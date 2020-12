Pred nami je desetletje za akcijo: novo orodje za spreminjanje sveta

Začelo se je leta 2015. Več kot 150 svetovnih voditeljev se je pred petimi leti zbralo v New Yorku, kjer so se na Generalni skupščini Združenih narodov zavezali, da bodo do leta 2030 drastično spremenili svet.

Sestavili so seznam nujnih zadev, ki jih morajo do leta 2030 rešiti, da se bo del sveta iztrgal iz revščine in skrajne neenakosti. Med cilji trajnostnega razvoja, imenovanimi globalni cilji, so odprava lakote, boj proti neenakosti in reševanje okolja.

Na seznamu so še zdravstvena oskrba, možnosti izobrazbe, dostop do pitne vode, pravica do dela in primerne bivanjske razmere za vse ljudi.

Visoki cilji, a povsem dosegljivi v družbi milijonov odgovornih ljudi

Ti cilji se v luči vseh težav, s katerimi se svet trenutno spopada, zdijo visoki in skoraj nedosegljivi, a ko se v boj podajo tako ugledne osebnosti, kot so belgijska kraljica Matilda, britanski režiser Richard Curtis, igralec Forest Whitaker, ustanovitelj Alibabe Jack Ma, ekonomist Jeffrey Sachs, brazilska nogometašinja Marta Vieira da Silva in na milijone ljudi, ki jim ni vseeno, postanejo lažje uresničljivi. Te znane osebnosti so uradni ambasadorji teh plemenitih ciljev, in zdaj ima vsak priložnost, da se jim pridruži pri ustvarjanju boljšega sveta.

Samsung nam omogoča, da smo dobrodelni brez obveznosti. Dovolj je, da si naložimo aplikacijo Samsung Global Goals – z ogledom oglasov pa se denar nabira v skladu za uresničevanje globalnih ciljev.

Postanimo del svetlejše prihodnosti

Z aplikacijo Samsung Global Goals lahko spoznate vsakega od 17 globalnih ciljev in njihov vpliv na skupnosti po vsem svetu.

Samsung se je povezal s tem gibanjem in vsi se lahko pridružimo.

Brezplačna aplikacija Samsung Global Goals omogoča vsem, da prispevajo svoj delež k ustvarjanju svetlejše prihodnosti. Z vsakim oglasom v aplikaciji, ki si ga ogledate, si prislužite sredstva, ki jih lahko namenite cilju po svoji izbiri. Tako Samsung "daje" prihodke od oglaševanja v vaše roke, da lahko skupaj ustvarita bolj zdrav in trajnostno naravnan svet.

Ne glede na to, ali gre za čisto vodo, dostopno izobraževanje ali mirno družbo, pri Samsungu si želijo, da se tudi vi zavzamete za to, v kar verjamete. Vsakokrat, ko pošljete sredstva, izberete cilj svoje donacije. Vsakokrat lahko izberete drugi cilj ali podprete priljubljenega.

Vaš prispevek bo namenjen uresničevanju cilja. Potem pa vas aplikacija obvesti o projektih, ki ste jih s tem podprli. Nadzorna plošča prikazuje, koliko denarja ste zbrali. Za ogled svojih predhodnih donacij se preprosto prijavite v svoj Samsungov račun, tudi če ste namestili novo aplikacijo Samsung Global Goals.

Samsung celo podvoji vaš prispevek, saj tudi sami prispevajo enako donacijo, kot ste jo ustvarili vi z ogledom oglasov. Tako lahko podpirate inovacije, ki podirajo ovire do napredka, ter ustvarjate pot do zastavljenih ciljev. Prihodnost je tik pred vrati, zato podarite sredstva že danes.

Tudi svoj zaklenjeni zaslon lahko spremenite v prostor za spremembe. Vklopite funkcijo zaklenjenega zaslona in aplikacija Samsung Global Goals vam bo prikazala novo privlačno sporočilo vsakič, ko sežete po telefonu.

Google pripomočki za raziskovanje lepot sveta

Pot do svetlejše prihodnosti je tlakovana z izobrazbo. Google ponuja nekaj zelo uporabnih digitalnih pripomočkov za učenje, šolanje na daljavo in raziskovanje sveta.

Google Učilnica je brezplačna storitev za šole, neprofitne organizacije in vse z osebnim Google Računom. Omogoča, da se učenci in učitelji preprosto povežejo v šoli in zunaj nje. Z Učilnico prihranite čas in papir, preprosto lahko ustvarite predavanja, dodelite naloge, komunicirate in ostanete organizirani.

Google Učilnica ponuja številne prednosti. Nastavitev je preprosta, delo poteka hitro, je bolj pregledno, saj so vsa gradiva in naloge samodejno shranjeni v mape v storitvi Google Drive. Učilnica omogoča učiteljem, da pošiljajo obvestila in takoj začnejo razprave o predavanju. Študenti si lahko med seboj izmenjujejo vire ali objavijo odgovore na vprašanja v toku.

Aplikacija je dostopna in varna. Tako kot vse druge storitve iz zbirke G Suite for Education, tudi Učilnica ne vsebuje oglasov, nikoli ne uporablja vaše vsebine ali podatkov o študentih za namene oglaševanja in je brezplačna.

Obiščite najznamenitejše muzeje

Muzej D'Orsay v Parizu

Za vse ljubitelje umetnosti je v času, ko ne morete obiskovati umetniških ustanov, kot nalašč Google Arts & Culture aplikacija, ki vas popelje v več kot 2.000 muzejev sveta, ki so se povezali z Googlovim inštitutom za umetnost.

Digitalna platforma uporablja slikovno tehnologijo visoke ločljivosti, ki javnosti omogoča virtualno ogledovanje zbirk in galerij partnerskih organizacij ter raziskovanje fizičnih in kontekstualnih informacij o umetniških delih. Platforma vključuje napredno iskanje in izobraževalna orodja.

Vas zanima, kako je videti slika Zvezdna noč Van Gogha? Ste že kdaj obiskali starodavne templje Majev ali srečali navdihujoče zgodovinske osebnosti? Bi radi izvedeli več o edinstveni japonski kulinarični kulturi ali neverjetnih indijskih železnicah?

Google Arts & Culture ponuja zaklade, zgodbe in znanje več kot 2000 kulturnih ustanov iz 80 držav.

Več kot 800 ekskurzij po vsem svetu

Google Expeditions aplikacija za virtualno raziskovanje najbolj odročnih krajev sveta je privlačno orodje za učenje in poučevanje. Raziščite zgodovinske znamenitosti, potopite se v svet atomov, srečajte se z morskimi psi od blizu ter obiščite celo vesolje. Google Expeditions omogoča učitelju, da deluje kot vodnik učencem ali skupinam, popelje pa tudi skupine raziskovalcev, ki ne presegajo števila učencev enega razreda, na virtualne izlete. Vodniki imajo na voljo nabor orodij, s katerimi lahko poudarijo zanimive stvari na poti.

Način virtualne resničnosti ali VR je mogoče uporabiti v pregledovalniku Google Cardboard ali Daydream. Izbirate lahko med več kot 800 ekskurzijami, ki jim ves čas dodajajo nove.

Vsaka ekskurzija je sestavljena iz izbranega nabora posnetkov VR ter vključuje opise, teme za razpravo in vprašanja.

Z Googlovimi aplikacijami boste doživeli izjemno Samsung izkušnjo.