Prihodnost je tu: televizijo upravljamo kar z glasom

Telekom Slovenije je gledanje televizije postavil na glavo: daljinec ni več tisto, kar je bil, saj omogoča veliko več. Prek platforme NEO ga lahko upravljate kar z glasovnimi ukazi, in to v slovenščini.

Izgovorite "Brad Pitt" in že bo pri vas doma.

V slovenskih domovih se je razširil čisto nov trend, ki navdušuje, prepriča, predvsem pa zabava! Za kaj gre? NEO je vstopil v naš vsakdan in pričaral čisto novo izkušnjo gledanja televizije. Telekom Slovenije je namreč s svojo platformo NEO postavil nov mejnik v sodobni tehnologiji, takšni, ki se zelo samozavestno spogleduje s prihodnostjo. NEO namreč omogoča, da ga upravljate kar z glasom. V slovenščini lahko s pritiskom na en gumb izbirate televizijske programe ali celo upravljate naprave v svojem pametnem domu. Sliši se kot del scenarija kakšne hollywoodske produkcije, v resnici pa je še kako resnično.

NEO omogoča spremljanje televizije in upravljanje pametnega doma kar z glasom. In to v slovenščini. Z glasovnim ukazom lahko izberete svoj najljubši film ali ugasnete luč v sosednji sobi. Enostavno in zabavno hkrati!

NEO zagotavlja brezskrbno in zabavno gledanje televizije za vso družino.

NEO uboga vsako vašo besedo

NEO ne bo spraševal ali postavljal pogojev. Vaša glasovna želja bo njegov ukaz. In to čisto preprosto: na daljincu pritisnete na ustrezno tipko in samo na glas poveste svoje želje. Lahko izbirate med naslovi filmov ali oddaj, z glasovnim ukazom pa lahko izbirate tudi glede na svoje najljubše filmske igralce ali športne junake. Lahko pa seveda preprosto izberete svoj najljubši kanal in že čez nekaj trenutkov se bo na televizijskem zaslonu predvajala vaša želja.

Ko si bo vaš najmlajši član v družini zaželel risanke, jo bo lahko izbiral po svojih najljubših junakih: Pujsa Pepa, Miki Miška, Telebajski … Če si boste zaželeli pogledati kakšen film s svojim najljubšim filmskim junakom, pa lahko preprosto izgovorite njegovo ime: Brad Pitt, Tom Cruise ali celo Sebastian Cavazza. Tudi za ljubitelje športa bo izbira zelo poenostavljena. Z besedo nogomet, na primer, boste dobili seznam vseh kanalov, ki predvajajo nogomet, lahko pa ste še bolj natančni in izberete svojo najljubšo ekipo, na primer Real Madrid ali Barcelono, in NEO bo takoj sledil vašim ukazom.

Zabava se s platformo NEO torej začne s preprostim glasovnim ukazom prek daljinca in se nadaljuje s pravo izbiro vsebine po vašem izboru.

NEO vam omogoča, da hitreje pridete do svojih vsebin – brez brskanja po sporedu in učenja številk vaših najljubših kanalov na pamet.

In če kakšno vsebino zamudite, brez skrbi. NEO vam jo prikaže za 7 dni nazaj, pomaga pa vam tudi, da vsebine, ki jih želite gledati kasneje, enostavno posnamete.

Luč v kuhinji lahko ugasnete kar s kavča v dnevni sobi

Si predstavljate, da z istim daljincem, prek katerega glasovno upravljate TV-vsebine, na enak način upravljate tudi naprave svojega doma? Čeprav se morda ne sliši tako, je tudi to zelo preprosto. NEO namreč vse poveže med seboj, tako da lahko z glasom s kavča ugasnete luč v kateremkoli prostoru ali preverite, kdo zvoni pred vašimi vrati. Dostop na daljavo in upravljanje različnih naprav vam omogoča, da lahko prek mobilne aplikacije kadarkoli preverite, ali ste, na primer, izklopili likalnik. Prav tako lahko nastavite senzorje, ki vas opozorijo na izliv vode ali pa sprožijo alarm, če je v vašem prostoru preveč dima.

