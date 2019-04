Pošta Slovenije predala prostore visokotehnološkim start-upom

Od danes bodo svoje zgodbe v prostorih Pošte Slovenije za simbolično najemnino pisala podjetja Event Registy, Qlector, Solvesall in Quintelligence. "Tudi Pošta Slovenije je na poti preobrazbe. Tudi mi nadaljujemo digitalno preobrazbo, hkrati pa nadgrajujemo svoje klasične storitve in razvijamo nove oziroma takšne, ki sledijo globalnim smernicam," je dejal generalni direktor Pošte Boris Novak.

Na Pošti se zavedajo, da bo umetna inteligenca postala del vsakdana

Na Pošti, ki umetno inteligenco vključuje v logistične procese, se po njegovih besedah zavedajo, da bo umetna inteligenca postala del vsakdana, prav zato pa sodelujejo tudi z javnimi raziskovalnimi organizacijami in gradijo na področju odprtih inovacij. Tako je Pošta poleg svoje osnovne dejavnosti tudi IT-podjetje, ki je z vzpostavitvijo raziskovalne skupine pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije tudi uradno postala raziskovalna organizacija, je še poudaril Novak.

Raziskovalna skupina Pošte Slovenije z dvema projektoma, enim na področju e-izobraževanja in enim na področju logistike, sodeluje tudi v evropskem programu Obzorje 2020. S projektom sodelovanja s Pošto Slovenije so po besedah Mitje Jermola na Institutu Jožefa Stefana ugotovili, da "res obstajajo modeli sodelovanja med znanostjo in industrijo".

"To, kar vidite danes, je model, ki se je izkazal za uspešnega. Verjamemo, da je mogoče postaviti odprt ekosistem, kjer lahko različni partnerji ustvarjajo rešitve za svetovni trg," je še dejal Jermol.

Lenarčič: Gre za veliko priložnost, ki je ne smemo zapraviti

Predajo prostorov in sodelovanje med Pošto Slovenije in IJS je pozdravil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, ki meni, da gre za "dobro povezovanje znanosti in podjetij, ki so že dolgo nazaj prepoznala, da ne morejo vztrajati v svojih tradicionalnih oblikah in načinih poslovanja".

Država poskuša po njegovih besedah pri tem pomagati z razvojnimi partnerstvi in drugimi oblikami pomoči, "da bi na čim bolj inovativen način pripeljala skupaj raziskave in razvoj ter podjetja". Direktor Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič pa je poudaril, da povezovanje javnega in zasebnega sektorja ni preprosto, ter današnjo predajo prostorov označil za veliko priložnost, ki je ne smemo zapraviti.