Prvi živi roboti se znajo razmnoževati #video

Ameriški znanstveniki so razkrili, da so se prvi živi roboti, poimenovani xenoboti, začeli sami razmnoževati, poroča CNN. Xenobote so javnosti prvič predstavili leta 2020, "narejeni" pa so iz matičnih celic afriške krempljaste žabe (v latinščini Xenopus laevis). Ob predstavitvi so znanstveniki poudarili, da se izjemno majhni xenoboti (veliki so približno 0,1 centimetra) lahko premikajo, sodelujejo in celo zdravijo. Vendar je znanstvenike še večje presenečenje glede xenobotov pričakalo v letošnjem letu.

Kot so razkrili ameriški znanstveniki z univerze v Vermontu, univerze Tufts in inštituta Wyss z univerze Harvard, se xenoboti razmnožujejo na način, ki ga v naravi ni. "Bili smo šokirani," je za ameriške medije dejal biolog Michael Levin z univerze Tufts. "Ko smo osvobodili celice iz zarodka in jim dali čas, da se znajdejo v novem okolju, niso samo našle novega načina premikanja, temveč celo nov način razmnoževanja," je dejal Levin.

Robot ali organizem?

"Matične celice se lahko razvijejo v vse oblike celic posameznega organizma," je povedal Levin. Da so lahko "izdelali" prve xenobote, so znanstveniki samo odstranili matične celice iz afriške krempljaste žabe in jih pustili, da so se znašle v novem okolju. Pri delu niso spreminjali genov. "Večina ljudi, ko govorimo o tem, iz česa so roboti narejeni, pomisli na različne kovine. Vendar ni pomembno, iz česa je robot narejen, temveč to, kaj je sposoben narediti," je poudaril robotik Josh Bongard z univerze v Vermontu in dodal: "Xenoboti so na neki način sicer roboti, vendar so pravzaprav organizmi, narejeni iz nespremenjenih matičnih celic žabe."

Video: Xenoboti v obliki črke C zbirajo matične celice, ki potem, ko njihovo število postane dovolj veliko, "odrastejo" v odrasle primerke

Razmnožujejo se redko

Bongard sicer poudarja, da se xenoboti, ki so v osnovi narejeni iz okoli tri tisoč matičnih celic, le redko uspešno razmnožujejo. Po njegovih besedah se razmnožujejo prek procesa, poimenovanega kinetična replikacija. "Proces poznamo, vendar smo ga do zdaj zaznali le na molekularni ravni, še nikoli pa v svetu večceličnih organizmov," je pojasnil Bongard.

Po pomoč k umetni inteligenci

Ko so znanstveniki opazili, da se xenoboti znajo razmnoževati, so se odločili, da jim bodo pri tem pomagali. Po pomoč so se obrnili k superračunalnikom in umetni inteligenci. In nastal je koncept nove oblike xenobotov. Ti so zdaj podobni črki C oziroma, kot pravijo znanstveniki, junaku iz videoiger iz 80. let preteklega stoletja Pac-Manu. Nova oblika je xenobotom omogočala, da so učinkoviteje nabirali matične celice v svoji okolici in jih združevali. Nekaj dni kasneje se je "rodil" novi xenobot. "Umetna inteligenca ni programirala teh robotov. Samo predlagala je najboljšo obliko za razmnoževanje," je poudaril Bongard.

Video: Xenobot vrti skupek matičnih celic, ki bo kmalu postal odrasel primerek

Začetki

"Xenoboti so šele prvi koraki v ta svet. Lahko jih primerjamo z računalniki izpred 80 let," je dejal Bongard. A znanstveniki že danes vidijo veliko potencialnih primerov uporabe xenobotov v praksi. Tehnologija za xenoboti bi bila lahko že kmalu uporabljena za odstranjevanje mikroplastike iz morja, pregledovanje zdravja rastlin in tudi zdravljenje ljudi.

Sposobnost razmnoževanja znanstvenikov ne skrbi

Znanstvenike, ki sodelujejo pri projektu xenobotov, nova sposobnost njihovih robotov ne skrbi. Kot trdijo sami, je xenobote zelo lahko uničiti. Kljub temu mnogi opozarjajo, da je eden izmed glavnih financerjev projekta ameriška državna agencija za razvoj novih tehnologij za vojaško uporabo.