Pozor: previdno z osebnimi podatki

Kot v sporočilu za javnost navajajo pri informacijskem pooblaščencu, so prejeli več deset prijav in vprašanj posameznikov o zakonitosti obdelave podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih posamezniki sami vnašajo prek spletne strani https://covid-19-stats.si/, kjer tako zbirajo podrobno statistiko o zdravih, okuženih, samoizoliranih in ozdravljenih Slovencih. Pri tem je ugotovil, da posameznik na spletno stran vnese nekatere osebne podatke (o znakih okužbe, družinskih članih in podobno), pa tudi svojo številko EMŠO ter regijo in občino bivališča, piše STA.

Pojasnili, da ne zbirajo in ne obdelujejo osebnih podatkov

Upravljavci strani so informacijskemu pooblaščencu pojasnili, da ne zbirajo in ne obdelujejo osebnih podatkov, saj se vpisana številka EMŠO ne pošlje na njihov strežnik in se tako tudi ne shranjuje. A informacijski pooblaščenec opozarja, da imajo vneseni podatki še vedno naravo osebnih podatkov, zato je treba po njegovem v takih primerih zagotoviti zakonitost obdelave (na primer s posebno privolitvijo posameznika). Uporabnike je treba tudi ustrezno informirati in zagotavljati vse druge obveznosti, ki jih glede tega nalagata zakonodaja.

"Ob številnih pomislekih in skrbeh posameznikov informacijski pooblaščenec verjame, da je z upoštevanjem potreb zdravstvene stroke vsekakor mogoče razviti ustrezne aplikacije, ki zagotavljajo potrebne podatke, obenem pa spoštujejo občutljive podatke posameznikov. Prav zdravstveni podatki so najpogosteje tisti, katerih zloraba lahko omogoča najhujšo stigmatizacijo posameznikov," so še zapisali v sporočilu za javnost, poroča STA.

Do današnjega dneva zabeležili okoli 130 tisoč vnosov

Pobudnika portala Tomaž Gregorič in Sašo Knez sta sporočila, da je portal do sredine današnjega dneva zabeležil okoli 130 tisoč vnosov. Od danes zjutraj je bila ekipa, ki je oblikovala portal, tudi v stiku z uradom informacijskega pooblaščenca, ki je opozoril na določene nepravilnosti pri zbiranju podatkov.

"Zbiranje podatkov smo zato ustavili, portal pa se bo predelal natančno v skladu z zakonskimi zahtevami. Nato se bo ponovno zagnal, saj je bil kljub tem pomanjkljivostim dobro sprejet in je dobil pozitivne odzive tako v javnosti kot tudi v strokovnih krogih," sta sporočila, še navaja STA.