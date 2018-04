Kot v transu: poslušajte to nenavadno dogajanje pri televizijskih poročilih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Videoposnetek je v manj kot enem dnevu zbral 1,6 milijona ogledov in na najbolj obiskanem spletnem forumu Reddit takoj skočil na prvo mesto med največkrat deljenimi vsebinami preteklega tedna.

Naslov videoposnetka je Sinclairjevo besedilo za postaje. Vse televizijske postaje, ki imajo na sporedu informativne oddaje, prikazane v zgornjem videoposnetku, so namreč v lasti ameriškega telekomunikacijskega velikana Sinclair Broadcast Company. Kdor je ustvaril zgornji videoposnetek, domneva, da so voditelji na vseh Sinclairjevih televizijskih postajah dobili isto besedilo.

Sinclair Broadcasting je največji posamični lastnik TV-postaj v ZDA. Trenutno upravlja skoraj z dvestotimi, kmalu pa jih bo imel še precej več, saj je že poslal ponudbe za nakup več desetih novih. Foto: Wikimedia Commons

Številni uporabniki spleta so opozorili, da skupina Sinclair s tem, kar je mogoče videti in slišati v zgornjem videoposnetku, samo potrjuje številne kritike, ki so letele na njen račun.

Sinclairju so v zadnjem desetletju namreč številni očitali, da s prevzemanjem TV-postaj, pod njegovim okriljem jih bo kmalu 233, ustvarja medijski monopol, ki mu daje preveliko sposobnost vplivanja na javno mnenje.

"... in to je ekstremno nevarno za našo demokracijo!"

Scena, v kateri več deset glasov voditeljev hkrati reče "... in to je ekstremno nevarno za našo demokracijo", je med gledalci videoposnetka na spletu izzvala smeh in precej burne odzive.

Številni so opozorili, da je prav to, kar je mogoče slišati v videoposnetku, v resnici "ekstremno nevarno za našo demokracijo".

Preberite tudi:

Najbolj čudne štiri minute v zgodovini televizije?