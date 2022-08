Prva slovenska (dijaška) zlata olimpijska medalja iz programiranja

Slovenske barve na 34. mednarodni računalniški olimpijadi (IOI 2022), ki je potekala med 7. in 15. avgustom v Yogyakarti v Indoneziji, so pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) poleg zlatega Bajda branili še Jakob Žorž iz Gimnazije Škofja Loka, Matija Likar iz II. gimnazije Maribor in Bor Brudar iz ŠC Novo mesto, Srednje elektro šole in tehniške gimnazije. Na tekmovanju jih je spremljal vodja ekipe in mentor Marko Poženel.

Vsi tekmovalci svoja znanja pridobivajo v srednjih šolah oziroma gimnazijah, zlati Bajd in Žorž pa dodatno še v Zavodu za računalniško izobraževanje (ZRI).

Med 30 najboljšimi

Na tej olimpijadi je tekmovalo 349 dijakov iz 88 držav. Zlato medaljo podelijo tistim, ki v tekmovalnem delu presežejo določeno število točk. Tako so podelili 30 zlatih medalj, prejel jo je tudi Benjamin Bajd, ki je v skupni uvrstitvi dosegel 28. mesto.

V tednu računalniških olimpijskih iger sta bila dva dneva tekmovalna, ko so tekmovalci programirali po pet ur. Najuspešnejši so bili kitajski tekmovalci, med njimi dva dijaka, ki sta si s stoodstotnim rezultatom delila prva mesto.

Slovenski tekmovalci na 34. Mednarodni računalniški olimpijadi Foto: ZOTKS

Zlata po bronasti in dveh srebrnih

Za Benjamina Bajda letošnje zlato iz programiranja, prvo za Slovenijo, ni njegova prva olimpijska medalja iz programiranja. Ob svoji prvi udeležbi leta 2019 v Bakuju je domov prinesel bronasto, tudi naslednji dve leti, ko sta tekmovanji potekali na daljavo iz Singapurja, je svoja uspeha okronal z medaljami – leta 2020 še z eno bronasto, lani pa s srebrno.