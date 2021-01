Prvo mednarodno gostovanje 5G Telekoma Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je tako prvo mednarodno mobilno gostovanje 5G za uporabnike mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki imajo ustrezni mobilni telefon ter naročniško razmerje ali vklopljeno dodatno možnost, ki podpira 5G (paket 5G ali vklopljena dodatna možnost 5G k obstoječemu naročniškemu paketu). Pri Telekomu Slovenije napovedujejo, da bo med letom sledilo še več podobnih dogovorov.

Omrežje avstrijskega operaterja, katerega polno ime je Hutchinson Drei Austria, se na zaslonu mobilnega telefona praviloma predstavi z oznako 3 AT ali Drei.

Telefoni, ki podpirajo 5G Telekoma Slovenije

Storitve 5G Telekoma Slovenije je trenutno mogoče uporabljati z desetimi Samsungovimi mobilnimi telefoni (Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy Note20 5G, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra), vsemi Applovimi telefoni serije iPhone 12 ((iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max) in s po enim telefonom proizvajalcev Huawei (Huawei P40 Pro), LG (LG Wing 5G) in Xiaomi (Xiaomi Mi 10T Lite 5G), so sporočili iz Telekoma Slovenije.