?

Na voljo imate vrsto načinov za obvladovanje spanja. Vprašani so kot najbolj priljubljene našteli zdravo prehrano, izogibanje pitja alkohola in kave pred spanjem ter več gibanja. So pa zanimive razlike med državami. Zdravo prehrano omenja le 56 % Bolgarov z motnjami spanja, medtem ko je ta pomembna za 87 % Avstrijcev in Srbov. Samo 65 % Grkov prisega na več gibanja, to pa je priljubljen način sproščanja Litovcev (83 %). Kar zadeva uporabe sodobnih tehnologij, med katere spadajo tudi aplikacije za sproščanje, so te najbolj priljubljene pri Poljakih in Grkih (30 %).

Igor Mikloušić poudarja pomen prepletanja spanja in stresa. Stres vpliva na kakovost spanja, kakovostni spanec pa pomaga obvladovati stres. Na srečo si lahko pomagamo.

"Za začetek se moramo izogibati uživanju kave, alkohola in kajenju cigaret. Priporočljiva ni niti intenzivna telesna dejavnost, saj prav tako lahko vpliva na kakovost spanja. Če je le mogoče, se tudi za vikend držimo ustaljenega urnika, da bo notranja ura optimalno delovala. Izogibajmo se zaslonom pametnega telefona, računalnika ali televizorja ter poskrbimo za spanje v temi in tišini. Svetloba uravnava notranjo telesno uro, vpliva na cikle spanja in budnosti. Pretirana izpostavljenost vpliva na izločanje hormona melanina, znanega tudi kot hormon spanja, ki telesu sporoča, da še ni čas za počitek. Priporočljivo je še spremljati, kdaj gremo spat, kdaj se zbudimo in kako se počutimo, da najdemo najboljši mogoč urnik," zaključuje Igor Mikloušić.

Delež tistih, ki so popolnoma prepričani, da lahko nove aplikacije ali naprave izboljšajo kakovost njihovega življenja, ostaja precej omejen med 3 % (Madžari) in 8 % (Grčija in Turčija). Podobni deleži popolnoma prepričanih so opazni tudi pri vprašanjih, ali lahko nove aplikacije izboljšajo kakovost življenja (5-11 %), izboljšajo kakovost spanja (1-8 %) in zmanjšajo raven stresa (3-9 %). Več pa je zmernih navdušencev nad novimi tehnologijami, Finci in Turki so pred bolj dvomljivimi Avstrijci in Madžari, kar brez dvomov kaže, da se bodo morali izdelovalci naprav in razvijalci aplikaciji dokazati v teh nalogah.

Pametna ura Huawei Watch GT 2 pomaga dvigniti kakovost spanja

Huaweiu je z uro Watch GT 2 Pro uspelo bistveno izboljšati zmogljivosti spremljanja zdravja. Spremljanje srčnega utripa je natančnejše po zaslugi nove tehnologije Huawei TruSeen 4.0+ in izpopolnjenega tipala. Ura Huawei Watch GT 2 Pro je sposobna stalnega spremljanja srčnega utripa med tekom, plavanjem ali ukvarjanjem z drugimi športi, opozarja v primeru previsokega utripa in med drugim prikazuje podatke o vnosu kisika in času okrevanja. Kadar jo uporabite za nadziranje zdravja, podpira stalno 24-urno beleženje, spremljanje utripa med mirovanjem, strokovno spremlja kakovost spanja, meri raven stresa in zaznava raven kisika v krvi (SpO2).

Hiter tempo sodobnega življenja zahteva, da si vzamete dovolj časa za počitek. Skrb za spanje bi zato morala biti prednostna naloga, pri tem pa vam lahko z nasveti za izboljšanje spanja pomaga pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro in vanjo vgrajena tehnologija TruSleep 2.0. Ura pa vam bo pomagala tudi zjutraj, saj vas na podlagi naprednega sledenja spanja in funkcije budilke nežno prebudi, da novi dan začnete z nasmehom.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.