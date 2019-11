Prijetna navidezna resničnost zmanjšuje stres – potrdile ruske krave!

Ministrstvo za kmetijstvo in hrano moskovske pokrajine v Rusiji preizkuša učinke navidezne resničnosti pri izboljšanju čustvenega stanja krav molznic, kar naj bi pripeljalo, kakopak, do večjih količin mleka.

Ko se je pred nekaj leti komaj začelo govoriti o navidezni resničnosti, so jo mnogi povezovali izključno z novo dimenzijo računalniških iger. Toda navidezna resničnost vedno pogosteje postaja del mnogih opravil in dejavnosti, kjer odpira nove poglede, pristope in možnosti.

Tudi tam, kjer se na prvi pogled morda (še) ne zdi izvedljivo – na primer pri pridelavi mleka. Iz Ruske federacije prihaja projekt, ki je, milo rečeno, videti nenavaden, a, kot zatrjujejo njegovi izvajalci, obenem tudi uspešen.

Živinorejci, veterinarji in strokovnjaki navidezne resničnosti so že pred tem s skupnimi močmi ustvarili navidezno okolje, za katero so prepričani, da je kravam po godu. Že prvi rezultati potrjujejo, da so bili pri tem uspešni. Foto: mosreg.ru

Realnost moskovskega podeželja nadomestili z idiličnimi navideznimi prizori

Namen projekta je ugotoviti, ali se s prikazovanjem nekih lepših prizorov od tistih, ki jih vidijo v resnici, kravam mogoče zmanjšati stres in okrepiti njihovo sproščenost, s tem pa izboljšati njihovo splošno počutje in povečati kakovost in količino mleka, ki ga proizvajajo.

V ta namen so na farmi RusMoloko (rusko mleko) v okrožju Ramenski na jugovzhodnem obrobju Moskve kravam namestili naglavna očala za navidezno resničnost (VR, Virtual Reality), ki so jih oblikovno prilagodili anatomiji ciljnih uporabnic in njihovim posebnim značilnostim, kot je dioptrija (ne poročajo, kako so jo izmerili). Posledično so za naše razmere ta očala videti predimenzionirana, a za krave so ravna pravšnja.

Živinorejci, veterinarji in strokovnjaki navidezne resničnosti so že pred tem s skupnimi močmi ustvarili navidezno okolje, za katero so prepričani, da je kravam po godu. Krave tako namesto moskovskega podeželja uživajo v razgledu, kakopak navideznem in s pomočjo naglavnih očal, na širna zelena polja v poletnem času.

Že prvi rezultati obetajo

Prve ugotovitve nakazujejo, da so živinorejci in računalničarji pravilno opredelili, kaj je ruskim kravam po godu. Lastniki molznih krav, ki imajo priložnost uživati v prijetne(jše)m delovnem okolju, ugotavljajo, da se je čustveno stanje njihovih štirinožnih kooperantk izboljšalo, ravno tako pa njihovo obnašanje.

Ali bi tudi slovenskim kravam ugajal jazz ali bi se raje odločile za, ehm, govejo muziko, tako kot tiste iz okolice Garmisch-Partenkirchna na Bavarskem v spodnjem videu?

Na krilih spodbudnih prvih ugotovitev se raziskava ruskega ministrstva za kmetijstvo in hrano nadaljuje. V naslednji fazi bodo skušali ugotoviti, ali tehnološko podprto izboljšanje počutja in čustvenega stanja krav prinaša tudi več kakovostnejšega mleka.

Z dobrim počutjem do boljših rezultatov

To sicer ni prvi poskus, kako pridelovalci skušajo z napredno tehnologijo vplivati na boljše počutje krav. Na poskuse z ambientalno glasbo in prirejeno ambientalno svetlobo v različnih delih sveta smo se že navadili, zdaj prihaja čas, da na kmetije pridejo še naprednejše tehnologije. Vse za dobro počutje krav, ki so ravno tako kot mi čuteča bitja.

"Raziskovalci niso več pozorni samo na fizične potrebe živali temveč usmerjajo več pozornosti tudi na njihove čustvene potrebe," so med drugim zapisali na spletni strani moskovske pokrajinske vlade.

Ni kaj, srečne krave so bolj produktivne. To najbrž ne velja samo za krave, mar ne?