V študiji, katere potek in sklepe so objavili v znanstveni reviji Diabetes Care, so dokazali, da je hitrost zmanjševanja možganskih funkcij pri bolnikih v starosti med 70 in 90 let, ki zdravijo sladkorno bolezen z metforminom, primerljiva s tisto pri posameznikih, ki sladkorne bolezni nimajo.

Varno in neškodljivo zdravilo

To je še en dokaz o izjemnih učinkih metformina na lajšanje staranja in odpravljanje neželenih spremljajočih učinkov.

Metformin je že dobrih šest desetletij zelo razširjeno, varno in obenem neškodljivo zdravilo (z zelo redkimi neželenimi stranskimi učinki, predvsem na prebavo) za uravnavanje količin sladkorja pri bolnikih z diabetesom tipa 2, ki se pojavi, ko telo ne proizvaja več zadostnih količin inzulina, snovi, ki uravnava količino glukoze v krvi. Deluje tako, da zmanjšuje količino glukoze, ki jo jetra sproščajo v kri, in da celicam pomaga pri odzivu na različne količine glukoze.

Presenetljivi blagodejni učinki

V zadnjih nekaj letih so raziskovalci usmerili pozornost tudi na presenetljive blagodejne učinke metformina, ki kljubujejo procesom staranja.

Tako so že pred tremi leti s preučevanjem obsežne zbirke podatkov postavili (za nekatere malce drzno) hipotezo o povezanosti metforminske terapije z zmanjšano pojavnostjo rakastih obolenj, druge raziskave pa so jo povezale tudi z blagodejnimi vplivi na obvladovanje kardiovaskularnih težav in uravnavanje telesne mase.

Diabetes tipa 2 močno poveča tveganje za demenco

Dvom, ki ostaja tudi po tej študiji, pri kateri so več kot tisoč posameznikov spremljali šest let, je, v kolikšni meri metformin neposredno vpliva na upočasnjevanje demence, koliko pa je njegov prispevek pri tem zgolj posledica tega, da metformin učinkovito obvladuje diabetes.

Sladkorni bolniki so namreč že v izhodišču bistveno bolj izpostavljeni tveganju za demenco kot tisti, ki sladkorne bolezni nimajo. Po nekaterih ocenah pri bolnikih z diabetesom tipa 2 obstaja osupljivo visoko, kar 60-odstotno tveganje za razvoj demence, bolezni, ki obolelim odvzame njihovo neodvisnost in kakovostno življenje.

Demenca je bolezen, ki obolelim povsem odvzame neodvisnost in kakovost življenja. Foto: Ana Kovač

Ali deluje tudi na ljudi brez sladkorne?

A ne glede na to, ali metformin na demenco deluje posredno ali neposredno, je to dobra novica za vse, ki očitnejših znakov demence še niso razvili.

Znanstvenike bo zato zelo zanimalo, ali metformin vpliva na upočasnjevanje demence tudi pri ljudeh, ki nimajo sladkorne bolezni. Če jim to uspe dokazati, bo to še spodbudnejša odlična novica.