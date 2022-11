Poskrbite za nepozabno Martinovo pojedino!

Oglasno sporočilo

Danes praznujemo martinovo, kar pomeni, da je pred nami pester in zabaven konec tedna z bogato obloženimi mizami. V številnih slovenskih mestih se bo rajalo na ulicah in v gostilnah, dobro pojedino pa si bo marsikdo privoščil tudi doma. Goske, race in vino bodo glavne sestavine, kar pomeni, da se bomo lahko pogledov na dobrote naužili tudi na družbenih omrežjih.

Zgodovina na kratko

Čeprav morda marsikdo misli, da je martinovo krščanski praznik, ni povsem tako. Danes res velja za takšnega, vendar v resnici izvira še iz časov pred našim štetjem, ko so se naši poganski predniki v jesenskem času poklonili bogovom za dobro letino. Pozneje, v času pokristjanjevanja, se je praznik ohranil, a z nekaj spremembami. Stare bogove je zamenjal znani svetnik sv. Martin, ki velja za zavetnika vina, vinarjev in vinogradnikov, še danes pa pravimo, da je on tisti, ki iz mošta naredi vino. Tako se martinovo danes povezuje z vinom, ki je ne nazadnje tudi rezultat trgatev, tega pa običajno spremljajo bogate pojedine.

Mimogrede, nedavna zdravstvena raziskava, ki jo je Huawei izvedel v Evropi in v Turčiji, razkriva, da je vpliv rdečega vina na zdravje pogost mit. Suho rdeče vino je vir resveratrola, antioksidanta, ki naj bi varoval srce. Žal pa lahko že majhne količine alkohola povzročijo resne težave, kot sta ciroza in zvišanje krvnega tlaka. Če želite poskrbeti za zdravje srca in ožilja, potem zagotovite antioksidante iz zelenjave in sadja. Lahko sicer popijete kozarec rdečega vina, vendar ne pogosteje kot dvakrat na teden.

Zato ta konec tedna po pameti, raje kakšen kozarček manj.

Pojedine po vsej Sloveniji

Vrnimo se nazaj k martinovanju. Kot smo omenili, se bodo sv. Martinu poklonili na številnih mestnih ulicah. Največje praznovanje se obeta v Mariboru, kjer pričakujejo do 20 tisoč ljudi, rajalo pa se bo tudi v Ljubljani, Ajdovščini, Halozah, Beltincih, Ormožu, Lendavi, Sevnici in na Ptuju. Po hrustljavo zapečenih goskah in racah pa bo seveda dišalo tudi iz domačih kuhinj.

Poleg dobre zabave to pomeni tudi veliko priložnosti za ovekovečenje kraljevih pojedin in delanje skomin prijateljem na družbenih omrežjih. Se mar vam ne bi pocedile sline, ko bi na Instagramu ali Facebooku zagledali mizo, obloženo z dobrotami?

Vendar pa fotografiranje ni mačji kašelj! Čeprav se morda zdi preprosto – vzameš telefon, ga usmeriš v krožnik in "škljocneš" – v resnici ni. Vsaj ne, če želite doseči resnično estetske fotografije.

1. Najprej pripravite hrano

Tako kot si za praznični večer izberete obleko, uredite pričesko in si nadenete modne dodatke, poskrbite tudi za hrano, preden jo postavite pred objektiv. Ustrezno jo okrasite, dodajte še lep pribor in voilà, pečena goska je pripravljena za poziranje.

2. Izberite najlepšo stran

Kje se goska najlepše sveti? Katera je njena najlepša stran? Ko to ugotovite, ste našli pravi kot za fotografijo. Običajno je sicer hrana najbolje videti, ko jo fotografirate od zgoraj navzdol, paziti pa morate, da ni zraven preveč drugih motečih elementov. Naj bo bližina krožnika oziroma pladnja prav tako lepo pripravljena.

3. Ustrezna osvetlitev … Ali le prava oprema.

Tako kot pri vsaki fotografiji ima osvetlitev ključno vlogo za nastanek lepega in večnega spomina na martinovanje. Najboljša je dnevna svetloba, a ker gre običajno za večerne pojedine, ta ni na voljo. K sreči obstaja rešitev tudi za takšne trenutke, in sicer novi telefon Huawei Mate 50 Pro, ki je s svojo kamero 50 MP narejen za fotografiranje v slabih svetlobnih pogojih. Kot prvi je namreč opremljen z 10-stopenjsko nastavljivo zaslonko s pametnim prilagajanjem, ki zagotovi odlične fotografije v kakršnikoli svetlobi. Tako bodo tudi nočne fotografije ostre in podrobnosti na njih dobro vidne.

4. Za umetniške duše

Kdor se pa počuti dodatno kreativno, pa se lahko z nastalimi fotografijami še dodatno poigra. Telefoni Huawei, poleg že omenjenega Mata 50 Pro tudi nova 10 in nova 10 Pro, imajo že vdelan odličen urejevalnik fotografij, s katerim lahko te obrezujete in jih senčite po svojih željah. V trgovini z aplikacijami AppGallery pa lahko najdete še številna druga orodja, s katerimi lahko ustvarite prava umetniška dela. Kdo ve, morda pa prav letošnje martinovanje iz vas naredi naslednjo internetno kuharsko zvezdo!

Pa dober tek in na zdravje!

