Januarja letos so telefoni s 5G prvič začeli prevladovati pri prodaji.

V svojem rednem mesečnem poročilu o prodaji mobilnih telefonov še navajajo, da so Kitajska, zahodna Evropa in Severna Amerika največja gibala te rasti. Kitajska ima namreč največji doseg mobilnih telefonov s 5G na svetu (84 odstotkov), sledita pa zahodna Evropa (76 odstotkov) in Severna Amerika (73 odstotkov).

Cenejši telefoni bodo še pospešili odpiranje novih trgov

V zahodni Evropi in Severni Ameriki po njihovih podatkih velik delež k dosegu telefonov 5G prispeva Apple – ta namreč dosega nadpolovični tržni delež v Severni Ameriki in skoraj tretjinskega v Evropi. Pomemben del k razmahu 5G prispevajo po njihovem mnenju tudi cenejši telefoni (okrog 200 evrov) z operacijskim sistemom Android, ki dosegajo približno petinski delež.

Veliko priložnosti je še na trgih Daljnega in Bližnjega vzhoda in Latinske Amerike, kjer bo po ocenah omenjenih analitikov prodaja telefonov s 5G začela rasti veliko hitreje, ko bo ta funkcionalnost prišla tudi na najcenejše naprave, katerih cena je pod 150 evrov.