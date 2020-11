Razglašeni so najboljši spletni trgovci v regiji Adriatic

Oglasno sporočilo

Že deveto leto zapored smo bili priča tekmovanju Spletni trgovec leta, a tokrat v drugačni preobleki in z novim imenom – WEB RETAILER AWARD 2020. Tekmovanje je to leto dobilo nove regijske razsežnosti, saj se je sočasno dogajalo v Sloveniji, šesto leto zapored na Hrvaškem in prvič v Srbiji!

Rekordno število prijavljenih trgovin v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem

Tekmovanje Web Retailer Award organizirata Shopper's Mind in Ceneje.si, največji portal za primerjavo izdelkov in ponudb v Sloveniji. Letos se je na tekmovanje prijavilo 381 spletnih trgovin iz vse regije, dodatna posebnost letošnjega tekmovanja pa je bila adriatic award, nagrada za najboljšo spletno trgovino v vsej regiji.

Vsak prijavljeni trgovec prejme tehnično analizo in mnenja kupcev ter napotke o tem, kaj lahko izboljšajo, da bi njihova trgovina kupcem zagotovila kar najboljšo izkušnjo.

V letu, ki ga zaznamujejo pandemija in z njo povezane številne omejitve, je še toliko bolj pomembno, da vemo, katere spletne trgovine so si prislužile zaupanje potrošnikov. Nagrada web retailer award 2020 izbere najboljše izmed najboljših spletnih trgovin, kjer je nakupovanje varno in enostavno.

Za vse, ki si želijo ogledati podelitev nagrad, je posnetek na voljo spodaj.

NAGRADA ADRIATIC ZA NAJBOLJŠO SPLETNO TRGOVINO V VSEJ REGIJI

Nagrada adriatic award: gizzmo.hr

"Vau!!! Že tretja nagrada danes, toda ta je res posebna, ker jo podeljujete prvič, in resnično veliko priznanje je biti prva spletna trgovina, ki jo je prejela. Odličen občutek je biti prepoznan v vsej regiji, upamo, da bomo kmalu na voljo potrošnikom v Srbiji, za zdaj pokrivamo Hrvaško in Slovenijo. Hvaležni in presrečni smo ob tem priznanju. Še naprej se bomo trudili, napredovali in izpolnjevali potrebe svojih strank. Hvala vam!"

Izjava Mirnesa Jusofovića iz gizzmo.hr po prejemu nagrade.

Web Retailer Award 2020 – zmagovalci v Sloveniji

GLAVNI NAGRADI WEB RETAILER AWARD 2020

web champion award: vitapur.si

web challenger award: svetuzitka.com

NAJBOLJŠA SPLETNA TRGOVINA PO MNENJU KUPCEV

1st People’ Choice Award: lchf-style.si

2nd People’s Choice Award: e-trgovina.autocommerce.si

3rd People’s Choice Award: zoohit.si

NAJBOLJŠA SPLETNA TRGOVINA PO MNENJU KOMISIJE

committee award: svetpohistva.si

NAGRADE PO KATEGORIJAH

consumer tech: outletshop.si

food & health & beauty: malinca.si

home & garden: vitapur.si

services: hisadaril.si

specialised stores: svetuzitka.com

sport & fashion & kids: papina.si

web shopping malls: emundia.si

NAGRADA ZA NAJBOLJŠI PLAČILNI TOK IN METODE

best payment experience award: hajdi.si

NLB & Mastercard®, ki sta pokrovitelja dogodka, sta se odločila, da eni izmed slovenskih trgovin podelita nagrado za najboljši plačilni tok in plačilne metode, saj je po njunem mnenju najbolj pomembna varnost in učinkovitost plačil.

Kako so bili izbrani zmagovalci?

Letošnje tekmovanje je podrlo vse rekorde pri prijavah, sodelovalo je kar 381 spletnih trgovin v celotni regiji, potrošniki so imeli možnost nominirati svoje najljubše spletne trgovine, posebne nagrade pa je podelila strokovna komisija.

Vsi registrirani spletni trgovci so anketirali svoje kupce o nakupni izkušnji v njihovi trgovini in le z zbranimi 50 rešenimi anketami strank so se lahko uvrstili na tekmovanje.

Vsako kvalificirano spletno trgovino je nato ocenila 40-članska strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področij spletne trgovine, IT, UX in trženja, zbrana posebej za to priložnost.

Tekmovanje je posebno prav zato, ker je končna ocena vsake registrirane spletne trgovine sestavljena iz dveh najpomembnejših vidikov – mnenj kupcev, ki opisujejo svoje nakupne izkušnje v tej spletni trgovini, in strokovne komisije, ki preverja skladnost s poslovnimi standardi in najboljšimi praksami spletne trgovine.

Konferenca Ecommerce Day in serija brezplačnih spletnih seminarjev

Čeprav so spletni trgovci navajeni podelitve nagrad v okviru tradicionalne konference, znane pod imenom Ecommerce Day, smo se letos prilagodili trenutnim razmeram in podelitev nagrad organizirali na spletu. Kot vedno smo šli še korak dlje.

Da bi vseeno zagotovili dragocene in pomembne vsebine konference, smo organizirali spremljevalni E-Commerce Growwwth Show, v katerem lahko vsi zainteresirani popolnoma brezplačno dostopajo do knjižnice vrhunskih spletnih seminarjev največjih e-commerce strokovnjakov. Pridružite se nam in rastite z nami!

