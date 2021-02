Preverite, kako narediti popolno lepotno fotografijo

Oglasno sporočilo

Sodobni svet nudi ogromno možnosti za samoizražanje in svobodno odločanje o lastni karierni poti, življenjskem slogu ter seveda tudi podobi. Vseeno pa obstajajo določeni trendi, ki nas nehote usmerjajo in vodijo.

Za primer vzemimo vizualno podobo. Na družbenih omrežjih danes prevladujeta dva vroča trenda – lepotno obogatene fotografije z uporabo različnih filtrov in povsem naraven videz. Ne glede na to, na katerega prisegate, pa boste z nekaj triki velikega lepotnega strokovnjaka Krzysztofa Nadziejewieca in pomočjo telefona Huawei Mate 40 Pro svoje fotografije ponesli na povsem novo raven. Tako boste v očeh svojih sledilcev še bolj zasijali in jih navdihnili.

Ko govorimo o mobilni fotografiji, ni mogoče spregledati najboljšega spremljevalca za ustvarjanje prvovrstnih fotografij – vrhunskega telefona Mate 40 Pro. Kljub njegovim izjemnim in nespornim tehničnim zmogljivostim pa se za doseganje popolnih posnetkov ni odveč držati tudi nasvetov lepotnega strokovnjaka.

Uporabite svoje sposobnosti in navdušite

Pogosto to sicer zanikamo, a videz je vendarle pomemben. To, kako nas vidijo drugi, vpliva na naše dojemanje sveta in samopodobo. Poleg tega je eksperimentiranje z videzom zabavno in za mnoge predstavlja način preživljanja prostega časa. Ste se kdaj v življenju že ukvarjali z modo in ličenjem? So vaš neobičajni videz in spretnosti kdaj že opazili in pohvalili? Če je tako, ni odveč razmisliti, da bi veljalo vašo strast pokazati vsem.

In če se odločite za to, boste potrebovali družbena omrežja. Vseeno je, za katero se boste odločili, dokler boste objavljali fotografije s kratkim opisom. Vaš cilj je, da vas uporabniki opazijo med številnimi drugimi objavami, si za trenutek ogledajo fotografijo in jo všečkajo. Pa je kaj takšnega sploh mogoče brez drage opreme? Seveda je – če uporabite telefon, ki ponuja celo vrsto funkcij in rešitev za ustvarjanje kakovostnih vsebin.

Lepotni strokovnjak Krzysztof Nadziejewiec Ko govorimo o telefonih, ne moremo spregledati modela Huawei Mate 40 Pro. Njegove vsestranske kamere vam bodo pomagale fotografirati v vseh pogojih in kjerkoli. Noben prizor ne bo preveč oddaljen ali preblizu in svetlobne razmere nikdar tako slabe, da vam ne bi uspelo narediti kakovostnih fotografij.

"Ko sem prvič želel posneti delo svoje ekipe, so mi predlagali uporabo telefona Huawei Mate 40 Pro. Začetni dvomi o kakovosti fotografij in videoposnetkov so hitro izginili, ko sem videl preprosto osupljive rezultate. Video me je namreč navdušil s profesionalnim videzom, globino barv, kakovostnim zvokom in dinamičnim razponom. Ta izkušnja mi je pokazala, kako nujno je imeti ves čas pri sebi vrhunski pametni telefon," je delo s telefonom Mate 40 Pro opisal lepotni strokovnjak Krzysztof Nadziejewiec.

Za kakovost fotografij so poleg same kamere pomembne tudi fotografove veščine, zato morda velja osvojiti nekaj osnovnih nasvetov fotografiranja s pametnim telefonom.

Nasvet 1: Izberite najboljšo napravo

Najboljši fotoaparat je tisti, ki ga imate vedno pri sebi. Danes s pametnimi telefoni fotografiramo vse, kar nam pride na misel. Hrano, hišne ljubljenčke, pomembne trenutke druženja s prijatelji in družino ter panoramo okolice. Pomislite. Zrcalnorefleksni fotoaparat lahko tehta več kot kilogram in skupaj z objektivi zasede cel nahrbtnik. Podobno fotografsko vsestranski pametni telefon pa imate lahko ves čas v žepu.

Glavna kamera pametnega telefona Huawei Mate 40 Pro ima tipalo veliko 1/1,28 palca, ki je z večjo posamezno piko sposobno zajeti več svetlobe. Z ločljivostjo 50 milijonov poskrbi, da je na dnevnih fotografijah več podrobnosti, medtem ko so nočne slike svetlejše in bolj jasne. Marsikdaj pa vam bo prišla prav tudi 50-kratna digitalna povečava, zaradi katere ne bo nič preveč oddaljeno.

Nasvet 2: Bodite originalni

Mobilna fotografija, zahvaljujoč naprednim tehnološkim rešitvam, ponuja neomejene možnosti in poenostavi postopek fotografiranja do te mere, da si lahko več časa vzamemo za oblikovanje ideje in ustvarjalnost. Oseba za "objektivom" je namreč ravno tako pomembna kot "orodje".

Pametni telefon Huawei Mate 40 Pro je primeren tako za profesionalne uporabnike kot tudi za priložnostne fotografe. Uporaba je namreč intuitivna in lahkotna, prav tako kot opazovanje sveta na lastne oči. Ni važno, ali fotografirate podnevi ali ponoči oziroma ali je motiv daleč ali blizu. Huawei Mate 40 Pro namreč omogoča preprosto zajemanje pomembnih življenjskih trenutkov, zato bo z njim pravo veselje raziskovati okolico in ustvarjati lastne zgodbe. Izkoristite možnosti bližinske fotografije ali kamere z ultra širokim pogledom, zaradi katerih bodo motivi vedno popolni.

Nasvet 3: Naredite popoln selfi

Ne glede na čas in motiv morate pri snemanju popolnih selfijev upoštevati nekaj osnovnih pravil.

Popolna osvetlitev. Poskrbite, da bo vir svetlobe, torej okno, skozi katero sije sonce, ali umetni vir svetlobe, pred vami. Da svetloba razsvetli vaše obličje. To pa zato, ker fotografije z virom svetlobe za vami niso tako lepe, jasne in vsebujejo preveč kontrasta.

Primerno ozadje. Razmetana soba, kup umazane posode ali kup smeti niso preveč privlačno ozadje. Kdorkoli bo gledal fotografijo, ne bo videl samo vas, temveč tudi, kar je za vami. Ni važno, kako lepi ste videti, če ozadje ni primerno. Neprimerno ozadje lahko popolnoma pokvari fotografijo. Zato najdite primernega, ki bo fotografiji dal nekaj dodatnega čara. Poleg tega je ozadje pomembno pri uporabi lepotnih učinkov, saj kamera na čistejšem ozadju lažje določi obraz in ga olepša.

Ličenje. Zaradi sposobnosti programskih algoritmov izboljšave fotografij se sprašujete, čemu bi se naličili, če bo vendarle kamera poskrbela za vse? Res je. Kamere so sposobne marsičesa, vendar delujejo bolje, če jim pomagate. Lepše, kot boste pred fotografiranjem naličeni, manj dela bodo imeli algoritmi umetne inteligence in boljši bodo rezultati.

Snemanje selfijev je preprostejše kot kadarkoli prej s sprednjo kamero pametnega telefona Huawei Mate 40 Pro, saj podpira izredno široke posnetke, dinamično in pametno prilagajanje vidnega polja ter vsebuje algoritme za popravljanje motenj na obrazu. Poleg tega pa omogoča tudi snemanje videoposnetkov ločljivosti 4K.

Širok ekosistem naprav Huawei

Poleg telefona Mate 40 Pro je sicer Huawei nedavno predstavil tudi pametni telefon Huawei P smart 2021, brezžične slušalke Huawei FreeBuds Pro in Huawei FreeLace Pro ter pametni uri Huawei Watch GT 2 Pro in Huawei Watch Fit. Tako slušalke, kot tudi ure so popolnoma kompatibilne z operacijskima sistemoma Android in iOS. Celoten ekosistem Huaweievih rešitev pa zaokrožuje serija prenosnikov MateBook, ki vključuje cenovno bolj dostopna modela MateBook D14 in MateBook D15, kot tudi izjemno zmogljive MateBook 13, MateBook X in MateBook X Pro.

