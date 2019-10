Projekt digitalne valute libra zapustili pomembni partnerji

Projekt vzpostavitve digitalne valute libra, katerega pobudnik je družbeno omrežje Facebook, so po Paypalu v petek zapustili še ponudnika kartičnih plačil Mastercard in Visa, spletni trgovec Ebay in upravljalec aplikacije za spletna plačila Stripe.

Mastercard se je odločil, da trenutno ne bo član združenja Libra. Ostal bo osredotočen na svojo strategijo in svoja prizadevanja za omogočanje finančne vključenosti po svetu, so zapisali v izjavi. Dodali so, da lahko takšne pobude prinesejo določene prednosti in da bodo projekt spremljali še naprej.

Tudi v Visi so podobno navedli, da zapuščajo projekt, da pa bi se mu lahko v prihodnje znova priključili. Ta odločitev bo temeljila na več dejavnikih, vključno s zmožnostjo združenja, da izpolni vse regulatorne zahteve, do dodali.

Ebay je navedel, da spoštujejo vizijo združenja, da pa so se odločili, da ne bodo več eden ustanovnih partnerjev.

Stripe je sporočil, da bodo spremljali napredek libre in da so odprti za morebitno sodelovanje v prihodnje. "Stripe podpira projekte, katerih cilj je narediti spletno trgovino dostopnejšo za ljudi po svetu. Libra ima ta potencial," so navedli v družbi.

Na seznamu ustanovnih članov združenja Libra je po odhodu omenjenih še 23 imen. Seznam bo javno objavljen ob prvem zasedanju sveta združenja v ponedeljek.

Paypal že izstopil

Ponudnik spletnih plačil Paypal je kot prvi vidni partner je iz konzorcija izstopil pred tednom dni.

Menedžer pri Facebooku David Marcus, ki je zadolžen za projekt, je dejal, da ne gre na podlagi odhoda partnerjev sklepati, kakšna bo končna usoda digitalne valute. "Seveda to na kratek rok niso sijajne novice, je pa na nek način to tudi osvobajajoče," je Marcus zapisal na Twitterju.

Na račun libre se pojavljajo številni pomisleki in kritike. Ti prihajajo iz vrst vlad, centralnih bank, regulatorjev in nadzornikov finančnega sistema z vsega sveta. V Evropi se je preverjanja morebitnih učinkov libre na konkurenco lotila Evropska komisija, kritična je tudi Evropska centralna banka.

V petek so ameriški senatorji v pismu več finančnim podjetjem zapisali, da bi lahko bile deležna "natančnih pregledov regulatorjev", če bodo sodelovala pri vzpostavitvi nove digitalne valute.